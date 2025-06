Quién es el fotógrafo elegido para el Calendario Pirelli 2026: surrealismo, tecnología y moda en escena

El prestigioso Calendario Pirelli anunció que el fotógrafo noruego Sølve Sundsbø será el encargado de dar vida a la edición 2026, confirmando así una apuesta por el lenguaje visual más arriesgado y sensorial de la moda contemporánea.

Conocido por desafiar las fronteras entre la realidad y la ficción, Sundsbø trae consigo una visión que combina tecnología de vanguardia, poesía visual y experimentación estética. Su elección marca una continuidad en la evolución del calendario, cada vez más orientado al arte conceptual, dejando atrás la lógica tradicional de la sensualidad explícita.

Un maestro de las imágenes imposibles

Sundsbø, nacido en Noruega en 1970 y radicado en Londres desde 1995, es una figura consagrada en la fotografía de moda global. Su obra se caracteriza por una constante exploración de nuevas técnicas —desde el escaneo 3D hasta el retoque artesanal— y por una versatilidad estilística que le ha permitido crear campañas para Chanel, Gucci, Lancôme, Cartier, Estée Lauder y Prada, entre otras. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su capacidad de transformar lo real en escenas de otro mundo, donde lo onírico y lo tangible se funden.

La elección de Sundsbø para dirigir el Pirelli 2026 anticipa una edición marcada por lo inesperado. Se espera que su estética etérea y su interés por el cuerpo en transformación —constantes en su obra— den lugar a imágenes que más que retratar, reconstruyan a sus protagonistas a partir de luz, textura y movimiento.

Moda, cine y arte en una misma lente

A lo largo de más de dos décadas, Sundsbø ha trabajado con publicaciones como Vogue Italia, The New York Times Magazine, i-D, Numéro, V y W. Fue autor del corto “14 Actors Acting” para The New York Times, que le valió un Premio Emmy en 2011 por su innovación audiovisual. También dirigió instalaciones como “The Ever Changing Face of Beauty”, una obra surrealista y monumental para W Magazine, que integraba pantallas gigantes y efectos digitales para representar una belleza en constante mutación.

Su fotografía no solo aparece en editoriales, campañas y catálogos de museos: también figura en portadas icónicas como el disco “A Rush of Blood to the Head” de Coldplay, más tarde homenajeado por el correo británico como parte de una serie de estampillas oficiales.

Así anunciaba en sus redes que era el elegido para la próxima entrega del calendario (@solvesundsbostudio)

La obra de Sundsbø ha sido exhibida en instituciones de gran prestigio, como el Palazzo Reale de Milán, el Musée des Arts Décoratifs de París, la Saatchi Gallery de Londres y la National Portrait Gallery, que conserva parte de su archivo.

En cada una de estas instancias, el fotógrafo ha consolidado su lenguaje: una estética en la que lo escandinavo —formas puras, luz natural, climas introspectivos— se fusiona con el artificio digital y la escenografía de alta moda.

Su archivo visual incluye colaboraciones con diseñadores como Alexander McQueen (para quien fotografió el catálogo de la exposición Savage Beauty en el MET), Giles Deacon y Iris van Herpen, artistas cuyo trabajo también explora los límites del cuerpo, el vestido y la materia.

CALENDARIO PIRELLI 2023 - CARTAS DE AMOR A LA MUSA

El espíritu del nuevo Pirelli

Con el anuncio de Sølve Sundsbø como autor del Calendario Pirelli 2026, la marca redobla su compromiso con una mirada contemporánea, artística y tecnológica sobre la imagen.

En los últimos años, el calendario ha convocado a fotógrafos como Paolo Roversi, Tim Walker, Bryan Adams y Emma Summerton, con producciones que han incorporado literatura, denuncia social, música y performance. Sundsbø se suma a esta línea con una propuesta que se prevé cinematográfica, envolvente y radical.

Sin confirmar aún el lugar ni los protagonistas de la sesión, fuentes cercanas anticipan que el concepto girará en torno a la idea de “metamorfosis”, un tema recurrente en la obra del noruego. En sus propias palabras, “me interesa lo que ocurre entre una cosa y otra, ese momento en que lo reconocible se vuelve extraño y viceversa”.

Imagen tomada por el fotógrafo y divulgada en sus redes en una campaña para Dior (solvesundsbostudio)

Una edición esperada

La publicación oficial del Pirelli 2026 está prevista para diciembre de 2025, y se espera que su producción involucre no solo fotografía, sino también filmaciones, instalaciones y recursos digitales diseñados específicamente para acompañar el lanzamiento. Como en sus trabajos anteriores, Sundsbø buscará fusionar lo analógico con lo digital, lo íntimo con lo monumental, y lo humano con lo artificial.

Con este anuncio, Pirelli consolida al calendario no solo como objeto de culto para coleccionistas y amantes de la moda, sino como una obra de arte editorial en sí misma, capaz de captar los pulsos estéticos y culturales de su tiempo.