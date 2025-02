El arte detrás de una perfecta ceremonia del té: los secretos de una sommelier

"En la tradición del five o’clock tea, los utensilios y los ingredientes cumplen un rol crucial," detalla Basterra, al referirse a la importancia de los detalles en la ceremonia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia del té es mucho más que una simple bebida caliente. Es un ritual que trasciende siglos, adaptándose y evolucionando según las tradiciones de cada cultura que lo adoptó.

Desde sus orígenes en China, donde comenzó como un acto profundamente meditado y ritualizado, hasta su llegada a Inglaterra, donde el famoso five o’clock tea se convirtió en una costumbre social, el té recorrió el mundo, creando nuevas formas de disfrutarlo y nuevos significados en cada lugar.

En Argentina, la influencia del té inglés se fusionó con las costumbres locales, creando una versión propia del ritual, sin perder la esencia de lo tradicional. ¿Pero qué hace que una ceremonia del té sea realmente especial? ¿Cómo se elige el té adecuado y qué técnicas de preparación garantizan una experiencia perfecta?

Micaela Basterra, sommelier de té y autora del libro El té es un lugar, explicó los secretos detrás de este antiguo ritual.

"El té es un lugar," dice Micaela Basterra, invitando a reflexionar sobre cómo este ritual crea momentos de conexión y calma en medio de la vida cotidiana - (Gentileza de Micaela Basterra)

El secreto de una buena taza de té

La ceremonia del té no es solo un acto de preparación de una infusión, sino un verdadero ritual cultural que varía significativamente según la región y la tradición. Cada tipo de ceremonia tiene su propio té asociado, y la elección de este elemento es clave para la experiencia. Basterra explicó a Infobae: “cada pueblo, cada cultura, le da su propia impronta al té”, por lo que no hay una sola forma de disfrutarlo. Dependiendo del contexto, el té puede ser considerado un acto de meditación, un símbolo de hospitalidad o una oportunidad para socializar.

En la tradición china, el té verde es el protagonista, consumido a menudo en un ambiente solemne y de calma. La ceremonia es conocida por su meticulosidad y la importancia de los gestos que acompañan la preparación del té, un proceso que a menudo incluye una serie de movimientos precisos y respetuosos.

En Japón, la ceremonia del té es un acto profundamente espiritual, centrado en el matcha, un polvo fino de té verde que se bate con agua caliente en un tazón. Este tipo de té es famoso por su sabor umami y su capacidad para promover la calma y la reflexión.

En India, el té tiene una connotación diferente: el famoso chai es la bebida cotidiana por excelencia, cargada de especias y endulzada al gusto de cada región. Se trata de un punto de encuentro y un elemento social.

En Argentina, la tradición del té tiene una fuerte influencia de la costumbre inglesa del five o’clock tea. Aunque originalmente en Inglaterra se sirvió el té negro como base para esta tradición, en la actualidad el panorama cambió.

A lo largo de los años, los argentinos adoptaron e innovaron con una variedad de tés y mezclas, en parte gracias a los avances en la oferta de blends, que incluyen hierbas, frutas y especias. Esta apertura hacia nuevas combinaciones fue clave en la evolución de la ceremonia en Argentina, adaptándola a los gustos y preferencias locales.

En Argentina, los tés de hierbas, frutas y especias le dieron un giro a la tradición inglesa del five o’clock tea - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Basterra la elección del té debe priorizarse antes que los alimentos que lo acompañan. “La mejor manera de planificar una ceremonia del té es primero seleccionar el té y luego pensar en qué alimentos lo acompañarán mejor” señaló.

Este proceso, conocido como maridaje del té, busca equilibrar los sabores y resaltar las características del té sin que los alimentos interfieran en su esencia. Por ejemplo, un té negro fuerte puede maridar perfectamente con scones, mientras que un té verde más suave podría ir acompañado de algo ligero y fresco como frutas.

Elementos esenciales de la ceremonia del té

“Lo más importante, por supuesto, es el té”, afirmó la especialista. En la tradición del five o’clock tea, que es la más extendida en Argentina, los ingredientes y utensilios cumplen un rol crucial. Tradicionalmente, la sommelier de té comentó que se prefieren los tés puros, en especial los negros, a los cuales “los ingleses añadieron leche, mientras que los franceses introdujeron la costumbre de agregar limón”.

