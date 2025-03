Los looks y estilos más polémicos de la historia de los premios Oscar

A lo largo de los años, la alfombra roja de los Oscars fue testigo de algunos de los looks más deslumbrantes de la historia de la moda, pero también de errores estilísticos inolvidables

Para los amantes de la moda, la alfombra roja de los Oscars es tanto un desfile de alta costura como un espectáculo en sí mismo. Cada año, las celebridades eligen minuciosamente sus atuendos, apostando por piezas exclusivas de los diseñadores más prestigiosos.

Algunas elecciones se convierten en referentes de estilo, mientras que otras desafían los límites de lo convencional y generan intensos debates en redes sociales y medios especializados. En esta gala, que tendrá su 97ª edición este domingo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la moda es tan protagonista como los premios.

Desde diseños demasiado arriesgados hasta combinaciones que desafiaron la lógica del buen gusto, algunas celebridades convirtieron su paso por la alfombra roja más famosa en un momento inolvidable, pero no precisamente por su elegancia.

En la previa de una nueva entrega de los premios Oscar, que se celebrará este domingo 2 de marzo, un repaso por los atuendos más polémicos que marcaron la historia de la ceremonia.

1. Björk (2001)

Con su icónico vestido en forma de cisne de Marjan Pejoski, Björk se robó la atención en los Oscars 2001 .y su arriesgada elección fue criticada como un disfraz (AP)

El debut y despedida de Björk en los Oscar quedó marcado por un atuendo que aún es recordado como uno de los más extravagantes. La cantante islandesa apareció en la alfombra roja con un vestido en forma de cisne diseñado por el macedonio Marjan Pejoski, elaborado con lana, plumas reales y gamuza. Muchos lo calificaron como un disfraz más que un modelo de alta costura, y la controversia no se hizo esperar. A pesar de estar nominada a Mejor Canción Original por I’ve Seen It All, su look fue el verdadero protagonista de la noche.

Lejos de pasar inadvertido, el vestido se convirtió en un fenómeno cultural, llegando incluso al Museo de Arte Moderno de Nueva York como parte de una retrospectiva de la artista. Björk no sólo caminó por la alfombra roja con este atuendo, sino que simuló “poner un huevo”, reforzando la teatralidad de su elección. Años después, su osadía sigue siendo motivo de debate sobre los límites entre la moda y el espectáculo.

2. Gwyneth Paltrow (2002)

El vestido gótico de Alexander McQueen que Gwyneth Paltrow lució en los Oscars 2002 dejó al descubierto más de lo que debía, lo que le valió ser una de las peores vestidas de esa noche (AP)

Si bien la actriz siempre suele estar entre las mejores vestidas de la ceremonia, el error de Gwyneth Paltrow en los Oscars de 2002 no fue solo su vestido, sino la falta de ropa interior, el peinado y el maquillaje. La actriz optó por un diseño gótico de Alexander McQueen, confeccionado en tela semitransparente que dejaba al descubierto sus pechos.

La elección de un look tan arriesgado para una gala tan tradicional provocó fuertes críticas de la prensa y el público, que lo consideraron su peor elección de vestuario.

Años después, la propia Paltrow reconoció que pudo haber hecho algunas modificaciones para mejorar su presentación. “Todavía me encanta el vestido en sí, pero debería haber usado un sostén y haber llevado un peinado más simple”, admitió. Este fallo estilístico sigue siendo uno de los más recordados en la historia de la alfombra roja.

3. Cher (1986)

Con un conjunto de lentejuelas y un voluminoso tocado de plumas diseñado por Bob Mackie, Cher desafió las normas de la elegancia en los Oscars 1986 (AP)

Cuando Cher subió al escenario para entregar un Oscar en 1986, toda la atención estaba en su atuendo y no en el premio. La cantante lució un conjunto extravagante diseñado por Bob Mackie, con un voluminoso tocado de plumas y un atuendo que dejaba al descubierto su abdomen, cubierto de lentejuelas.

Su estilo fue interpretado como un desafío a la Academia, que hasta ese momento no la tomaba en serio como actriz.

Un año antes, Cher había ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, pero sentía que no era valorada en la industria. En una entrevista con Vogue, explicó que quería demostrar que no iba a cambiar su esencia para ser aceptada. Sin embargo, más tarde confesó que lamentaba haber usado el atuendo para entregar el premio, ya que sentía que ponía nervioso al ganador Don Ameche.

4. Halle Berry (2002)

El vestido burdeos de Elie Saab con corpiño de malla transparente que Halle Berry llevó en los Oscars 2002 fue considerado demasiado atrevido para la ocasión (Reuters)

El vestido burdeos de Halle Berry, diseñado por Elie Saab, se convirtió en uno de los más icónicos de los Oscars, pero no por razones exclusivamente positivas. El corpiño de malla transparente con bordados estratégicamente colocados fue visto por muchos como una elección demasiado atrevida para la gala.

