La moda circular gana terreno entre celebridades y redefine el glamour: de la alfombra roja a la realeza

Pampita, Juliana Awada, Máxima Zorreguieta y otras referentes reutilizan diseños de archivo en eventos públicos y premiaciones

Volver a usar no es sinónimo de falta de opciones, sino de una decisión estética que gana terreno entre celebridades, royals y referentes de estilo.

La moda circular deja de ser una excepción para convertirse en una práctica habitual en los vestidores más observados del país y del mundo.

No se trata solo de reciclar ropa, sino de darle protagonismo a piezas icónicas que, con el paso del tiempo, ganan en carácter.

En esa línea, distintas figuras públicas apostaron por prendas con historia para eventos de alto impacto.

Pampita, archivo personal de alta costura

Carolina Ardohain revitalizó un vestido Dolce & Gabbana del 2006

Carolina Ardohain es uno de los casos más visibles de reutilización de lujo. Hace unos años eligió un vestido negro entallado de Dolce & Gabbana, con largo por debajo de la rodilla, escote palabra de honor y una silueta definida.

El dato que hizo hablar a todos es que ese mismo diseño lo había lucido en 2006, durante los premios MTV celebrados en la Ciudad de México, es decir, dieciséis años antes. La prenda conservó vigencia y volvió a escena con la misma fuerza.

Pampita en los premios Personajes del Año 2022

Pero no fue la única vez. Para una de las últimas ediciones de los premios Martín Fierro, Ardohain eligió una pieza confeccionada por Elsa Serrano: el vestido que la diseñadora había creado para que Norma Aleandro representara al cine argentino en los premios Óscar de 1986, cuando La historia oficial ganó como Mejor Película Extranjera.

El modelo de seda con corte clásico y escote redondo volvió a brillar, esta vez en la alfombra roja nacional.

Juliana Awada, sofisticación de archivo

Juliana Awada destacó el terciopelo y el tul artesanal de GOROF

En la 28° gala a beneficio del Hospital Fernández, Juliana Awada eligió un vestido de terciopelo de seda y tul francés bordado con cristales en tono noir, obra de la firma GOROF.

La pieza tenía un diseño envolvente: un corset con escote corazón y una falda de tul bordado que caía en drapeado artesanal, aportando volumen y textura.

Awada reafirma la elegancia en prendas de archivo

El contraste entre luces y sombras, sumado al trabajo minucioso de bordado, generó un efecto visual hipnótico. Con ese gesto, Awada elevó una prenda de archivo a la categoría de actualidad absoluta.

Flor de la V, denim reinventado

Para una de sus apariciones en una gala televisiva, Flor de la V lució un diseño propio realizado con retazos de jeans reciclados. El vestido largo incluía un corset strapless en diferentes tonos de mezclilla azul, combinado con una falda escocesa amplia en azul marino, blanco y gris.

Flor de la V se sorprendió con un diseño propio que incorporaba retazos de jeans reciclados

La silueta estructurada y la elección de materiales convertían el look en un manifiesto visual: unir piezas descartadas para construir algo nuevo, potente y escénico.

Completó el estilismo con un clutch azul, collar colgante y cabello suelto con ondas marcadas.

Máxima Zorreguieta, elegancia repetida

Máxima Zorreguieta repitió un conjunto de burdeos de alta costura en un evento oficial

A su regreso de un receso familiar en la Patagonia, la reina de los Países Bajos asistió a un evento oficial con un conjunto que ya había utilizado en actos anteriores.

El vestido burdeos de Natan Couture, su firma preferida, combinaba con un abrigo de paño Max Mara de diseño acampanado, solapas marcadas y mangas tipo kimono.

La reina luce la moda circular con estilo

Como complemento, usó un sombrero a tono de Maison Fabienne Delvigne, zapatos de Gianvito Rossi y un clutch rojo de Sophie Habsburg.

La combinación se destacó no solo por su armonía cromática, sino por mostrar cómo el guardarropa de una royal también puede apostar por la reutilización sin perder sofisticación.

Lucía Celasco, curaduría vintage

Lucía Celasco abrió espacios dedicados a la comercialización de piezas históricas únicas (Ramiro Souto)

Entre las primeras figuras locales en adoptar una mirada sistemática sobre la moda circular, Lucía Celasco encontró un nicho propio: seleccionar, restaurar y dar visibilidad a prendas de otras décadas.

Tiene un local dedicado a comercializar "ropa de archivo" en excelente estado, que combina prendas nuevas, vintage y de diseñador con un criterio visual propio. “Somos más conscientes del impacto ambiental”, dijo en una nota a Infobae en relación a otra de las aristas de la moda circular.

Cate Blanchett, repetición con intención

En la edición 2014 de los Globos de Oro, Cate Blanchett recibió el premio a Mejor Actriz por su trabajo en Blue Jasmine con un vestido negro de encaje y tul de Armani Privé que atrajo todas las miradas. La prenda tenía una estructura delicada, con espalda semitransparente y silueta estilizada, y fue acompañada por stilettos de Jimmy Choo y aros de diamantes de Chopard.

Cate Blanchett reutilizó un vestido de Armani Privé en Cannes (Foto Instagram)

Cuatro años más tarde, la actriz australiana recurrió al mismo diseño para la apertura del Festival de Cannes, esta vez con pendientes de esmeraldas y el cabello recogido. Su aparición no pasó desapercibida.

Blanchett declaró que quería enviar un mensaje claro: “Desde la alta costura hasta las camisetas, los tachos de basura están llenos de prendas que se han desechado innecesariamente”.

Scarlett Johansson, Prada con historia

Durante la promoción de Asteroid City en el Festival de Cannes 2023, Scarlett Johansson optó por un look que mezcló archivo y actualidad. Llevó un vestido a la rodilla, de rayas multicolor de Prada, perteneciente a la colección primavera-verano 2011. El diseño retro, ajustado al cuerpo, fue combinado con unas sandalias de satén con plataforma y moño, también de Prada.

Scarlett Johansson eligió un diseño vintage de Prada perteneciente a la colección primavera-verano 2011 para Cannes 2023 (Reuters)

La actriz completó el estilismo con un peinado recogido con raya al medio, delineado tipo cat eye y maquillaje natural. Johansson, embajadora de la firma italiana, se sumó así a la tendencia de recuperar piezas históricas de archivo para resignificarlas en eventos de gran visibilidad internacional.

La escena actual deja algo claro: el glamour no está reñido con la repetición. Entre prendas rescatadas del pasado, telas con memoria y archivos personales que vuelven al centro de la escena, la moda circular dejó de ser una excepción discreta para convertirse en una elección visible. Ya no se trata solo de marcar tendencia, sino de contar historias con cada look.