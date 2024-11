Los secretos fitness de la nadadora de 100 años que rompió tres récords mundiales

Betty Brussel, nacida en Ámsterdam en 1924 y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, rompió tres récords mundiales de natación a los 100 años, demostrando que la constancia y la pasión pueden desafiar cualquier límite

“Cuando estoy nadando, no pienso en nada. Solo cuento las vueltas, así sé cuántas me quedan”, dice Betty Brussel, la mujer que, a sus 100 años, demostró que la vitalidad y la longevidad no tienen fecha de caducidad. “No siento que tenga mi edad, salvo cuando estoy muy cansada. Pero la mayoría del tiempo no me siento vieja”, agrega.

Es que Brussel es una mujer excepcional por muchas otras razones. En enero de este año, pocos meses antes de celebrar su centenario, rompió tres récords mundiales en natación en la categoría de 100 a 104 años. Completó los 400 metros estilo libre en 12 minutos y 50.3 segundos, y superó la marca anterior por casi cuatro minutos; registró 1 minuto y 24.91 segundos en los 50 metros espalda; y marcó 1 minuto y 56.22 segundos en los 50 metros braza, y estableció una nueva referencia en la categoría.

Con un entrenamiento sencillo de dos días a la semana en la piscina del White Rock Wave Swim Club, el club local, Betty tiene un secreto: la constancia es más importante que la intensidad. “Siempre intento encontrar un ritmo que pueda mantener, y en la última vuelta doy todo lo que tengo”, explica Betty.

Con solo dos sesiones semanales de entrenamiento, Betty Brussel superó marcas mundiales en 400 metros estilo libre, 50 metros espalda y 50 metros braza en enero de este año

Su conexión con la natación comenzó en los canales de Ámsterdam durante su infancia y, desde entonces, el agua se convirtió en un refugio y una fuente de fortaleza. Incluso, la natación la salvó de la tristeza por el fallecimiento de su esposo y le permitió seguir adelante junto a sus tres hijos. “Siempre vuelvo a nadar, pase lo que pase. Me olvido de todas mis preocupaciones y siempre me siento mejor”, afirmó en una entrevista con The Guardian.

Al igual que Tim Minnick, el entrenador más longevo en el mundo del fitness, Betty inspira a miles con su mensaje de que la edad no es una barrera para alcanzar nuevas metas. Su historia es un testimonio de perseverancia y un llamado a redefinir lo que significa envejecer.

De los canales de Ámsterdam a las piscinas de récord

“Estaban construyendo un puente sobre el canal y echaron arena en el fondo. Así que mis hermanos y yo nos enseñamos mutuamente a nadar”, relató la mujer sobre su infancia en Ámsterdam (Foto de ARCHIVO) 14/5/2014

Betty Brussel nació el 28 de julio de 1924, en Ámsterdam, y es la segunda de doce hermanos en una familia que aprendería pronto a enfrentar las dificultades. Su infancia estuvo marcada por los años duros de la Segunda Guerra Mundial, un periodo que moldeó su carácter resiliente. “No fueron años fáciles”, recordó en una entrevista con CBC.

“Mis padres me sacaron de la escuela para ayudar a cuidar a mis hermanos menores. Teníamos que asegurarnos de tener suficiente comida. Esa era nuestra vida y no sabíamos hacer nada mejor”. Pero, aun en los momentos más dolorosos, Betty descubrió por primera vez su amor por nadar en las aguas de los canales de su ciudad natal.

“Estaban construyendo un puente sobre el canal y echaron arena en el fondo. Así que mis hermanos y yo nos enseñamos mutuamente a nadar”, relató a The Guardian. Aunque entonces la natación era solo un juego, estos momentos definieron su relación con el agua, un lugar que más tarde se convertiría en su refugio.

Su conexión con la natación comenzó en los canales de Ámsterdam durante su infancia y, desde entonces, el agua se convirtió en un refugio y una fuente de fortaleza (Photo by Mark Dadswell/Getty Images)

En 1959, junto a su esposo Gerrit, Betty emigró a Canadá, y se instaló en Grand Forks, un pueblo pequeño en la Columbia Británica. Allí, mientras Gerrit trabajaba como carpintero, Betty encontró empleo como costurera y juntos criaron a sus tres hijos. “Éramos un equipo. Siempre encontrábamos la manera de salir adelante”, compartió.

El fallecimiento de Gerrit marcó profundamente la vida de Betty, quien encontró en la natación un modo de sobrellevar la pérdida. “Fue difícil, pero el agua me ayudó a sanar”, confesó. A partir de ese momento, la piscina se convirtió en un espacio de consuelo y renovación emocional: “Siempre vuelvo a nadar, pase lo que pase. Es lo que me mantiene en pie”, señaló.

Así, la natación dejó de ser solo una actividad recreativa para convertirse en una parte esencial de su vida. Con una dedicación constante, pero sin excesos, Betty desarrolló una rutina que, años más tarde, la llevaría a romper récords mundiales.

