Premios Emmy Internacional 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

El hotel New York Hilton Midtown fue testigo de la edición 52° del Premio Emmy Internacional, que galardona a las mejores producciones televisivas realizadas fuera de Estados Unidos durante el 2023. La alfombra roja del evento se convirtió en una verdadera pasarela para que cada una de las estrellas domine la escena con glamour e impresionantes looks.

Desde vestidos de alta costura hasta trajes impecablemente diseñados, la mayoría de los asistentes deslumbraron con elegancia y sofisticación, y dejaron claro que la moda era la gran protagonista de la noche. Sin embargo, no todos los atuendos fueron bien recibidos y algunos invitados optaron por propuestas que no pasaron desapercibidos.

Con una mirada atenta, y en diálogo con Infobae, los diseñadores Javier Saiach, Marcelo Senra y Helena Dakak analizaron cada uno de los estilos de las celebrities.

Premios Emmy Internacional 2024: quiénes fueron los mejor y peor vestidos

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro lució un vestido largo de diseño dramático en negro brillante con un acabado satinado. La parte superior combina transparencias en la zona del torso con mangas voluminosas que contrastan con la silueta ajustada del resto del atuendo. Lleva gafas de sol oscuras de gran tamaño, guantes de cuero negro y un peinado recogido que deja al descubierto sus orejas, decoradas con pendientes pequeños y brillantes. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

La actriz se lució en la alfombra roja con un atuendo que destacó entre los asistentes. “Ella es una de las favoritas siempre. Sabe cómo sorprender en las alfombras. Le queda divino con los guantes con volumen, la transparencia, la falda de cuero y el look tipo pin up girl con los labios rojos está muy bien”, opinó Saiach.

“Apareció Natalia Oreiro, y con su look demuestra, como siempre, que es muy especial. Natalia sorprende, se divierte y mantiene una corrección impecable. Este diseño es más audaz y me gusta mucho lo que eligió. Tiene una figura destacada, y sabemos que el negro le queda fantástico, resaltando su piel y su estilo. El negro es una elección acertada, con transparencias en la parte superior y esas mangas tipo guantes que terminan elevados, desestructurando la morfología de su cuerpo de una forma interesante. Todo está pensado con cuidado. Diez puntos”, agregó Senra.

Por otro lado, Dakak aseguró: “Natalia Oreiro siempre diva, me divierte verla en las alfombras rojas. Creo que es alguien que trabaja mucho en sus looks, juega, tiene muy en claro lo que mejor le sienta y ¡se luce siempre!”.

Skye P. Marshall

El vestido de Skye P. Marshall presenta una combinación de transparencias y detalles florales negros que cubren estratégicamente el torso. La falda está confeccionada con un tejido translúcido que combina tonos plateados y dorados, creando un efecto degradado que llega hasta el suelo. La manga del lado izquierdo es asimétrica, larga y decorada con el mismo motivo floral. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

“Este look es una mezcla de texturas y colores que no funciona. No es fino ni elegante; parece improvisado. La textura de la pollera no me gusta, y los colores no tienen ninguna coherencia, no combinan. La textura de la pollera, la parte superior y las mangas resultan excesivas cuando se combinan. La pollera debería ser traslúcida, no transparente, y de un solo color. Podría ser un tono no tan fuerte, como un violeta suave o un verde oscuro, pero confeccionada en una tela con brillo, como un satén, que resalte el trabajo en la parte superior del vestido. Así, habría un equilibrio y se destacaría el diseño. Tal como está, parece un cambalache. Horrible”, sentenció Senra.

Por su parte, Dakak aseveró: “Skype llegó a esta alfombra roja con un vestido asimétrico y colorido. Optó por un vestido con un escote en V súper pronunciado, así como el tajo. Los colores que eligió para esta ocasión fueron el lila, amarillo para la base del vestido y negro para la parte superior y mangas. Creo que es un vestido que te puede gustar mucho o nada”.

Audrey Fleurot

Audrey Fleurot optó por un vestido largo de terciopelo verde oscuro con intrincados detalles en encaje del mismo tono. El diseño del vestido combina transparencias en la parte superior, con motivos vegetales que cubren estratégicamente el torso y los brazos. La falda, de terciopelo, cae de manera fluida hasta el suelo, generando pliegues que añaden textura al conjunto. Lleva un bolso de mano negro pequeño y accesorios discretos que complementan el atuendo. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

“¡Me gusta! Me hace ruido el cuello con el cabello más los colgantes negros, me hubiese gustado suelto, pero tirado para atrás tipo wet look y sin accesorios ni pendientes ni clucht”, Señaló Saiach.

Isadora Cruz

Isadora Cruz dijo presente con un vestido largo en tono nude, decorado con brillantes aplicaciones que reflejan la luz. El diseño ajustado destaca su silueta y está complementado por una capa traslúcida del mismo color, adornada con los mismos detalles brillantes, que se extiende hasta el suelo. Su cabello, peinado con ondas clásicas, enmarca su rostro, que luce maquillaje en tonos neutros. Lleva accesorios sutiles, como un brazalete delgado en una muñeca y pendientes discretos. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

“Acá veo algo que está muy trillado y conocido, sobre todo por el uso de las transparencias. Me parece pretencioso, como queriendo ser de gran alfombra roja, pero sin llegar a lograrlo. Habría preferido ver transparencias más sutiles, no tan explícitas como en las piernas. Tapa mucho los brazos, los hombros y el escote, pero deja las piernas como protagonistas. Creo que es mejor destacar la espalda, los brazos, los hombros o parte del pecho, en lugar de las piernas”, subrayó Senra.

