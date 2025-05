Pre-rejuvenecimiento, el concepto revolucionario que inicia una nueva era del cuidado facial

Las nuevas tecnologías láser se enfocan en anticiparse al envejecimiento de la piel (Freepik)

En el cuidado de la piel y la conservación de sus cualidades frente al paso del tiempo, la medicina estética evolucionó hacia técnicas no invasivas que buscan mejorar la calidad sin modificar los rasgos ni alterar la expresión.

Los resultados naturales son primordiales y, en ese marco, el concepto de pre-rejuvenecimiento resuena con fuerza entre los especialistas.

Daniel Galimberti es médico dermatólogo (MN 110.470) y sostuvo ante la consulta de Infobae que esta tendencia “logra mantener la salud de la piel frente al tiempo”.

Para él, la verdadera innovación radica en que estos tratamientos previenen, en lugar de corregir: “Es clave que los pacientes sean percibidos de manera natural. Se prioriza un enfoque más consciente y saludable, respetando la estructura natural del rostro mientras se mantiene su frescura”.

Un nuevo láser de 675 nm actúa directamente sobre el colágeno, redefiniendo el cuidado facial no invasivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con él coincidió la médica especialista en estética Mercedes Brown (MN 126.163), referente internacional en láseres y bioestimulación, para quien “no se trata de revertir el paso del tiempo, sino de anticiparse a él”. Ella considera que las actuales nuevas tecnologías tienen el poder de “mejorar la calidad de la piel desde etapas tempranas”, garantizando firmeza, elasticidad y luminosidad.

“El foco ya no está en cambiar, sino en preservar y potenciar lo mejor de cada persona”, recalcó Brown.

“Estamos frente a un cambio de paradigma”

Los tratamientos faciales actuales buscan no alterar la expresión, promoviendo una frescura natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta contundente frase, Galimberti destacó el avance que representa un nuevo láser recién arribado al país, que opera a una longitud de onda de 675 nanómetros y resulta revolucionario en el campo de la estética facial.

Este novedoso instrumento se centra en tratar directamente el colágeno, “es el único láser que actúa directamente sobre esta proteína estructural, con una precisión que permite obtener resultados visibles sin generar daño, sin tiempos de recuperación y sin modificar la expresión del rostro”, explicó el dermatólogo.

“Es tecnología basada en ciencia, con beneficios tanto para pacientes con pieles jóvenes o con pieles maduras que buscan protocolos suaves pero efectivos”, amplió.

En qué radica lo revolucionario del nuevo láser

Proteger contra el envejecimiento desde edades jóvenes es la nueva tendencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se les preguntó a los especialistas qué hace que este láser sea revolucionario, ambos coincidieron en que su método de acción sobre el colágeno establece un nuevo paradigma.

Brown explicó que “este láser trabaja desde las capas profundas, estimulando la producción natural de colágeno sin dañar la superficie ni alterar los rasgos del paciente”. Este enfoque no invasivo registra un cambio sustancial respecto a las intervenciones previas, que muchas veces significaban “tiempos prolongados de recuperación, enrojecimiento y hasta una cierta agresión a la piel”.

Al respecto, Galimberti añadió que este láser está diseñado para actuar con precisión, promoviendo resultados visibles sin daño. “Las nuevas tecnologías combinan innovación, precisión y eficacia en un solo equipo”, destacó, para luego aclarar que estas características permiten que el tratamiento sea tanto rápido como seguro, sin tiempos de recuperación extensos ni efectos adversos.

La estética moderna busca realzar sin transformar, manteniendo la esencia personal (Freepik)

Y remató que las nuevas tecnologías combinan innovación, precisión y eficacia en un solo equipo, con una triple acción:

Estimula la producción natural de colágeno Mejora la textura, el tono y la luminosidad de la piel Previene la flacidez y suaviza líneas finas de expresión

La clave de los tratamientos que mejoran la experiencia del paciente

Los tratamientos actuales preservan y potencian la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de quienes eligen estas tecnologías, el tratamiento ofrece una experiencia que redefine el estándar de comodidad y eficacia. “Los pacientes buscan tratamientos efectivos pero no invasivos, que no interfieran con su ritmo de vida”, afirmó Brown, quien remarcó que estos procedimientos no requieren tiempos de inactividad, lo que permite la incorporación inmediata a las actividades diarias.

Galimberti recalcó en este punto la importancia de maximizar la naturaleza no invasiva del tratamiento: “La clave es que no se nota y el resultado es una piel fresca y saludable”, dijo al señalar la diferencia entre este enfoque progresivo y los métodos más tradicionales y agresivos. “Es apto para todos los fototipos de piel, lo que amplía significativamente su aplicación”, agregó, al tiempo que destacó su seguridad incluso en pieles bronceadas o más oscuras.

Estas múltiples innovaciones en el uso de láseres abrieron nuevas posibilidades en el cuidado estético, posicionándose como una herramienta esencial en el desarrollo del pre-rejuvenecimiento. Tal como lo formuló Brown, este enfoque “prioriza la prevención, la naturalidad y la salud cutánea como bases de la belleza, dejando atrás las intervenciones agresivas o transformadoras”.

Sin necesidad de recuperación, los nuevos tratamientos permiten regresar de forma inmediata a la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se avanza hacia una era donde la longevidad y el cuidado sustentable de la piel son primordiales, tecnologías como estas prometen preservar la esencia de cada individuo, dibujando un nuevo horizonte en el arte del envejecimiento saludable.

“La tendencia propone empezar antes los cuidados, para evitar que se instalen las huellas del paso del tiempo y trabajar especialmente en la calidad de la piel”, remarcó Galimberti, quien concluyó: “Hoy nos encontramos frente a pacientes que van ser más longevos, por eso son clave tratamientos de este tipo, que se enfocan en el concepto de pre-rejuvenecimiento”. Porque en medicina estética como en el abordaje de cuestiones relacionadas con la salud, siempre es mejor prevenir que curar.