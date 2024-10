Las cinco plantas carnívoras más asombrosas y cómo tenerlas en casa

No alimentarlas en exceso. Las plantas carnívoras atrapan sus propios insectos y no necesitan ser alimentadas frecuentemente. Si decides alimentarlas, hazlo con insectos pequeños y nunca las sobrealimentes, ya que esto puede estresarlas. “Las plantas cultivadas en casa obtienen insectos más que suficientes para alimentarse adecuadamente, aunque en ocasiones se les puede suministrar manualmente para suplementar la dieta. Es raro que una carnívora muera aunque no atrape ningún insecto, lo que puede afectar es a su crecimiento”, sostiene la experta.