Día Mundial del Whisky: 6 recetas de cócteles para disfrutar un clásico de las barras

El whisky celebra su día mundial cada 17 de mayo con millones de personas alrededor del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2012, cada tercer sábado de mayo se celebra el Día Internacional del Whisky, una fecha dedicada a rendir homenaje a esta bebida con siglos de historia. La iniciativa fue propuesta por Blair Bowman, escritor y experto escocés en bebidas espirituosas, con el propósito de destacar el legado cultural y sensorial del whisky.

Originario de las antiguas abadías de Escocia y de algunas regiones de Irlanda, el whisky ha evolucionado desde un aguardiente rudimentario hasta convertirse en un destilado con presencia global. Su proceso de elaboración, que incluye la destilación de cereales como cebada, maíz, trigo o centeno, ha dado lugar a una amplia gama de expresiones y perfiles de sabor.

Cada variedad refleja una combinación única de técnicas, materias primas y tiempos de maduración. Del ahumado sutil del whisky escocés a los perfiles especiados del bourbon. Este matiz de sabor es aprovechado por los especialistas en mixología a la hora de pensar creaciones y nuevos tragos.

La bebida destilada nació en Escocia e Irlanda antes de conquistar continentes y distinguirse por estilos únicos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, en el mundo de la coctelería, el whisky también ocupa un lugar destacado. Los bartenders lo incorporan en recetas de autor que exploran nuevas formas de expresión.

A continuación, una selección de ejemplos que muestran su versatilidad.

1- Manuelita la Loca, por Sabrina Holguín

Un trago de perfil especiado que equilibra el carácter del whisky irlandés con la suavidad del soju de ciruelas y un remate picante de ají coreano en polvo

Ingredientes:

45 mililitros de whisky irlandés.

30 mililitros de vermut rosso.

15 mililitros de soju de ciruelas.

2 golpes de bitter Angostura.

Una pizca de gochugaru (ají coreano en polvo).

En un vaso mezclador con hielo, incorporar todos los ingredientes excepto el gochugaru. Revolver hasta enfriar bien. Colar sobre un vaso bajo con hielo. Espolvorear ligeramente con gochugaru para darle el toque final, sugirió Holguín, quien creó esta receta en Niño Gordo.

2- Ensayo 101, por Gonzalo Cabado

Composición intensa y directa: escocés, limón y jengibre fresco se cruzan con miel infusionada en merkén en este cóctel de ejecución precisa (Gonzalo Cabado)

Ingredientes:

45 ml de whisky escocés.

22,5 ml miel de merken.

30 ml jugo de limón.

Dos láminas de jengibre.

En una coctelera, machacar el jengibre, agregar los ingredientes, llenar de hielo y batir. Servir en un vaso corto con mucho hielo.

3- Cydonia, por Victoria Mengo

La dulzura del membrillo toma protagonismo en este trago que combina whisky, cítricos y almíbar casero, con un final efervescente gracias al agua con gas

Ingredientes:

45 ml de whisky.

15 ml de aperitivo.

30 ml de almíbar de membrillo.

22,5 ml de jugo de limón.

Mezclar y completar con agua con gas.

4- Penicilin, por Emilio Torres

El clásico moderno que mezcla dos estilos de whisky, miel casera con jengibre y limón fresco, servido con hielo prisma y coronado con un toque ahumado

Ingredientes:

45 ml de whisky.

22,5 ml de jugo de limón.

22, 5 ml de miel y jengibre.

Piel de limón, a gusto.

15 ml de whisky single malt ahumado.

Hielo.

Vaso de trago corto tipo Old Fashion.

Para la mezcla de miel y jengibre, picar en pequeñas rodajas jengibre fresco y colocarlo en una olla con agua a hervir a fuego bajo durante 20 minutos. Una vez lista el agua de jengibre, mezclarla con miel.

Para preparar el cóctel, en una coctelera colocar el jugo de limón, el whisky y el preparado de miel y jengibre. Batir enérgicamente entre 10 y 15 segundos, para integrar todos los ingredientes y que la preparación tome temperatura, según planteó Torres, bartender de Enero. Colar el trago dos veces y verterlo en un vaso de trago corto tipo Old Fashion. Añadir el hielo. Por encima, colocar la piel de limón y el whisky single malt ahumado.

5- The (not so) Old Fashioned, por Pablo Pignatta

Una reversión técnica del clásico, con whisky infusionado en coco tostado por método sous vide y un contrapunto de bitters de chocolate y Angostura

Ingredientes:

Para realizar el whisky con coco tostado:

750 ml de whisky saborizado con manzana.

5 cucharadas de coco en escamas.

Para el cóctel.

60 ml de whisky saborizado con manzana con coco tostado.

Dos chorritos de bitter de chocolate.

Dos chorritos de bitter angostura.

Ocho hielos.

Una naranja.

Tostar el coco en una sartén a fuego muy bajo hasta que quede levemente dorado. Poner el coco tostado y el whisky en una botella de vidrio o en un contenedor hermético y cocinar durante 2 horas a 63 °C por método sous vide, especificó Pablo Pignatta, bartender de Mixtape. Filtrar y embotellar.

En un vaso con abundante hielo, poner todos los ingredientes del cóctel y revolver durante algunos segundos para refrescar. Colar y servir en un vaso corto tipo old fashioned con un gran cubo de hielo. Decorar con una rodaja fina de naranja o piel de naranja.

6- Vaquero Nikkei, por Hugo de la Silva

Inspiración peruano-japonesa en un cóctel vibrante que reúne whisky, hibiscus y jugos cítricos con jengibre, servido con hojas de menta como único adorno

Ingredientes:

60 ml de whisky.

30 ml de jugo de limón.

60 ml de jugo de pomelo con jengibre.

30 ml de almíbar de hibiscus.

Hojas de menta (decoración).

Hielo, cantidad necesaria.

En un vaso con hielo, agregar todos los ingredientes y mezclar con una cuchara coctelera. Decorar con hojas de menta, tal como indicó Hugo de la Silva, bartender de Tanta.