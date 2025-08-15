Los secretos de entrenamiento de Meghan Markle: yoga, boxeo y dieta vegana flexible

El equilibrio entre la disciplina y los momentos de indulgencia caracteriza el estilo de vida de la duquesa (Grosby)

En un entorno profesional y familiar exigente, Meghan Markle consolidó una rutina de bienestar que le permite mantener un físico tonificado y un equilibrio mental.

Desde el alejamiento de sus funciones oficiales en la familia real británica hasta el desarrollo de proyectos personales en Estados Unidos, la duquesa de Sussex convirtió la salud y el entrenamiento en una prioridad.

Una rutina adaptada a una vida exigente

Meghan Markle integra técnicas de autocuidado en su rutina diaria para mantener el equilibrio entre sus múltiples compromisos profesionales y su vida familiar (AP)

Con dos hijos pequeños y una agenda ocupada por compromisos profesionales y sociales, Markle estructura su día a día en torno al autocuidado.

La actriz y activista, de 43 años, mantiene una disciplina en su entrenamiento físico que se conjuga con flexibilidad alimentaria y espacios destinados al descanso.

Yoga y la conexión personal

Meghan Markle practica yoga desde la infancia, instruida por su madre (Reuters)

El yoga representa un pilar central en la vida de Meghan Markle. Instruida desde pequeña por su madre, profesora de yoga, mantuvo esta práctica durante décadas.

Para la duquesa, los beneficios se traducen en “mayor flexibilidad y fuerza muscular, mayor felicidad, mayor concentración mental, mayor capacidad de relajación, menor ansiedad y mejor calidad de sueño”, manifestó en entrevistas recopiladas por Best Health.

La propia Markle considera que “el yoga está en su sangre”, lo cual subraya su conexión personal con esta disciplina.

Entrenamientos de cuerpo completo y variedad

Meghan comparte la importancia del autocuidado en distintas entrevistas y publicaciones (Grosby)

La planificación de ejercicios de Markle se apoya en rutinas de cuerpo completo, con respaldo de entrenadores como Craig McNamee. El entrenador explicó a Women’s Health que el objetivo es evitar la repetición y fomentar la variedad durante las sesiones.

La duquesa trabaja grupos musculares como glúteos, espalda, abdominales y zona pélvica. El fisioterapeuta de Markle también remarcó la importancia de mantener entrenamientos variados y dinámicos.

“Nuestro principal objetivo en todas nuestras sesiones fue no ser demasiado repetitivos y crear un entrenamiento dinámico con mucha variedad”, detalló McNamee.

El running como aliado físico y mental

Meghan prioriza el estiramiento para mantener la flexibilidad muscular (Efe)

Meghan Markle fue una corredora entusiasta en el pasado, aunque redujo su intensidad tras lesiones, principalmente en las rodillas.

Según relató a Shape, correr actúa tanto a nivel físico como emocional.

“Necesito correr tanto para la mente y para despejarme como para mantenerme en forma”, afirmó Markle. Estas declaraciones han sido recogidas por medios como Shape y Best Health.

Pilates, boxeo y el foco en la parte superior del cuerpo

Las rutinas cambiantes en el gimnasio evitan la monotonía en su entrenamiento (EFe)

Además del yoga y el running, la rutina física de Meghan Markle incluye pilates y boxeo. Su físico tonificado, con énfasis en brazos y hombros, es atribuido por expertos como Chloe Burton, entrenadora de London Reformer Pilates, a este tipo de entrenamientos.

El campeón nacional de kickboxing Jorge Blanco señaló en Vanity Fair que durante el rodaje de la serie “Suits”, Markle practicó artes marciales, boxeo y kickboxing.

“Entrené a Meghan cuando estaba en Toronto durante el rodaje de la serie Suits. Hicimos un poco de artes marciales, un poco de boxeo y, a veces, kickboxing”, comentó Blanco. Estas actividades permiten fortalecer la parte superior del cuerpo de forma notoria.

Alimentación consciente y flexible

Crédito: captura Netflix

En cuestiones de alimentación, Markle favorece los ingredientes frescos y una dieta mayormente vegetariana durante la semana. “Intento comer vegano entre semana y luego tengo algo más de flexibilidad los fines de semana”, expresó la duquesa en diálogo con Best Health. Además, prioriza el desayuno, comenzando el día con agua tibia y limón, seguido de avena —preparada con alternativas vegetales— y frutas.

La duquesa evita ingerir alimentos que la hagan sentir “aletargada o perezosa”, según ella misma contó. Entre semana, consume principalmente pescado y verduras, y reserva ciertas indulgencias para los fines de semana. “Podría comer papas fritas todo el día. Me encanta la pasta. Me encantan los carbohidratos”, reconoció en entrevista.

Bienestar más allá del ejercicio

Crédito: captura Netflix

El enfoque de Meghan Markle incluye la automotivación y el manejo del estrés. La actriz resalta el impacto positivo del ejercicio en su estado de ánimo.

Añade prácticas como jugos verdes naturales frente al café para obtener energía. Además, considera importante reservar momentos de relajación, en los que desconecta con actividades sencillas junto a su familia o mascotas.

“Me permito el lujo de tener tiempo libre”, declaró Markle a Women’s Health UK. Este espacio de descanso incluye ver televisión, compartir con sus perros y disfrutar de una copa de vino, prácticas que forman parte de su balance personal.