Cinco cafeterías argentinas en el ranking de las 100 mejores del mundo

Una cafetería australiana lideró el ranking de las 100 mejores del mundo; en la lista se destacaron 5 argentinas (Matías Arbotto)

Por primera vez, un ranking mundial establece cuáles son las mejores cafeterías para disfrutar un café de especialidad. La selecta lista de The World’s 100 Best Coffee Shops evaluó más de 4.000 establecimientos y seleccionó los 100 mejores.

En la prestigiosa nómina se destacan cinco argentinas: Barista Coffee House, Ninina, Negro, Surry Hills Coffee y LAB se posicionaron entre las más prestigiosas del mundo, consolidando al país como un referente en la cultura del café de calidad.

El nacimiento del ranking mundial de cafeterías

Conocer las mejores cafeterías del mundo se suma a las experiencias gastronómicas que atraen turistas y amantes del café (Freepik)

El auge del café de especialidad llevó a consumidores y profesionales a buscar los mejores establecimientos del mundo. Sin embargo, hasta ahora no existía una guía de referencia. The World’s 100 Best Coffee Shops se convirtió en la primera clasificación global que reconoce la excelencia en la industria cafetera, evaluando calidad, innovación y experiencia del cliente.

Para su elaboración, más de 200 inspectores en distintos continentes analizaron miles de cafeterías.

Los criterios de selección incluyeron la calidad del café, la habilidad del barista, el ambiente del local, la innovación, la sostenibilidad y la consistencia del producto. Además, se consideraron más de 65.000 votos populares, lo que otorgó un 30% de peso en la decisión final.

Las mejores cafeterías del mundo en 2024

Toby’s Estate Coffee Roasters, en Sídney, fue elegida la mejor cafetería del mundo en la primera edición del ranking (Toby’s Estate Coffee Roasters)

El ranking coronó a Toby’s Estate Coffee Roasters (Australia) como la mejor cafetería del mundo, seguida por Onyx Coffee LAB (EEUU) y Gota Coffee Experts (Austria). La lista refleja una fuerte presencia de establecimientos australianos, estadounidenses y asiáticos, pero también confirma la creciente importancia de América Latina en el mundo del café.

En este contexto, Argentina logró una presencia destacada con cinco cafeterías en la selección, evidenciando el crecimiento de su cultura cafetera y su apuesta por el café de especialidad.

Argentina y su crecimiento en el café de especialidad

Históricamente, Argentina fue un país de consumo masivo de café, pero en los últimos años experimentó una transformación hacia la cultura del café de especialidad. Con baristas cada vez más capacitados y una creciente demanda por granos de alta calidad, el país ganó reconocimiento en la escena global. El ranking incluyó a cinco cafeterías argentinas, cada una con su propia identidad y propuesta diferenciada:

Barista Coffee House (puesto 58, Rosario, Santa Fe)

Con una propuesta de café de especialidad y repostería artesanal, esta cafetería rosarina se posiciona en el puesto 58 del ranking y es la argentina mejor ubicada (Barista Coffee House)

Ubicada en Rosario, Barista Coffee House logró posicionarse como una de las mejores cafeterías del mundo gracias a su compromiso con la calidad y la formación en el mundo del café. Además de ofrecer una amplia selección de cafés de especialidad, se distingue por su repostería artesanal y cursos de capacitación para otras cafeterías. Su ambiente íntimo y su enfoque en la excelencia han hecho de este café un punto de referencia en la ciudad.

Ninina (puesto 64, Buenos Aires)

Con tres sucursales, ninina apuesta por ingredientes naturales y una experiencia gastronómica integral (Ninina)

Con tres sucursales en Buenos Aires, Ninina se convirtió en sinónimo de calidad y autenticidad. Su filosofía se basa en el uso de productos naturales, sin conservantes ni ingredientes artificiales.

Ofrecen una experiencia integral, donde el café de especialidad se complementa con una propuesta gastronómica cuidada, priorizando ingredientes frescos y de estación.

Negro (puesto 82, Buenos Aires)

Fundada en 2015, Negro ofrece un blend exclusivo con granos colombianos y una preparación de alta precisión (Negro)

Desde su fundación en 2015, Negro se consolidó como un espacio dedicado a los amantes del café. Su especialidad es el tueste propio, realizado en conjunto con Fuego Tostadores, utilizando granos colombianos seleccionados.

Su blend exclusivo destaca por sus notas dulces y ácidas, con aromas florales y un toque de nuez y melaza. En cada taza, sus baristas expertos buscan ofrecer una experiencia única.

Surry Hills Coffee (puesto 94, Buenos Aires y Palma de Mallorca)

Inspirada en Australia y nacida en Buenos Aires, Surry Hills Coffee llevó su propuesta de brunch y café de especialidad a España y EEUU (Surry Hills Coffee)

Inspirada en el vibrante barrio de Surry Hills en Sídney, esta cafetería nació en Buenos Aires en 2019 con la idea de traer la experiencia del brunch australiano a Argentina.

