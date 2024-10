Halloween y Día de Muertos 2024, cómo lograr el look perfecto para estas celebraciones

Tres estilos de caracterización se mezclan en una celebración visual de Halloween y Día de Muertos: una catrina tradicional mexicana, el icónico "Joker" y una calavera de inspiración gótica.

Estamos en vísperas de una fecha muy festiva, aunque pudiera llegar a ser medio “scary” para algunas culturas que no tienen este tipo de tradiciones. De todos modos, te cuento un poco el origen y también las tendencias en disfraces para estas festividades.

El tan conocido Halloween, de origen Celta, existía debido a la creencia de que en la noche del 31 de octubre los espíritus regresaban a la tierra, por lo que encendían hogueras y usaban disfraces para ahuyentar a los fantasmas. En el siglo XIX, los inmigrantes irlandeses llevaron la tradición a Estados Unidos, donde evolucionó en la fiesta moderna. Hoy, se trata de un festajo que se celebra con disfraces, la conocida frase de “truco o trato” y decoraciones como calabazas talladas.

En Latinoamérica, especialmente en México, es el Día de Muertos la tradición reinante, la cual tiene raíces prehispánicas, especialmente de las culturas azteca, maya y purépecha, quienes honraban a los muertos con rituales y ofrendas. Tras la conquista española, estas creencias se mezclaron con el catolicismo, coincidiendo con las festividades del Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre. Para esta fecha, las familias crean altares con fotos, comida y objetos queridos de los difuntos para recibir sus espíritus. Las calaveras, flores de cempasúchil y pan de muerto son símbolos característicos de esta celebración que honra la vida y recuerda a los seres queridos con alegría y respeto.

El Día de Muertos o Todos Santos también se celebra en los siguientes países de Latinoamérica: Guatemala, El Salvador, Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Venezuela y Honduras. Ahora, hablemos de los disfraces en tendencia para estos días tan festivos.

Look: La Muerte o Catrina de Día de los Muertos

El look de La Catrina del Día de Muertos lleva una corona floral con rosas rojas y negras (Imagen ilustrativa Infobae)

Peinado y accesorios

El clásico peinado, es un recogido en forma de trenza que rodea la cabeza. Separa tu melena en dos y trenza cada una de las partes, coloca con una bandita elástica, cruza las dos trenzas por la parte baja de la cabeza sujetándolas con unos pasadores.

Otra opción son ondas voluminosas, de longitud media a larga, que caen suavemente sobre los hombros, para lograr este efecto, es esencial usar un rizador de barril grande, seguido de un spray voluminizador para fijar las ondas.

El accesorio principal es la corona floral, la cual debe estar formada por flores grandes y llamativas, preferentemente en colores rojo y negro, que representan la dualidad entre la vida y la muerte.

Accesorios clave: corona de flores grandes (rosas rojas y negras), gargantilla o collar con detalles de esqueleto o calaveras, medias con diseño de huesos o calaveras, y los tacones altos en rojo brillante.

Productos de estilizado

La Catrina es un disfraz popular en estas fechas, con peinados elaborados y maquillaje de calavera típico de Día de Muertos (Imagen ilustrativa Infobae)

Para lograr el volumen y la estructura del peinado, estos son los productos esenciales:

Spray voluminizador: aplique antes de secar el cabello para crear volumen en la raíz. Rizador de barra grande: para crear ondas sueltas y fluidas. Spray fijador de larga duración: para que el peinado se mantenga toda la noche, pese a la corona floral y el movimiento.

Para lograr el look de trenzas:

Spray para textura: en el cabello seco, aplica el spray para textura, cepilla. Spray fijador: aplica para finalizar el peinado antes de colocar la corona de flores.

Maquillaje y productos necesarios

Para un look de Catrina, usa una base blanca y detalles en negro, rojo y dorado para crear un maquillaje artístico (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El maquillaje es otro aspecto fundamental para recrear este look de “La Muerte”. El rostro debe estar pintado con un diseño de calavera tradicional del Día de los Muertos, con una base blanca y detalles en negro, rojo y dorado para darle un aspecto artístico y refinado. Los ojos deben ser oscuros y profundos, resaltados con sombras de ojos negras, mientras que los detalles florales y líneas decorativas se añaden para darle una estética más estilizada.