Además del té, la ceremonia requiere ciertos utensilios básicos: una tetera con filtro (o un filtro aparte si la tetera no lo tiene), y el denominado “trío de té”, compuesto por una taza con su plato y un plato de postre. En cuanto a los alimentos, la tradición dicta tres opciones principales: algo salado, scones y un dulce, “siempre en porciones pequeñas, pues el five o’clock tea no requiere cubiertos, salvo cuando se sirven porciones de torta”, explicó la experta.

Otros elementos pueden complementar la ceremonia, como una jarrita con leche, rodajas de limón, cucharitas para revolver y un cuchillo de untar si se acompaña con mermelada o queso crema. Para dar un toque estético, Basterra comentó que las ceremonias de té tradicionales suelen incluir un adorno discreto en el centro de la mesa, como flores sin perfume.

La preparación y la importancia de la calidad

Un aspecto crucial de la ceremonia del té es la preparación. La calidad del té juega un papel fundamental en esta experiencia. Según Micaela Basterra, “un buen té comienza con la selección de un producto de calidad, pero la clave está en la preparación”.

Los tés gourmet, en hebras, son generalmente superiores a los de saquitos, aunque dentro de estos últimos también es posible encontrar opciones destacadas. Basterra recomienda informarse sobre el origen y el productor del té, ya que esto puede influir directamente en el sabor y la calidad final de la infusión.

El maridaje del té no solo es un arte, sino una forma de equilibrar sabores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la calidad del té, su preparación es esencial para obtener la taza perfecta. Cada tipo de té requiere una temperatura y un tiempo de infusión específicos. Un error frecuente, señala Basterra, es la preparación incorrecta del té verde, que muchas veces es considerado amargo. Sin embargo, este sabor indeseado no es un defecto del té, sino el resultado de una temperatura demasiado alta del agua o de una infusión prolongada.

“La combinación entre temperatura y tiempo de infusión es lo que te va a dar la taza perfecta” explicó la sommelier. Para el té verde, por ejemplo, el agua debe estar a una temperatura más baja y la infusión no debe exceder los tres minutos, de lo contrario, el té puede adquirir un sabor amargo y desagradable.

La cantidad de té y la técnica de infusión

La cantidad de té es otro factor determinante en la ceremonia. De acuerdo con la tradición inglesa, para una tetera se debe colocar una cucharadita de té por persona más una adicional para la tetera. Sin embargo, en tiempos modernos, las proporciones se ajustó para obtener una infusión más precisa y adecuada a la medida. En la actualidad, se calcula que dos gramos de té por persona es la cantidad adecuada para obtener una infusión balanceada y sabrosa.

“Con dos gramos de té, se pueden preparar dos tazas: una primera infusión y una segunda con las mismas hebras”, destacó Micaela Basterra. Esta técnica de doble infusión no solo es parte de la tradición, sino que también maximiza el uso de las hebras y permite disfrutar de diferentes matices de sabor.

"La combinación entre temperatura y tiempo de infusión es lo que te va a dar la taza perfecta", aconseja la experta, revelando un secreto esencial para una infusión exitosa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la cantidad de té a usar puede depender del tamaño de la tetera. Por ejemplo, para una tetera de un litro, se recomienda utilizar alrededor de 10 gramos de té, lo que permitirá realizar dos infusiones.

La ceremonia del té, más allá de la preparación técnica y las medidas exactas, es un momento de disfrute y de pausa, un espacio donde se valoran los pequeños detalles y se respeta el proceso. Cada paso, desde la elección de las hebras hasta el momento de servir el té, contribuye a que este acto sea una experiencia única.

En definitiva, la ceremonia del té es mucho más que una bebida caliente. Es un ritual que conecta con diferentes culturas, invita a reflexionar sobre el sabor y la calidad, y brinda la oportunidad de disfrutar del presente. Según señaló Micaela Basterra, “el té es un lugar donde las personas se encuentran con uno mismo y con los demás, un espacio de tranquilidad, de conexión y de placer”.