Adriana Barraza

Adriana Barraza llevó un vestido largo de color verde esmeralda con un diseño elegante. La parte superior del atuendo incluye detalles de encaje con motivos vegetales sobre transparencias, cubriendo hombros y brazos. El vestido tiene una capa amplia que cae desde los hombros hasta el suelo, añadiendo movimiento y un aire majestuoso al conjunto. Lleva un anillo grande y brillante en una mano, además de pendientes pequeños en un tono que complementa el vestido. (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Full verde. Adriana Barraza optó por un solo color en todo su estilismo. Eligió un vestido cuello bote, color verde en seda natural combinado con transparencias bordadas en hombros y mangas. Complementa su look, aros y anillo de esmeraldas”, señaló Dakak.

Omar Sy

Omar Sy lució un traje de color púrpura intenso que combina elegancia y modernidad. La chaqueta cuenta con solapas satinadas y se complementa con una camisa de tono similar sin corbata, lo que le da un estilo relajado pero sofisticado. Los pantalones del mismo tono se ajustan perfectamente, y los zapatos negros brillantes completan el look. (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Me encantan los hombres que se animan a los colores y sobre todo con su tono de piel. Lo que sí es raro cómo asoma la camisa, que generalmente tiene un lazo y se usa con el saco abierto, no con el cuello de smoking. La combinación con el pantalón es rara, pero el saco está genial”, indicó Saiach.

Jacqueline Sato

Jacqueline Sato eligió un vestido blanco con un diseño voluminoso y texturizado. El vestido está confeccionado con un tejido plisado y translúcido que crea movimiento, acompañado de mangas amplias y onduladas. En el centro del diseño destaca un gran lazo negro que aporta contraste y estructura al atuendo. Completa el conjunto con tacones negros de punta afilada y una gargantilla de perlas, mientras su cabello corto, peinado con ondas ligeras, enmarca su rostro. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Con respecto al look de la actriz brasileña, Senra consideró: “Hay muchos volúmenes que juegan y elementos que distraen un poco la mirada hacia ella. Es un conjunto off-white con negro, donde a ella casi no se la ve, la prenda pasa a ser más protagonista. Son como gasas labradas, superpuestas, con elementos que caen, con volúmenes y tiene como un top centro, con volumen, con moños o tipo flor. No se ve bien, yo diría tipo repollo y una tela más armada que parece que estuviera superpuesta, que parece un accesorio dentro de ese vestido. Es como un volumen con un centro oscuro donde ese centro oscuro pasa a ser protagonista y su cara no es tan protagonista. Y bueno, también me parecen muy pesadas las mangas. Los zapatos no sé si son los más adecuados para ese look porque es puntudo tipo con pulsera”.

Wendi McLendon-Covey

Wendi McLendon-Covey optó por un elegante vestido largo de color azul cobalto con un diseño adornado con un lazo lateral en el cuello que aporta un toque sofisticado. Su cabello rubio, peinado en ondas suaves, complementa el estilo clásico del atuendo. Lleva un bolso de mano verde con detalles brillantes y uñas pintadas en un tono oscuro que contrastan con el vestido. (REUTERS/Eduardo Munoz)

“De color azul, escote halter y gran lazo en el cuello, llegó Wendi McLendon-Covey a la alfombra roja. Me gusta, está correcta, se la vio super cómoda en ese vestido”, afirmó Dakak.

Denim Richards

Denim Richards se mostró en la alfombra roja con un atuendo de inspiración moderna y detalles llamativos. Llevó una túnica larga con un patrón geométrico dorado sobre fondo negro, ajustada al cuerpo y con cuello alto. Complementó el look con pantalones negros ajustados y mocasines negros con detalles brillantes en la parte superior. Como accesorios, luce un reloj dorado y un anillo discreto en una mano. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

“No me gusta porque es complicado en la parte de la unión de la barba con el cuello: queda todo como igual. El cuello está destacado en negro. Es algo demasiado ajustado para lo holgada que se usa la ropa ahora. Si hubiese sido más flojo o con una bota entera, pero así, con el talón como lo único que se ve, me parece raro y poco moderno”, indicó Saiach.

Micaela Diamond

Micaela Diamond vistió un traje de dos piezas en tonos grises, compuesto por un blazer estructurado y pantalones anchos. El blazer, de diseño moderno, combina tejidos contrastantes con detalles en negro brillante en los costados y bolsillos. Completa su look con zapatos negros de punta afilada, un bolso de mano pequeño también negro y pendientes discretos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

En el caso de Micaela Diamond, Senra consideró: “Veo un look muy urbano, elegante, y adecuado para una tarde, algo tipo 19:00 hs. No estoy seguro de la hora exacta del evento allá; tal vez sea de mañana y me equivoqué. Sin embargo, para una alfombra roja, donde uno puede expresarse, mostrar creatividad e incluso divertirse con la ropa, este outfit no resulta acorde. Parece como si hubiese optado por algo práctico y sencillo, sin pensarlo demasiado. Está correcta, pero aburrida. Incluso la tela es completamente diurna, lo que refuerza la sensación de que es un traje urbano”.

Julio Andrade y Elen Cunha

Julio Andrade llevó un traje negro de diseño clásico con un toque contemporáneo, compuesto por una chaqueta de solapas rectas y una camisa marrón que añade contraste. A su lado, Elen Cunha lució un vestido negro sin tirantes, ajustado al cuerpo, con una abertura alta en la falda que deja ver unas botas negras de tacón alto. Llevó un collar ancho decorativo y sostiene un bolso pequeño negro con detalles dorados. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

“¡Impecables y muy modernos! Él de los más originales con blazer combinado en azul y camel con camisa camel. Ella con un vestido color negro minimalista, strapless y tajo bastante pronunciado en el delantero. Ambos completan sus looks con zapatos y accesorios negros. ¡De mis preferidos!”, resaltó Dakak.

*Con fotos de Reuters y AFP