Productos necesarios: base de maquillaje blanca, delineador líquido negro, sombras de ojos negras y rojas, lápiz labial rojo oscuro o negro, y adhesivos decorativos o cristales para el rostro.

Este disfraz de “La Muerte” o Catrina se caracteriza por un vestido negro con detalles rojos y blancos, te puedes poner un corsé. Los volantes en capas de la falda y las rosas decorativas añaden un toque festivo y sofisticado. Para complementar el atuendo, lleva una gran corona floral con rosas rojas y negras, destacando el dramatismo del look. Este atuendo combina perfectamente con zapatos de tacón rojo, que elevan aún más la elegancia de la figura.

Look: Calavera

Este segundo look de Halloween tiene un enfoque más oscuro y elegante, ideal para un disfraz masculino que combina lo terrorífico con un toque de sofisticación.

Un disfraz de calavera puede complementarse con un sombrero de copa y un traje negro, aportando un toque elegante y misterioso

Peinado y accesorios

En este caso, el peinado queda cubierto por el sombrero de copa, si es que lo usas, lo que hace que los accesorios sean los protagonistas. El sombrero de copa negro es indispensable para dar ese toque de clase, mientras que unas gafas oscuras pueden añadir un aspecto enigmático adicional.

Accesorios clave: sombrero de copa.

Productos de estilizado

Aunque este look no requiere un peinado específico debido al sombrero, es esencial mantener una presentación impecable en el resto del atuendo:

Gel fijador para el cabello o pomada: si se quita el sombrero en algún momento de la noche, el cabello debe permanecer en su lugar. Spray fijador: aplica en todo el cabello para terminar el look.

Maquillaje y productos necesarios

En Halloween, las tendencias en disfraces oscilan entre lo clásico y lo moderno, adaptando personajes icónicos y tradicionales

En este look, no se requiere maquillaje si es que usaras una máscara de calavera que cubre todo el rostro. Pero en caso de no usarla, necesitaras una base blanca y el contorno en negro, al igual que los ojos para darle profundidad, los mas importante es marcar bien la mandíbula.

Se puede añadir un poco de maquillaje en las manos y cuello para simular la textura y color de huesos, usando pintura corporal en tonos beige o blanco y gris.

Productos necesarios: pintura corporal para manos y cuello (opcional), sombra negra para oscurecer las áreas expuestas alrededor de los ojos si no se usan gafas.

Este disfraz de Halloween combina un estilo espeluznante con la elegancia clásica, perfecto para aquellos que buscan impresionar y aterrorizar a la vez.

La pieza central del look es la máscara de calavera o el maquillaje. El disfraz se completa con un traje negro clásico y una camisa blanca que aporta un contraste formal, acompañado por un sombrero de copa que le da un aire misterioso y distinguido.

Look: Zombie

Un look zombie clásico para Halloween puede incluir ropa desgarrada, maquillaje de descomposición y accesorios teatrales como sombreros de copa (REUTERS/Carla Carniel)

Peinado y accesorios

Para el caballero zombie, el peinado no es necesario debido al uso del sombrero de copa. Los accesorios clave incluyen la máscara de calavera con detalles realistas y el sombrero de copa, que añaden un toque sofisticado al look terrorífico. Para la novia zombie, su peinado debe estar desordenado y texturizado, creando un aspecto descuidado y macabro. Un velo en jirones con flores marchitas es un accesorio perfecto para completar el look de la novia.

Accesorios clave para el caballero: máscara de calavera, sombrero de copa, camisa y traje desgarrados.

Accesorios clave para la novia: velo en jirones (encaje), flores marchitas, y un vestido de novia roto con manchas de sangre.

Productos de estilizado

El cabello de la novia zombie necesita verse sucio y descuidado. Para conseguir ese aspecto, utiliza productos que añadan textura y volumen, y rocía el cabello con polvo de volumen para darle una apariencia mate y despeinada. En cuanto al caballero, no se necesita estilizado debido al sombrero.

