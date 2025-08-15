Crochet, lino y transparencias: los looks de Dua Lipa en la previa de su cumpleaños en Ibiza

Cada aparición de Dua Lipa en Ibiza marca un nuevo referente para la moda internacional (Foto Elizabeth Miranda)

Dua Lipa regresó a Ibiza para celebrar sus 30 años -los cumple el 22 de agosto- rodeada de amigos y familiares. Como siempre, presentó una selección de prendas que marcan la agenda de la moda internacional. La artista británica hace de sus aniversarios auténticos desfiles, en los que cada look rápidamente inspira y se convierte en tendencia global.

El vestido blanco: punto de partida de la celebración

En su última publicación de Instagram, Dua Lipa compartió imágenes con el mensaje “Anticipándome a la celebración de mi cumpleaños en mi isla favorita”, y reafirmó el vínculo personal con Ibiza.

La atención se fijó de inmediato en el vestido blanco: una prenda de líneas rectas y silueta relajada, íntegramente cubierta de lentejuelas, con aberturas pronunciadas en la espalda y los laterales.

El vestido blanco exclusivo de Jacquemus fue el protagonista absoluto en la celebración de Dua Lipa en Ibiza (Instagram: @dualipa)

El diseño, inspirado en la tradición ibicenca y personalizado para la ocasión, deja ver la ropa interior a juego y resplandece con cada movimiento. Para completar el look, la cantante sumó joyas y un bolso, creando una combinación sofisticada y fresca acorde al escenario veraniego.

Bikinis que marcan tendencia y atuendos para la playa

La influencia de Dua Lipa en la moda de playa es evidente. Entre sus elecciones más virales destacan dos bikinis: uno de lunares, acompañado por una pollera tipo pareo y aros dorados, homenaje al verano mediterráneo actualizado con accesorios modernos y una dosis de sensualidad; y otro bikini de estampado de leopardo, símbolo de su predilección por prints llamativos y brillos intensos.

Este último conjunto lo complementó con pañuelos de seda anudados en la cabeza y joyería en capas, elevando el simple look playero a una declaración de estilo.

La influencia de Dua Lipa en la moda de playa se refleja en sus elecciones de bikinis y accesorios durante su estancia en Ibiza (Instagram: @dualipa)

Vestidos, crochet, kaftanes y prendas casuales

El repertorio de prendas de Dua Lipa en Ibiza va mucho más allá de los trajes de baño. Destacan los vestidos de crochet en tonos neutros y pasteles que evocan la artesanía local y el estilo bohemio de la isla.

Los kaftanes con bordados artesanales y las camisas oversize resultan imprescindibles para paseos junto al mar y puestas de sol, así como los pantalones y tops de lino en colores crudos, que aportan comodidad sin perder elegancia.

Monos cortos estampados y minivestidos florales se suman a la lista, ideales para tardes informales o rutas por calas. En cada ocasión, accesorios como sombreros de ala ancha y anteojos retro completan el conjunto y refuerzan su espíritu veraniego y cosmopolita.

Los detalles de la manicura y las joyas aportan sofisticación a cada look veraniego de la artista británica (Instagram: @dualipa)

Manicura y accesorios: el poder de los detalles

El cuidado por los pequeños detalles es otra seña de identidad en la imagen de la artista. Para esta temporada en Ibiza, eligió una manicura nude en uñas almendradas, discreta y sofisticada.

Brazaletes XXL, pendientes voluminosos y cadenas plateadas aportan personalidad y modernidad a cada propuesta estilística. La suma de piezas llamativas con elementos minimalistas confiere un equilibrio elegante y actual.

Durante su celebración anterior en Ibiza, lució un vestido de transparencias y fragmentos rojos.

Esta pieza, protagonista del desfile primavera 2023, combinaba telas translúcidas e inserciones de color, generando un efecto atrevido y llamativo.

El ritual estival de Dua Lipa en Ibiza transforma sus celebraciones en auténticos desfiles de estilo (Captura/Instagram/dualipa)

La prenda acompañó su velada flamenca junto a su prometido Callum Turner y amigos, y rápidamente se transformó en referente entre los amantes de la moda.

Ibiza, moda y tradición: el ritual festival de Dua Lipa

Cada verano en Ibiza, la artista renueva su ritual y reafirma su relación con la moda y la isla. Bikinis virales, vestidos de crochet, prendas en lino, kaftanes bordados, camisas amplias, minivestidos, accesorios de lujo y detalles cuidados definen un estilo en constante evolución que trasciende lo privado y se convierte en inspiración mundial.

La exitosa cantante convierte cada celebración en una pasarela exclusiva donde la moda es protagonista y las tendencias del verano toman forma, consolidando su lugar como ícono imprescindible del panorama contemporáneo.