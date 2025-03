No salir de casa los fines de semana podría ser más saludable de lo esperado

Estudio revela aumento del bienestar emocional desde el viernes por la tarde (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

No siempre hay planes, ni ganas de hacerlos. Hay quienes prefieren no salir de casa un sábado o un domingo, no por desgano ni apatía, sino porque ahí, entre paredes familiares, encuentran lo que no abunda entre semana: espacio, calma, control.

Lejos de la imagen del encierro como aislamiento, esta elección empieza a ser entendida de otra manera por quienes estudian el bienestar.

Una investigación publicada en el Journal of Social and Clinical Psychology reveló que los fines de semana, en especial a partir del viernes por la tarde, las personas experimentan un notable aumento del bienestar emocional, junto con una reducción de síntomas físicos, en comparación con los días laborales.

Actividades no laborales mejoran el bienestar emocional, según estudio (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

El hallazgo, basado en datos recolectados mediante muestreo de experiencias en tiempo real, muestra que este cambio responde a factores concretos y medibles del entorno y la actividad diaria.

El estudio, liderado por Richard M. Ryan, Jesse Bernstein y Kirk Warren Brown, incluyó a 74 adultos empleados en diversas ocupaciones, quienes durante tres semanas reportaron su estado de ánimo, nivel de energía y síntomas físicos tres veces al día, en intervalos aleatorios. El diseño permitió capturar en detalle cómo varía el bienestar en función del día y del tipo de actividad que se realiza.

El fin de semana como refugio emocional

La hipótesis inicial planteaba que el fin de semana permitiría una mejora del bienestar general, más allá de los efectos atribuidos al simple descanso.

Los resultados confirmaron esta suposición: los niveles de afectividad positiva fueron más altos y los de afectividad negativa, más bajos entre el viernes por la tarde y el domingo por la tarde.

Además, los participantes reportaron mayor vitalidad y menos síntomas físicos -como dolores, fatiga o molestias digestivas- durante ese mismo periodo.

Este patrón se mantuvo constante entre hombres y mujeres, sin que la edad o el nivel de ingreso influyeran significativamente. La mejora tampoco dependía del estado emocional previo, lo que sugiere un efecto estructural del fin de semana sobre el bienestar, y no una simple percepción subjetiva.

El papel del trabajo y el descanso

Una parte clave del estudio consistió en distinguir el efecto del día (laborable o fin de semana) y de la actividad. Los investigadores comprobaron que el trabajo, independientemente del día, se asociaba con menor afecto positivo.

En cambio, las actividades no laborales, como descansar, leer, ver una película o compartir con seres cercanos, se vinculaban a un mayor bienestar emocional.

Autonomía y conexión social, claves del bienestar en el fin de semana (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

El análisis conjunto mostró que mientras el trabajo explicaba los picos de malestar emocional, el fin de semana aportaba beneficios más amplios, incluyendo una mayor vitalidad y mejor estado físico general.

Según recogió Huffpost, para quienes llevan un ritmo frenético durante la semana, quedarse en casa no es un acto de aislamiento, sino una forma de autocuidado y recuperación psicológica.

Esta elección puede ser tan legítima y beneficiosa como cualquier otra actividad de ocio, siempre que contribuya a la satisfacción de las necesidades personales.

Necesidades psicológicas y libertad personal

Para entender por qué el fin de semana tiene un impacto tan consistente en el bienestar, los autores recurrieron a la Teoría de la Autodeterminación, según la cual el bienestar depende de la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y relación.

Los datos mostraron que durante el fin de semana, las personas reportaban sentirse más libres de decidir sus actividades (autonomía) y más conectadas con otras personas (relación).

Estas dos variables explicaron buena parte del aumento de bienestar observado. En contraste, la competencia —sentirse eficaz en lo que se hace— no varió significativamente entre los días.

Así, el estudio concluyó que el bienestar del fin de semana se debe en gran medida a que las personas pueden hacer lo que desean, con quienes desean, en condiciones menos estructuradas.