El look de zombie incluye maquillaje realista y un atuendo desaliñado, ideal para un disfraz aterrador con un toque de creatividad (REUTERS/Nacho Doce)

Spray texturizador: ideal para crear un peinado desordenado. Gel de efecto mojado: para darle al cabello un aspecto más pegajoso o sudoroso. Spray de color: para añadir canas o tonos grisáceos al cabello, si es necesario.

Este look de zombies es perfecto para quienes buscan una combinación de horror clásico con un toque teatral, destacando tanto los detalles realistas como el uso de accesorios llamativos para elevar el nivel del disfraz.

Maquillaje y productos necesarios

En Halloween, el disfraz de zombie sigue siendo uno de los favoritos, con maquillaje de descomposición y trajes desgarrados (REUTERS/Issei Kato)

Para ambos personajes, el maquillaje es crucial para lograr el aspecto de zombie. En el caso del caballero, la máscara de calavera cubre la mayor parte del rostro, pero se puede complementar con un poco de pintura negra en las áreas descubiertas (cuello y manos) para simular la descomposición.

Para la novia zombie, el maquillaje debe centrarse en crear una apariencia pálida con venas oscuras y heridas sangrantes. Se pueden usar prótesis de látex para simular heridas abiertas, y sangre falsa para añadir realismo.

Productos necesarios: pintura facial blanca para base de zombie, sombras en tonos grises y negros para ojeras y contornos, sangre falsa para heridas y manchas, prótesis de látex para simular heridas profundas, spray texturizador para despeinar el cabello de la novia.

Look: Hippie

El look hippie puede lograrse con ondas naturales y un maquillaje neutro

Peinado y accesorios

El peinado ideal para este look es con ondas suaves y naturales, para reflejar el estilo relajado de los años 70 y si es suelto con ondas playeras o voluminosas, dará un toque perfecto. La cinta para la cabeza, con un diseño floral colorido, debe colocarse sobre la frente para acentuar el estilo hippie.

Accesorios clave: cinta floral para el cabello, grandes pendientes de símbolo de paz, chaleco con flecos.

Productos de estilizado

Para mantener el cabello suelto y con ondas, lo ideal es usar un spray texturizador para definir las ondas de forma natural y añadir volumen. También puede aplicarse un spray fijador suave para mantener el estilo durante toda la noche.

Spray texturizador: ideal para crear ondas naturales. Spray fijador suave: para mantener el peinado sin rigidez. Serum para brillo: añade un toque de brillo saludable al cabello para complementar el look boho.

El atuendo puede incluir vestidos con mangas acampanadas y calentadores de piernas con flecos largos (Getty)

Este disfraz hippie de los años 70 está compuesto por un vestido floral con mangas de campana, una característica clave de la moda disco de la época. Puedes complementarlo Se complementa con un chaleco de flecos marrón, calentadores de piernas con flecos largos, y grandes pendientes en forma de símbolo de paz. Un toque esencial es la cinta para el pelo, también con un diseño floral, que ayuda a completar el look bohemio y despreocupado.

Maquillaje y productos necesarios

El maquillaje para este disfraz puede mantenerse natural, con un enfoque en tonos cálidos y brillantes para imitar el estilo de los años 70. Un poco de sombra de ojos en tonos marrones, dorados o verdes, junto con un delineador negro suave, complementará el look sin ser demasiado dramático.

Productos necesarios: sombras de ojos en tonos cálidos (dorados, marrones), delineador negro suave, gloss o labial en tonos nude o rosados, bronceador para un toque sutil de brillo en la piel.

Look: El Guasón

Los disfraces como El Guasón y Harley Quinn son opciones populares que combinan color, maquillaje y un toque siniestro para Halloween

Con el lanzamiento de la película de Joker (Guasón), este disfraz se puso en tendencia nuevamente, aunque es uno de los que no pasan de moda. Un tributo a este icónico villano de comic, un look siniestro, demente y aterrador.

Peinado y accesorios

El peinado juega un papel crucial en este disfraz, en el tradicional, lleva una peluca verde vibrante que añade dramatismo y volumen al personaje. En la versión actualizada, el pelo es a la altura de las orejas, con ondas sueltas que se pueden conseguir con un rizador o curling iron. Aunque la peluca verde es un accesorio esencial, sabemos que el nuevo Joker usa el cabello al natural de ese largo, junto con la ropa llamativa y los zapatos de vestir negros, completan el estilo característico del personaje.

