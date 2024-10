Cómo la madre de Elon Musk se convirtió en una referente silver: “Las canas son el nuevo rubio”

Las canas de Maye Musk se convirtieron en un símbolo de autenticidad y la consolidaron como ícono de la moda (Instagram Maye Musk)

Cuando Maye Musk cumplió 50 años se encontraba en Nueva York. La madre de Elon Musk hacía muchos años que combinaba su trabajo como nutricionista y el de modelo y nunca imaginó que una decisión aparentemente sencilla transformaría por completo su carrera. Tras décadas de teñirse el pelo de rubio, decidió un cambio rotundo y que muy pocos se animan a tomar: dejarse las canas.

El cambio revolucionó su vida tanto personal como profesional y se convirtió en una de las pioneras en el mundo del modelaje en aceptar su cabello canoso.

Ese gesto, que para muchos simboliza el paso del tiempo, se convirtió en su mejor carta de presentación. “Pensé: ‘Estoy realmente cansada de esto y voy a ver qué hay debajo, incluso si nunca vuelvo a trabajar’”, recuerda Maye sobre el momento en el que decidió dejar atrás la tintura. Y no hubo vuelta atrás.

Maye Musk, madre de Elon Musk, es embajadora de importantes marcas internacionales como Dior y Swarovski (Photo by Andrew H. Walker/WireImage)

La madre del creador de SpaceX es mucho más que una modelo. Según la definió Elon, es su “única heroína”, el símbolo de tenacidad, innovación y superación del que aprendió el multimillonario. En el mundo del modelaje también es una referente que, con su belleza atemporal, inspira a marcas internacionales como Dior, como embajadora de Dior Beauty.

Maye también es una de las modelos mejor cotizadas del planeta y se consolidó como una figura destacada en la “Semana de la Moda” de Berlín, en la de Nueva York y en la Milán.

“Las canas son el nuevo rubio”, dice con orgullo, recordando cómo esa decisión de dejar su cabello al natural cambió su vida. “Mirando hacia atrás, dejarme el pelo al natural fue una decisión increíble”, confiesa y suma: “No tengo planes de jubilarme”. “Tengo 76 y estoy en la cresta de la ola”, dice. Pero el camino no fue fácil.

El lento renacer

Aunque la industria de la moda favorece a la juventud, Maye Musk demostró que la belleza no tiene edad (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Nacida en Canadá y criada en Sudáfrica, Maye comenzó su carrera como modelo a los 15 años, mientras lidiaba con complicadas situaciones personales y comentarios que calaron hondo. Según cuenta en su libro Una mujer, un plan, le auguraban una carrera hasta los 18 años.

Pero, como en un giro del destino, a los 20 años se convirtió en finalista de Miss Sudáfrica. Sin embargo, lo peor vino después: el matrimonio tumultuoso y lleno de maltratos de Errol Musk, el padre de sus tres hijos: Elon, Kimbal y Tosca.

Su vida se dividía entre sus hijos y los golpes que recibía de su esposo, hasta que dijo basta. Aunque salir adelante no fue fácil, sus días pasaban entre el consultorio y el modelaje. Una de las lecciones más valiosas que esta “heroína” transmitió a su hijo, el magnate tecnológico, fue la capacidad de resistir ante la adversidad. “La edad no me preocupa en lo más mínimo. Estoy demasiado ocupada disfrutando de la vida”, afirma en su libro.

La familia Musk, en Preotria, Sudráfrica (Instagram Maye Musk)

Con las canas pasó lo mismo. “Nueva York era el epicentro laboral de las modelos, pero las empresas seguían sin contar conmigo”, cuenta Maye. Decidió que era momento de dar un giro en su carrera, buscando nuevas oportunidades que le permitieran crecer como modelo.

En su intento por aumentar su visibilidad, decidió cambiar de agencia en Nueva York, convencida de que eso le abriría nuevas puertas. Sin embargo, la realidad fue otra. “Pasé de trabajar varios días al mes a apenas trabajar en absoluto”, recuerda. A pesar de que había firmado con una nueva agencia, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir considerablemente.

Maye Musk decidió dejarse las canas a los 50 años, lo que impulsó su carrera a nuevos niveles de éxito (Instagram maye Musk)

Cambió, pero “la agencia no volvió a llamarme en seis meses. Fue un periodo muy doloroso. Empecé a aceptar y asumir que mis días como modelo habían terminado”, recuerda. Cuando obtuvo explicaciones, la respuesta fue desalentadora: “No quieren contratarte porque prefieren a modelos más conocidas que tú”, cuenta en su libro.

Ella sabía que tenía el potencial para seguir trabajando y, en lugar de rendirse, decidió tomar el control de la situación. La frustración inicial no la detuvo y, una vez más, Maye decidió cambiar de agencia.

Y cambiar su cabello, que pronto sería su marca personal.

