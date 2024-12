El legado de Martín Churba: la creatividad y la vanguardia reconocidas en los Martín Fierro de la Moda

El homenaje a Martín Churba durante los Martín Fierro de la Moda 2024, realizado por su ex socia Jessica Trosman, marcó un momento crucial de la noche

“Sin dudas marcó un antes y un después en la moda. Primero fue con Trosman - Churba y luego con Tramando”. Así, llegando al final de la noche de los Martín Fierro de la Moda 2024, Valeria Mazza al borde de la emoción, presentó uno de los momentos más importantes de la noche: el homenaje a Martín Churba.

Con una alegría enorme, Churba subió a recibir el premio, nada más y nada menos de parte de su ex socia, Jessica Trosman, con quien formó un dúo vanguardista en los 90 que alcanzó a la moda nacional y trascendió fronteras.

“Más que las telas, me apasiona jugar con las telas y me di cuenta de que el cuerpo, el cuerpo humano, era una especie de límite. Entonces empecé a pensar no más en cuerpos. Y empecé a pensar en la tela, por sí misma. Empecé a hacer arte”, decía Martín, en un video que se emitió antes de la entrega.

Durante su discurso, Churba agradeció a su familia, colegas y organizaciones sociales que ayudaron a transformar la moda en Argentina (Prensa Martin Fierro)

“Hay un amor que yo pongo en mi trabajo y que la gente continúa poniéndoselo a lo que se lleva de aquí. Encontrarte con un otro que te cuenta otra historia, te permite que vos también tengas una historia única para contarle al otro. Entonces te iguala. Mi ropa tiene una anomalía: vas a ver que las manchas, las irregularidades, las imperfecciones, son el diseño. Me convoca lo que no fue explorado, lo que no tiene solución, respuesta”, agregó en el video.

En medio de la ovación, Churba subió a recibir el premio. “Gracias a APTRA, a todo el jurado. Gracias por el homenaje. Se lo dedico a Alexis Marchand, a Mauro Bernardini, a mi familia. Se lo dedico a mis padres. A toda la gran familia de Tramando. A Graciela, a Diego, a Mónica, a todos. A todas las organizaciones sociales que nos permitieron soñar con una moda inclusiva”, dijo emocionado.

Martín Churba con su Martín Fierro (Gustavo Gavotti)

“Se lo dedico a Al Toty Flores de La Juanita. A Silvia, a Alicia, a Carlos Vázquez, a Alicia Duarte. Lo comparto con mis colegas diseñadores en los 2000, transformando a Buenos Aires en una capital de moda por primera vez, generando identidad, generando negocios, y hoy frente a un desafío muy grande. A ver si nos ponemos las pilas y protegemos a nuestros creadores y seguimos adelante con un país maravilloso que tenemos y que tenemos que cuidar y defender”, cerró Churba en medio de la ovación y antes que se entregara el Martín Fierro de Oro de la Moda que cerró la noche.

Jessica Trosman, su histórica socia, fue quien entregó el premio a Churba (Gustavo Gavotti)

En 1999, Trosman y Churba formaron parte de la Semana de la Alta Costura en Roma, un evento en el que la prensa especializada no escatimó elogios hacia su trabajo.

Además, participaron en dos ediciones del San Pablo Fashion Week, en los años 2000 y 2001. Durante la década de los ‘90, construyeron juntos una de las duplas más revolucionarias de la moda argentina, destacándose por sus diseños innovadores, caracterizados por arrugas, engomados y millones de canicas de plástico adheridas a las prendas.

Luego Churba hizo su camino con Tramando, la marca con la que llevó a otro nivel la moda y el estilo, y con la que se consagró como uno de los referentes en Argentina.