Accesorios clave: peluca verde ondulada y traje de colores brillantes, y zapatos de vestir oscuros. O pelo a la altura de los hombros, con apariencia sucia, peinado hacia atrás.

Productos de estilizado

Si usas la peluca verde, tienes que peinarla para mantenerla en su lugar y darle volumen, es esencial usar productos de estilizado como laca o spray texturizador.

El maquillaje de El Guasón requiere una base blanca, detalles en azul y rojo, logrando una apariencia perturbadora y clásica (Foto/Paula Elizalde)

Si usas tu cabello, tienes que aplicar spray de textura y spray fijador para mantener el look de peinado hacia atrás,

Spray para volumen: aplica desde la raíz y luego seca con secadora con movimientos hacia arriba. Spray texturizador: para darle volumen a la peluca y a tu cabello. Spray fijador: para que el peinado se mantenga fijo toda la noche.

El disfraz tradicional, incluye un traje naranja-rojizo brillante con un chaleco verde y una corbata a juego, complementado por una peluca verde con ondas sueltas y voluminosas. En la versión moderna, el look se adapta a un traje vintage, con saco y corbata. Zapatos de vestir con cordones.

Maquillaje y productos necesarios

El cabello puede ser una peluca verde o natural, peinado hacia atrás (WARNER BROS)

El maquillaje es el aspecto más importante de este disfraz. Se necesita una base blanca completa, con líneas limpias alrededor de los ojos para aplicar la sombra azul intensa y los detalles rojos que dan vida a la sonrisa siniestra del personaje.

Productos necesarios: base de maquillaje blanca para todo el rostro, sombras azules para los ojos, lápiz labial rojo intenso para crear una sonrisa exagerada, delineador líquido negro para definir los contornos del maquillaje.

Look: Harley Quinn

En el look de Harley Quinn, las coletas teñidas de azul y rosa junto con una chaqueta roja capturan la esencia de este personaje rebelde

Peinado y accesorios

El peinado es clave para recrear este look, con dos coletas altas, utilizando tintes temporales en rosa y azul para lograr los colores brillantes. Algunas mechas sueltas enmarcan el rostro para darle un toque desenfadado. Puedes usar una plancha para dar un poco de textura y ondas suaves a las coletas. Los accesorios incluyen collares dorados gruesos, anillos, y por supuesto, una chaqueta roja como la que usa Harley en sus aventuras.

Accesorios clave: colgantes dorados, chaqueta roja, coletas con tintes temporales azul y rosa, y maquillaje llamativo.

Productos de estilizado

Halloween se destaca por su versatilidad en disfraces, ofreciendo ideas desde clásicos como brujas hasta personajes como Harley Quinn (REUTERS/David W Cerny)

Para mantener el peinado de Harley en su lugar, usa productos que añadan fijación y brillo. Un spray fijador fuerte es ideal para asegurar que las coletas se mantengan intactas toda la noche. Además, los tintes temporales en spray para las coletas son esenciales para conseguir los colores estridentes sin dañar el cabello.

Spray fijador fuerte: para mantener las coletas firmes y en su lugar. Spray de color temporal: para teñir las coletas de rosa y azul. Serum de brillo: para darle un acabado brillante y suave al cabello.

Maquillaje y productos necesarios

El maquillaje de Harley Quinn incluye tonos vibrantes en azul y rosa, reflejando su personalidad audaz y estilo caótico (REUTERS/David W Cerny)

El maquillaje de Harley Quinn es juguetón y dramático. Aplica una base clara con énfasis en las sombras de ojos azul y rosa en cada párpado, y un delineado negro grueso para definir los ojos. Los labios deben ser de un rosa brillante y audaz, capturando su actitud desenfadada.

Productos necesarios: sombra de ojos en tonos rosa y azul, delineador líquido negro para ojos, labial rosa brillante, base clara y polvos matificantes para un acabado impecable.

Así que, si quieres pasar un Halloween divertido y con un look espectacular, aquí tienes estas opciones para inspirarte y sorprender a tus amigos.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.