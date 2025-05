Cómo criar niños que sean adultos respetuosos: con límites y educación emocional

Marítchu Seitún - Como educar ninos para formar adultos respetuosos

La psicóloga especializada en orientación a padres Maritchu Seitún (MN 50439) describió en Infobae en Vivo cómo la falta de límites claros y el exceso de opciones afectan el desarrollo emocional de los niños, y alertó sobre el rol que juega la sociedad de consumo en la crianza contemporánea.

“Un chico que no espera, no se esfuerza, no se frustra y no sufre, sólo consume”. Con esa afirmación, Seitún, expuso una de las principales consecuencias de los modelos actuales de crianza que, según su análisis, están profundamente influenciados por la sociedad de consumo, el exceso de información y la confusión que genera en los adultos el temor a fallar como padres.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la psicóloga y escritora profundizó sobre los efectos de la sobreprotección, la falta de límites y el cambio de paradigmas parentales que caracterizan a la crianza del siglo XXI.

De padres autoritarios a culpógenos

La psicóloga Maritchu Seitún aseguró que el exceso de gratificación y la falta de límites pueden llevar a una desconexión emocional. Planteó la necesidad de educar en la espera, el esfuerzo y la tolerancia

La experta trazó una línea que va desde el autoritarismo de generaciones anteriores, pasando por un período de permisividad, hasta llegar a la actualidad, donde los padres —según explicó— están intentando encontrar un punto de equilibrio que aún no logran consolidar.

“Primero el autoritarismo, después el permisivismo, que llevó a hijos muy frágiles, que querían hacer lo que querían y que se sentían los dueños del mundo”, dijo. Y agregó: “A ver si ahora logramos —que no lo estamos logrando— ser papás firmes, claros, que aman incondicionalmente pero que pueden poner freno”.

Para Seitún, uno de los grandes obstáculos que impide esa firmeza es el rol que juega la culpa en la vida de los adultos. “Inventamos necesidades que no son tales. Tenemos culpa porque madre y padre trabajamos, y todo esto, sin querer, les lava el cerebro a los chicos, pero también nos lava el cerebro a los padres”, explicó. Este fenómeno, aseguró, es aprovechado por el sistema de consumo: “La sociedad de consumo se tomó del modo permisivo y dijo ‘papita pal loro’, esto es lo que necesito para que la gente consuma”.

Durante la entrevista, la psicóloga planteó que uno de los errores frecuentes es darles a los niños un universo de opciones demasiado amplio para su edad y capacidad de decisión. “¿Qué querés comer? ¿Qué querés que te compre la tía? ¿Qué ropa te querés poner?”, ejemplificó. Y advirtió: “Es mucho más saludable decir ‘esto es lo que hay de comer’. Porque si le cocinás lo que pidió y después no lo quiere, vas a terminar enojada”.

La propuesta, según Seitún, es establecer límites claros desde una actitud afectuosa y constante.

La psicóloga advirtió que la falta de límites firmes y el exceso de opciones están formando adultos frágiles. Apeló a una crianza activa, con autoridad afectuosa y coherencia cotidiana (Imagen ilustrativa Infobae)

“El límite requiere una maternidad o una paternidad muy activa. Pero es importante justamente para constituir una personalidad que después no se choque con un mundo que te pone límites a su manera”, explicó. En ese sentido, subrayó que los límites no deben asociarse con castigo o enojo, sino con una guía amorosa que brinda seguridad al niño.

Límites con firmeza y coherencia

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se produjo cuando Seitún compartió una clave concreta para poner límites de forma efectiva sin perder la conexión emocional. “No es tan difícil cuando ponés el límite con sonrisa. Porque si digo las cosas ocho veces y no actúo, estoy hecha una loca. Pero si lo digo una vez, me levanto, todavía sonrío y lo hago cumplir, el chico aprende enseguida”, dijo.

La especialista puso énfasis en la necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. “La orden se da cuando estoy lista para hacérsela cumplir. Si yo no quiero que se prenda la tele, lo tengo que decir cuando esté dispuesta a pararme y hacer que se apague. No antes. Porque si no, el niño no entiende y termina haciendo lo que quiere”, explicó.

Asimismo, subrayó que si los límites son variables o si el adulto claudica por cansancio o culpa, el efecto es contraproducente: “Cuando hoy te dejo, mañana no te dejo... no hay una referencia todos los días. Y eso genera más conflicto”. Por eso, recomendó usar una actitud firme pero empática, acompañar y contener el enojo de los más chicos.

Criar para la autonomía

La crianza con límites claros y consistentes fortalece la personalidad de los niños y los prepara para la vida adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seitún también se refirió a un concepto central en su enfoque: la necesidad de que los chicos aprendan a tolerar la frustración y a manejar la espera como parte de su proceso de crecimiento.

El objetivo, según dijo, es formar individuos capaces de valerse por sí mismos, que no dependan de la satisfacción inmediata ni del placer constante. “Porque además yo no voy a estar en el recreo, no le voy a poder resolver todo, no voy a estar todo el tiempo con mis hijos. Entonces también tienen que saber que tienen que aprender a esperar, a esforzarse, a frustrarse”, afirmó.

Para ilustrar la necesidad de establecer límites claros y constantes, Seitún utilizó una metáfora: “El agua sin límite es el delta del Paraná, mucha agua que no tiene nada de fuerza. El agua con límite es la catarata, mucha agua en un lecho de piedra chiquito que tiene mucha fuerza y mucho rumbo. Eso es el límite. Y empieza desde muy chiquititos”.