Su diseño semitransparente dividió opiniones, con algunos críticos considerándolo más apropiado para una pasarela que para la ceremonia más importante del cine.

Pese a la controversia, la actriz se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio a Mejor Actriz, lo que convirtió su mirada en un símbolo de ese momento histórico. Con los años, el vestido fue reivindicado como una pieza de alta costura inolvidable, aunque en su momento fue objeto de debate por su audacia.

5. Pharrell Williams (2014)

Los Oscars 2014 fueron testigos de una arriesgada elección de Pharrell Williams: un esmoquin con pantalones cortos y zapatos sin calcetines de Lanvin (AP)

Mientras que la mayoría de los hombres eligen el clásico esmoquin, Pharrell Williams decidió romper las reglas en los Oscar de 2014 con un atuendo que generó controversia.

En lugar de pantalones de vestir, llevaba pantalones cortos de esmoquin, acompañados de una chaqueta de Lanvin, pijama y zapatos sin calcetines. La elección fue considerada demasiado informal y desentonada con la elegancia de la gala.

Aunque su estilo irreverente lo convirtió en un referente de la moda, en esta ocasión la crítica lo acusó de cruzar la línea entre lo innovador y lo inapropiado. Muchos señalaron que el look parecía más adecuado para un evento de alfombra roja menos formal que la noche más importante del cine.

6. Lizzy Gardiner (1995)

En los Oscar 1995, la diseñadora Lizzy Gardiner sorprendió con un vestido confeccionado con 254 tarjetas American Express Gold, que generó controversia (Reuters)

La diseñadora de vestuario Lizzy Gardiner sorprendió en los Oscars de 1995 con un vestido hecho de 254 tarjetas de crédito American Express Gold unidas con alambre. La prenda, aunque creativa, fue calificada como un exceso de excentricidad y una elección que parecía más una declaración publicitaria que un diseño de moda.

Gardiner, quien ganó el Oscar por el vestuario de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, admitió que la decisión fue provocadora y que generó incomodidad en muchas personas. Sin embargo, su atuendo sigue siendo uno de los más recordados por su originalidad, aunque no necesariamente por su elegancia.

7. Florence Pugh (2023)

El look de Valentino elegido por Florence Pugh fue duramente criticado y se convirtió en meme en redes sociales (Reuters)

La británica Florence Pugh, conocida por su estilo arriesgado, se convirtió en el centro de la atención en los Oscar de 2023 con un vestido de Valentino que generó opiniones divididas. La prenda, con una voluminosa cola de tela color marfil combinada con una minifalda negra, fue considerada una propuesta poco favorecedora para la alfombra roja.

Las redes sociales no tardaron en convertir el look en meme, comparándolo con las sábanas de una cama desordenadas. A pesar de la polémica, Pugh defendió su elección y reafirmó su gusto por la moda no convencional, aunque muchos la incluyeron en la lista de los peores looks de la noche.

8. Sandra Oh (2023)

El vestido naranja con drapeados y mangas voluminosas que Sandra Oh eligió para los Oscars 2023 fue considerado excesivo (Reuters)

En una noche donde la elegancia es clave, Sandra Oh optó por un vestido color naranja brillante con fruncidos, mangas voluminosas y múltiples capas que no la favorecían. Aunque el diseño buscaba un aire etéreo y dramático, terminó sobrecargando su figura y convirtiéndose en una de las elecciones menos acertadas de la gala.

El vestido, que tenía un marcado estilo inspirado en la moda asiática e india, fue criticado por la falta de equilibrio en sus elementos. Muchos expertos en moda señalaron que otro tipo de silueta le habría quedado mejor, evitando el efecto de exceso de volumen.

9. Céline Dion (1999)

La cantante arriesgó demasiado en los Oscars 1999 con un traje blanco de John Galliano al revés, que combinó con gafas de sol y un sombrero asimétrico (AP)

Si hay un atuendo que sigue causando desconcierto, es el traje al revés que Céline Dion usó en los Oscars de 1999. Diseñado por John Galliano, consistía en un esmoquin blanco de dos piezas llevadas al revés, con la chaqueta cruzada en la espalda. La elección, arriesgada y poco convencional, no convenció a los críticos de moda.

Para completar el look, la cantante llevó gafas de sol y un extraño sombrero asimétrico, lo que acentuó aún más el efecto desconcertante de su atuendo.

10. Cameron Díaz (2002)

El vestido boho-chic con estampado floral de Emanuel Ungaro que Cameron Diaz lució en los Oscar 2002 fue criticado por su falta de elegancia (AP)

En los premios Oscar de 2002, Cameron Diaz apostó por un vestido boho-chic de Emanuel Ungaro que resultó ser un gran desacierto. El estampado de flores y el corte holgado daban una apariencia demasiado informal para la ocasión.

El diseño, que evocaba un aire relajado y playero, no encajó con la elegancia de la gala, haciéndola parecer descuidada en comparación con otras celebridades. A pesar de su belleza natural, este look sigue siendo recordado como uno de sus peores momentos en la alfombra roja.