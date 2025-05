Cómo mejorar la concentración en tiempos de pantallas y notificaciones, según los expertos

La atención no solo es clave para aprender contenidos nuevos, también permite realizar tareas complejas con eficacia, establecer vínculos más plenos, disminuir el estrés y vivir con mayor conciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las diversas funciones cognitivas, la atención ocupa un lugar central por su influencia en todas las actividades que conforman la vida cotidiana. Es que se trata de una capacidad que interviene en experiencias tan comunes como leer, conducir o conversar. En ese contexto, la concentración tiene que ver, según la Real Academia Española, con “poner la atención o el pensamiento en algo”.

Actualmente, en tiempos de pantallas y notificaciones, hay quienes tienen dificultades para concentrarse. Expertos consultados por Infobae reflexionaron al respecto y dieron consejos para abordarlo.

Sebastián Ibarzábal, psicólogo (MN 42.413), explicó en primer lugar: “Vivimos en una época marcada por una sobrecarga constante de estímulos. La tecnología, en particular los teléfonos inteligentes, las redes sociales y las múltiples plataformas digitales, han creado un entorno en el que nuestra atención es constantemente demandada y fragmentada”.

La interacción constante con internet entrena al cerebro para responder a ráfagas breves de información según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “Cada notificación, cada mensaje, cada video breve compite por nuestra capacidad de concentración. Además, el ritmo de vida acelerado, la multitarea y la falta de pausas reales hacen que nuestra mente se acostumbre a estar siempre en alerta, pero con una atención superficial. Esto no solo reduce nuestra capacidad de mantener el foco, sino que también impacta en la calidad del pensamiento, la creatividad y el aprendizaje”.

Para Ibarzábal, la atención es una función cognitiva básica que actúa como puerta de entrada a otros procesos mentales. “La memoria, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones. Sin atención sostenida, es muy difícil aprender algo nuevo o realizar tareas complejas con eficacia. Además, desde el punto de vista emocional, cultivar una atención consciente nos ayuda a conectar con lo que estamos haciendo y a vivir con mayor presencia”, dijo el psicólogo.

Y completó: “Estimular la atención no es solo una herramienta para rendir más, sino también para vivir mejor: nos permite tener relaciones más plenas, reducir el estrés y disfrutar con mayor profundidad de las experiencias cotidianas”.

Por otro lado, la doctora María Teresa Calabrese, endocrinóloga, psiquiatra y psicoanalista especializada en enfermedades psicosomáticas, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), de la misma institución internacional (IPA) y docente de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo anteriormente a Infobae que la falta de atención tiene que ver con la dispersión y la cantidad de estímulos de información de los celulares.

Según el psicólogo Sebastián Ibarzabal, el entorno digital contemporáneo demanda atención continua, lo que genera una mente en estado de alerta permanente (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las redes sociales y las notificaciones hacen que estemos más desatentos. Porque, recordemos, que el multitasking no existe, ya que nuestro cerebro está capacitado para prestar atención a una cosa a la vez; sí podemos hacer varias tareas al mismo tiempo, pero no de la misma manera que si nos focalizamos en una sola cosa. En ese caso, no tenemos la concentración al ciento por ciento en la actividad y en ese sentido es que nuestra mente va en piloto automático por las vías facilitadas”, señaló la experta.

En ese sentido, anteriormente, una investigación titulada “El ‘cerebro en línea’: cómo Internet puede estar cambiando nuestra cognición” publicada en World Psychiatry, planteó la interacción continua y frecuente con las redes sociales entrena al cerebro para recibir ráfagas cortas de información, lo que tiene consecuencias en la atención y la concentración sostenida.

Prueba de esto es lo que comentó Gloria Mark, investigadora de la Universidad de California, en una publicación de la Asociación Americana de Psicología: la capacidad de atención disminuyó de un promedio de 2.5 minutos en 2004 a 47 segundos en los últimos 5 años.