Cuando tenía 50 años, Maye Musk transformó su vida profesional y personal al adoptar su cabello canoso y natural (instagram Maye Musk)

La transición fue complicada y Maye admite que, en el proceso, no siempre se sintió cómoda con su aspecto. “Mientras me crecía, me teñí el pelo de un rubio muy claro, pero aún tenía el halo de pelo blanco en la parte superior. ¡Se veía bastante horrible!”, confiesa.

A pesar de esas dudas, siguió adelante y, con el tiempo, abrazó por completo su nuevo look. “No tuve ninguna duda y no me cubrí con sombreros”, añade. El resultado fue transformador. “De esta manera es mucho más rico y saludable. Ojalá lo hubiera hecho antes”, asegura. Ese fue el punto de inflexión que la catapultó a una nueva etapa de su carrera en la moda.

En la ceremonia de MET Gala, junto a su hijo Elon Musk (Photo by Gotham/Getty Images)

Y luego vino el consejo de su mejor amiga, Julia Perry: “Cortatelo”, le dijo cuando ya tenía el cabello completamente plateado. “Como dietista, da igual de qué color tengas el pelo, siempre y cuando parezcas una persona sana y saludable. Seguí el consejo de mi mejor amiga y me lo corté. Era un look totalmente nuevo para mí, desenfadado y muy moderno”.

Así sucedió la magia: una directora artística se puso en contacto con su nueva agencia porque la quería contratar para la portada de la revista Time. “Me contrataron para el trabajo y aparecí en la revista Time, en la página frontal de la sección de salud. Eso me sirvió para darme cuenta de que mi carrera todavía no se había terminado”, dice Maye. Luego vendrían Sports Illustrated Swimsuit―en 2022, volvió a romper los límites y se convirtió en la modelo de mayor edad en ser la figura central de la edición de trajes de baño―, Harpers Bazzar, Vogue, Vanity Fair, InStyle y tantas otras.

El giro inesperado al plateado

Las canas de Maye Musk no solo cambiaron su imagen, sino que la convirtieron en una de las modelos más cotizadas del mundo (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior)

Lo que para algunos parecía ser un riesgo, pronto se convirtió en su mayor acierto. La industria de la moda, conocida por su culto a la juventud, abrió las puertas a Maye como nunca antes.

Firmó contratos con importantes agencias en Europa, comenzó a aparecer en campañas de grandes marcas y fue portada de revistas de renombre. “Firmé contratos con agencias en Europa y viajé a muchas ciudades diferentes, lo cual me encantó. ¡La gente me paraba en la calle y me decía que les encantaba mi cabello!”, recuerda con orgullo.

Maye Musk se convirtió en la modelo de mayor edad en posar en traje de baño (Foto: Ig/@sportsillustrated)

De hecho, su pelo blanco, que alguna vez fue una preocupación, se convirtió en un símbolo de su renacimiento en la industria. “Seguiré trabajando mientras la gente quiera contratarme”, afirma. Y lo cierto es que las oportunidades no han dejado de surgir. Desde aparecer en el video musical “Haunted” de Beyoncé en 2013 hasta ser embajadora de Atelier Swarovski, las campañas no han hecho más que multiplicarse.

Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue cuando su rostro apareció en un gigantesco cartel publicitario de Target en pleno Times Square. Además, en 2017, desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York, también lo hizo en Milán, China, Singapour e infinidad de países.

Inspiración para nuevas generaciones

Maye Musk comenzó su carrera a los 15 años y, décadas después, su cabello canoso se transformó en su marca personal (REUTERS/Danny Moloshok)

Lejos de considerarse una excepción en la industria, Maye Musk cree firmemente que su éxito puede ser una inspiración para las modelos más jóvenes. “Cuando voy a las sesiones fotográficas, las modelos jóvenes se emocionan al verme. Eso demuestra que ellas también pueden tener carreras largas y exitosas”, afirma. Su presencia en las pasarelas y en campañas publicitarias desafía los estándares de la moda y envía un mensaje claro: la belleza no tiene fecha de caducidad.

Musk reconoce que el mercado de la moda ha comenzado a valorar a las mujeres mayores, lo que le permitió seguir prosperando. “El hecho de que me dejara las canas y adoptara mi apariencia natural no solo me hizo más visible, sino que también demostró que la industria de la moda está cambiando”, explica.

Maye Musk, pionera en la aceptación de las canas en el modelaje, es una referente a sus 76 años

Sin embargo, su éxito no se debe solo a su cabello plateado. “Sé todo sobre la ciencia que sustenta la alimentación saludable, pero la ciencia no te da fuerza de voluntad”, señala.

“Cuando te haces mayor, tienes que comer mejor que antes porque, si te descuidas, es muy difícil volver al buen camino”, asegura. Su disciplina no solo le permitió mejorar su figura, sino también mantenerse activa y saludable, algo crucial para su carrera en la moda.

“Cada lunes me levanto entusiasmada y llena de energía porque sé que algo divertido va a pasar”, dice. Su vida, ahora más que nunca, está llena de proyectos, viajes y sesiones fotográficas.