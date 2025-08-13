6 tácticas que revelan el abuso emocional en relaciones tóxicas

El psicólogo Mark Travers vincula cada línea del poema con estrategias documentadas de manipulación utilizadas por personas con rasgos narcisistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La poeta norirlandesa Dayna EM Craig publicó en línea un poema breve pero contundente. Con menos de 50 palabras, “La oración de un narcisista” logró condensar lo que muchas víctimas de abuso psicológico describen como una experiencia devastadora y difícil de explicar: el proceso sistemático mediante el cual un agresor manipula, distorsiona y erosiona la percepción y autoestima de otra persona.

El poema, que circula ampliamente en redes sociales y foros de sobrevivientes, se compone de frases cortas y directas que, ordenadas en secuencia, representan las fases típicas de manipulación emocional:

Eso no ocurrió.

Y si ocurrió, no fue tan grave.

Y si lo fue, no es para tanto.

Y si lo es, no es mi culpa.

Y si lo fue, no fue mi intención.

Y si lo hice,te lo merecías.

Craig explicó que su motivación inicial fue responderse una pregunta: “¿Estoy sola?”, y que la respuesta que recibió de la comunidad fue inmediata: muchos identificaron en esas líneas la voz de parejas, familiares e incluso figuras públicas.

Su viralidad se debe a que no solo refleja experiencias individuales, sino que describe un patrón de comportamiento documentado en estudios científicos. El psicólogo Mark Travers analizó el texto en una columna en Forbes, vinculando cada línea con tácticas de manipulación reconocidas por la ciencia y utilizadas de forma recurrente por personas con rasgos narcisistas.

1-Gaslighting: negar la realidad para ejercer control

El poema inicia con “Eso no ocurrió”, frase que ilustra el gaslighting, una técnica que consiste en negar por completo hechos reales para que la víctima dude de su memoria y su percepción.

El gaslighting es una técnica que desestabiliza emocionalmente a la persona y fomenta la dependencia del abusador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta forma de manipulación, según un estudio del 2023 publicado en Journal of Family Violence, es una de las estrategias más efectivas para desestabilizar emocionalmente a una persona, ya que genera dependencia del abusador y le otorga poder absoluto sobre la narrativa.

2- Minimización: restar importancia al daño

La línea “No fue tan malo” describe la minimización, un recurso que admite parcialmente lo sucedido, pero lo presenta como trivial. De esta manera, la víctima comienza a cuestionar si está exagerando su reacción.

Una investigación difundida por Psychology, Public Policy, and Law detectó que personas acusadas de delitos violentos usan este método para manipular percepciones, una práctica que, en relaciones abusivas, socava la legitimidad del dolor experimentado.

3- Invalidación emocional: deslegitimar los sentimientos

Con “No es para tanto”, el narcisista invalida directamente las emociones de la víctima. Este tipo de respuesta, según Psychological Assessment, transmite que los sentimientos de una persona son inapropiados o exagerados.

La invalidación emocional deslegitima los sentimientos de la víctima, haciéndola sentir que sus emociones son exageradas o inapropiadas (Crédito: Freepik)

La repetición de esta táctica deteriora la confianza en la propia brújula emocional, afecta la autoestima y favorece que el abusador mantenga el control psicológico.

4- Echar la culpa a otros: evitar toda responsabilidad

En “No es mi culpa”, el abusador desplaza la responsabilidad hacia otros, incluidas las víctimas. La investigación publicada en el European Journal of Personality reveló que las personas con rasgos narcisistas atribuyen sus logros a sí mismas, pero culpan a factores externos o a terceros de cualquier resultado negativo. Esto permite preservar su imagen y manipular la percepción de los hechos.

5- Negación de intención: aparentar inocencia

La frase “Y si lo ocurrió, no fue mi intención“ introduce una admisión parcial del daño, seguida de la negación de mala intención. Según Acta Psychologica, la intención pesa mucho en la evaluación social de las acciones.

Al manipular este aspecto, el narcisista consigue que su conducta se perciba como menos grave y confunde a la víctima sobre la validez de su dolor.

6- Culpar a la víctima: invertir la responsabilidad

Las últimas líneas, “Y si lo hiciera, te lo merecías”, revelan la táctica más extrema: culpabilizar a la víctima. Esta forma de manipulación no solo desplaza la responsabilidad del agresor, sino que coloca a la persona afectada en una posición de indefensión moral.

Culpar a la víctima es una táctica extrema que busca justificar el abuso responsabilizando directamente a quien lo sufre (Crédito: Freepik)

Un estudio publicado en 2023 en la Revista de Personalidad y Psicología Social indicó que quienes presentan altos niveles de narcisismo, maquiavelismo y sadismo suelen responsabilizar a otros de su sufrimiento, motivados por falta de empatía o por la satisfacción del dolor ajeno. Esta creencia debilita el sentido de justicia de la víctima y refuerza el control del abusador.

Un poema que generó un reconocimiento colectivo

Aunque “La oración de un narcisista” nació de una vivencia personal, pronto se convirtió en un punto de encuentro para quienes han vivido experiencias similares.

Craig reconoció que “no es una comunidad a la que invitaría a nadie, pero sí una que encuentro reconfortante”. También destacó que recibir mensajes de personas que encontraron en el poema una forma de nombrar su experiencia “me ayuda también a mí”.

Según Travers, este fenómeno confirma que la visibilización del abuso psicológico permite identificar sus mecanismos y reconocer que el dolor sentido es legítimo. Como concluye Craig en sus interacciones con la comunidad, ponerle nombre a estas tácticas es un paso esencial para entender la dinámica y empezar a cuestionarla.