La importancia de estimular la atención

La licenciada Martina Grané, neuropsicóloga e integrante del Departamento de Neuropsicología de INECO precisó a Infobae anteriormente que estimular la atención “es crucial para mantener una salud cognitiva óptima y protegerse de enfermedades neurodegenerativas como, por ejemplo, la demencia por enfermedad de Alzheimer. Al ejercitar regularmente nuestra capacidad de atención, fortalecemos las redes neuronales responsables del procesamiento de la información y la toma de decisiones, lo que puede ayudar a preservar la función cognitiva a medida que envejecemos”.

Además, en línea con ello, la neuropsicóloga mencionó que una atención aguda y focalizada permite a las personas estar en el momento actual, lo cual se traduce en una correcta realización de sus actividades de la vida diaria, mejora la eficiencia y productividad, reduce el riesgo de accidentes y errores, y permite tener un mejor manejo del estrés.

Estimular la atención de manera sistemática fortalece las redes neuronales involucradas en el procesamiento de información, lo que podría proteger frente a enfermedades neurodegenerativas como la demencia tipo Alzheimer, afirmó Martina Grané (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto también se observa en el ámbito social, ya que ayuda a participar plenamente en las diferentes interacciones que se tenga, facilitando la comunicación, la empatía y la construcción de relaciones significativas.

Cómo evitar las distracciones y entrenar la atención

Hacer “descansos activos”. Al realizarlos durante unos 30 minutos ayudan a reentrenar la atención. Pueden incluir caminatas, manualidades, meditación breve o preparar una comida. La clave es realizar una actividad que estimule física o mentalmente, evitando el uso pasivo del celular. Según especialistas, el cerebro busca cambios cuando está subestimulado y tiende a recurrir al teléfono, un dispositivo que ofrece estímulos constantes. Para contrarrestar esto, se recomienda desactivar notificaciones, usar el modo “no molestar” y, si es posible al dormir, dejar el teléfono en otra habitación.

Evitar el multitasking. Aunque la multitarea puede dar la sensación de productividad, especialistas en neurociencia aconsejan enfocarse en una sola actividad a la vez. Recomiendan trabajar por períodos definidos, como en la técnica Pomodoro, que consiste en 25 o 30 minutos de concentración seguidos por cinco minutos de descanso. Este enfoque favorece el progreso sostenido y reduce la distracción.

Elegir un libro o un artículo y leerlo durante un período de tiempo prolongado, de alrededor de 20 y 30 minutos. Es importante concentrarse en mantener la atención en el texto, al evitar distracciones y tratar de comprender y retener la información que se está leyendo.

Manejar los distractores. Si por algo no se está logrando sostener la atención, es necesario registrar si hay algo que esté funcionando como distractor externo, es decir, del entorno (por ejemplo, ruidos intermitentes o música con letra) o como distractor interno (por ejemplo, pensamientos o emociones) y actuar en consecuencia.

Jugar al sudoku. Es un juego que desafía la capacidad para concentrarse y mantener el enfoque en una tarea específica. Consiste en llenar una cuadrícula (de diferente cantidad de números según la dificultad) de modo que cada fila, columna y cuadrícula contengan todos los números establecidos sin repetir. Siempre se proporcionan algunas pistas en forma de números ya colocados en la cuadrícula. El desafío radica en completar el resto de la cuadrícula utilizando la lógica y la atención para determinar la ubicación correcta.

La atención focalizada permite una mayor eficacia en las actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras estrategias que propuso Sebastián Ibarzábal son las siguientes:

Rutinas claras : tener horarios definidos para ciertas actividades ayuda a que el cerebro entre más fácilmente en “modo concentración”.

Atención plena (mindfulness) : prácticas breves de respiración consciente o meditación diaria son muy efectivas para entrenar el foco atencional.

Ambiente ordenado : el espacio físico influye. Un entorno con pocos distractores favorece la concentración.

Descansos programados: la atención también se fatiga. Hacer pausas breves cada cierto tiempo permite sostener el rendimiento.