La rutina de entrenamiento que desafía al tiempo

A los 68 años, tras retirarse y enviudar, Betty Brussel inició su carrera competitiva en la natación, demostrando que nunca es tarde para encontrar una nueva pasión

A sus 100 años, Brussel demostró que no se necesita un régimen extenuante para alcanzar la grandeza. Su rutina se limita a dos días a la semana en la piscina del White Rock Wave Swim Club, donde entrena sin ejercicios específicos ni sesiones adicionales. Este enfoque minimalista contrasta con los entrenamientos intensivos de los nadadores más jóvenes. “¿Qué puedo decir? Soy un poco perezosa”, confesó.

En lugar de técnicas avanzadas, su éxito se basa en la constancia y en escuchar a su cuerpo. “Siempre trato de encontrar un ritmo que pueda mantener”, explicó Betty y agregó: “En estas carreras le pides mucho a tu cuerpo, y en la última vuelta doy todo lo que tengo”. Este método, que ella describe como sencillo, la llevó a romper tres récords mundiales en la categoría de 100 a 104 años.

Linda Stanley Wilson, presidenta del White Rock Wave Swim Club y entrenadora de Betty, subrayó que su enfoque está en proteger la salud de la nadadora: “Cuando la entreno, simplemente me aseguro de que no esté haciendo nada biomecánicamente contraproducente o que pueda causarle una lesión”, declaró a The Guardian. A pesar de su avanzada edad y el uso de un marcapasos, tras sufrir un ataque al corazón hace 25 años y depende de audífonos, Betty mantiene una independencia y movilidad que impresionan a quienes la rodean.

La clave de su bienestar radica en un estilo de vida activo y equilibrado. Además de nadar dos veces por semana, Betty es una ávida lectora y dedica tiempo a actividades como resolver acertijos, bordar y tejer, lo que mantiene su mente activa y alerta. Su entrenadora también aportó otros detalles cuando dijo que “ella encuentra confianza en el agua. Es una forma de relajarse y recargar energías”.

Nadar mejora de la salud cardiovascular, fortalece el corazón y los pulmones, aumentando la capacidad aeróbica y reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen ilustrativa Infobae)

Wilson también comentó sobre el impacto de Betty en su entorno: “Tiene los ojos azules más brillantes y la sonrisa más cálida. Es muy divertida y charlatana”. Y agregó que en las competiciones, Betty suele ser el centro de atención.

Aunque su éxito en la piscina acaparó la atención internacional, Betty no atribuye su longevidad a una sola actividad. “No sé si es la natación o mi amor por la vida lo que me mantiene así. Probablemente, una mezcla de ambos”, reflexionó. Su dieta es sencilla y variada, sin restricciones extremas, y siempre da prioridad al descanso.

Betty es consciente de que su historia inspira a muchos, pero mantiene una visión humilde sobre su propia vida. “Mis amigos han muerto. No hay muchos a quienes llamar. Pero sigo viviendo día a día, disfrutando lo que hago”, compartió

De los primeros largos al estrellato: el ascenso de Betty Brussel en la natación competitiva

La relación de Brussel con la natación comenzó como un pasatiempo en los canales de su infancia en Ámsterdam. Sin embargo, pasaron décadas antes de que esta actividad se transformara en su pasión competitiva. Fue a los 68 años, después de haberse retirado y tras el fallecimiento de su esposo Gerrit, cuando Betty participó en los British Columbia Senior Games, una experiencia que marcaría el inicio de su carrera en la natación profesional. “No sabía lo que estaba haciendo”, confesó. Pero ese primer encuentro con las competencias fue suficiente para engancharla.

La natación es uno de los deportes más completos, según los expertos. Aumenta la flexibilidad y coordinación, dos características que tiene Betty (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde entonces, la constancia fue su mayor aliada. Con un entrenamiento de solo dos veces por semana y sin recurrir a técnicas avanzadas, Betty acumuló un impresionante historial de medallas y récords mundiales. A pesar de competir en una categoría con pocos nadadores, sus tiempos no dejan de ser sorprendentes.

El 20 de enero de este año, en Saanich, Columbia Británica, Betty batió tres récords mundiales en una sola jornada. Completó los 400 metros estilo libre en 12 minutos y 50.3 segundos, superando el récord anterior por casi cuatro minutos. En los 50 metros espalda, marcó 1 minuto y 24.91 segundos, mientras que en los 50 metros braza estableció un tiempo de 1 minuto y 56.22 segundos, fijando un estándar en una categoría que hasta entonces carecía de registros oficiales. “Si gano, estoy feliz de ganar. Pero si me divierto, estoy más feliz”, comentó.

“Estaba sorprendida por mis propias marcas. Di todo lo que tenía. Fue maravilloso, como estar en una película. Me sentí completamente abrumada por el apoyo de todos”, relató y agregó: “Me encanta la sensación de deslizarme por el agua. Siempre me siento mejor cuando salgo de la piscina que cuando entro”.

Para Betty, los récords son secundarios frente al placer de nadar. “No pienso en los récords. Solo nado, hago lo mejor que puedo y, si es un récord, está bien. Pero si me divierto, eso me hace más feliz”, expresó. Su filosofía se extiende más allá del deporte: Betty cree que cada persona debe encontrar aquello que les haga sentir vivos. “Debería ser un placer, nunca una tarea”, dijo. Y vuelve a nadar.