Con un enfoque relajado y minimalista, su propuesta se basa en el uso de productos locales y ecológicos, apostando por una cocina honesta y sostenible. Su éxito la llevó a expandirse a Palma de Mallorca y Miami, consolidándose como un referente internacional.

LAB (puesto 95, Buenos Aires)

Además de ser una cafetería, LAB funciona como un laboratorio de café y un centro de formación para baristas y consumidores (LAB)

LAB es mucho más que una cafetería: es un laboratorio de café de especialidad. Su objetivo es desarrollar micro lotes exclusivos para el sector gastronómico, garantizando un perfil de tueste óptimo.

Además, desde su Training Center, ofrecen cursos para consumidores y profesionales, para impulsar el conocimiento y la evolución del consumo de café de alta calidad en Argentina.

El ranking completo con las 100 mejores cafeterías del mundo

Además de Argentina, países como Colombia, Perú, México y El Salvador también lograron posiciones destacadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toby’s Estate Coffee Roasters (Australia) Onyx Coffee LAB (EE.UU.) Gota Coffee Experts (Austria) Proud Mary Coffee (Australia) Tim Wendelboe (Noruega) Apartment Coffee (Singapur) Kawa (Francia) Coffee Anthology (Australia) Story of Ono (Malasia) Tropicalia Coffee (Colombia) Espresso LAB (Sudáfrica) Hola Lagasca (España) Casa Canela (Venezuela) Alquimia Coffee (El Salvador) Kross Coffee Roasters (Grecia) MOK Coffee (Bélgica) Prevail Coffee (EE.UU.) Yardstick (Filipinas) Veneziano Coffee Roasters (Australia) Puku Puku (Perú) Savaya Coffee Market (EE.UU.) Three Monkeys Coffee (Perú) One Life Kitchen & Café (Emiratos Árabes Unidos) Koffee Mameya Kakeru (Japón) Nomad Frutas Selectas (España) Faro (Italia) Coffea Guatemala (Guatemala) Calere Coffee (Australia) 7g Roaster (Portugal) Panther Coffee (EE.UU.) Crno Zrno (Eslovenia) Workshop (Reino Unido) La Cabra (Dinamarca) Push x Pull (EE.UU.) Meet LAB Coffee (Turquía) Fuku (Países Bajos) Exchange Coffee (Australia) Strut Coffee (Corea) Coffeewerk + Press (Irlanda) The Miners Coffee (República Checa) Delafinca Specialty Coffee (Nicaragua) Café Nativo (Honduras) Espresso Alchemy (Porcelana) Presta Coffee Roasters (EE.UU.) 43.12 Coffee (Bulgaria) Bob Coffee Lab (Rumania) Domestique (EE.UU.) Bouche (Bélgica) The Golden Pig (Honduras) Galani Coffee (Etiopía) El Terrible Juan Café (México) Stumptown Coffee Roasters (EE.UU.) Thirty5ive Marrakech (Marruecos) Oh Martine (Suiza) D-Origen Coffee Roasters Barcelona (España) Ome by Spacebar Coffee (Malasia) Café Grumpy (EE.UU.) Barista Coffee House (Argentina) Coffee Busters Roastery (Perú) Holastel Specialty Coffee (Chile) El Union Coffee (Filipinas) Rocket Coffee (Nueva Zelanda) The Dude Specialty Coffee (Macedonia) Ninina (Argentina) Café de Reyes (Guatemala) Seeds Coffee Company (EE.UU.) Silk City Coffee (EE.UU.) Cafetano Coffee Roasters (Honduras) Origen Tostadores de Café (Perú) Fonzie Abbott (Australia) Vacation Coffee (Australia) Turbo Coffee (EE.UU.) Sin See Tai (Malasia) The Folks (Portugal) Yorks Cafe (Reino Unido) Cafeoteca (Costa Rica) Entre Volcanes (Guatemala) Anomali Coffee (Indonesia) Silo Coffee (Alemania) Kima Coffee (España) Connect Coffee Roasters (Kenia) Negro (Argentina) Single Origin (Filipinas) Café San Rafael (Honduras) Rufous Coffee Roasters (Taiwán) Crema & Cream Coffee Roasters (Filipinas) Seven Seeds (Australia) Story and Soil Coffee (EE.UU.) The Whippet (Sudáfrica) Typica Café (Bolivia) Por un Puñado de Dólares (Brasil) Cupping Café (Brasil) Populus Coffee (Alemania) Surry Hills Coffee (Argentina) LAB (Argentina) Camino a Comala (México) Amanecer Coffee Store (Venezuela) Tinta y Café (EE.UU.) Endiro Coffee (Uganda) Florencia y Fortunata (Perú)

