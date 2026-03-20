Pampita compartió sus días de playa en Estados Unidos junto a Benicio y Anita: arena, mar y juegos

La modelo sigue gozando del mar en Estados Unidos (Video: Instagram)

Pampita eligió las playas de Estados Unidos para disfrutar de unos días de descanso junto a sus hijos más pequeños, Benicio Vicuña y Anita García Moritán. La modelo compartió una serie de imágenes que reflejan la intimidad y la alegría de este viaje en familia. Las postales, tomadas con luz natural y bajo un cielo despejado, muestran a Pampita en bikini estampado y sombrero de paja, sonriendo relajada frente al mar y a una imponente casa de fondo rodeada de palmeras.

En una de las fotos, Pampita posa de perfil sobre la arena, con la mirada fija en el horizonte y el mar turquesa detrás, transmitiendo serenidad y disfrute. La postal captura el contraste entre la arena clara y el azul profundo del océano, en una escena que respira verano, libertad y desconexión. En otro retrato, la modelo aparece en primer plano, con la sonrisa amplia y las gafas de sol reflejando la luz, mientras el sol se filtra detrás de su sombrero y enmarca el momento de relax. El sombrero de paja y el conjunto animal print refuerzan el aire descontracturado de las jornadas playeras.

El costado maternal de Pampita queda a la vista en las imágenes junto a Anita García Moritán, quien la abraza cariñosa y se apoya sobre su espalda, buscando el contacto y la complicidad. Las fotos transmiten ternura y juego: Anita sonríe a la cámara, mientras Pampita la sostiene sobre una manta en la arena, ambas con gestos de alegría y conexión. La espontaneidad de las tomas resalta la cercanía entre madre e hija, en un entorno de vacaciones y naturaleza, lejos de la rutina y el bullicio de la ciudad.

Pampita luce radiante con gafas de sol, sombrero de paja y un conjunto de bikini con estampado animal print

Pampita camina descalza por un paseo marítimo bajo el cielo azul

Pampita luce un bikini de animal print y un sombrero de paja mientras disfruta de un día soleado en la playa, sonriendo al mar durante sus vacaciones familiares

La secuencia familiar se completa con la presencia de Benicio. En una de las imágenes, él posa junto a su madre y su hermana menor, con el pulgar en alto y la sonrisa abierta, en una escena que combina el aire lúdico de los hermanos y la calidez materna. Juntos, los tres forman un retrato que resume el espíritu de estos días: relax, disfrute y unión familiar. El mar, las palmeras y un cielo azul pleno enmarcan la postal, reforzando la atmósfera de descanso y el valor de los momentos compartidos.

Las imágenes también incluyen postales de Pampita caminando descalza por la arena, con el mar de fondo y el vestido largo estampado que acompaña el movimiento. El paisaje de palmeras y las construcciones de estilo clásico enmarcan el descanso, mientras la modelo se muestra sonriente, captando el espíritu de unas vacaciones sin apuro. En otra foto, Pampita aparece bajo un techo, con el sombrero de paja y el bikini, en una pose natural que resalta la luz del atardecer y la tranquilidad del momento.

En el posteo, Pampita también compartió videos de sus dos hijos jugando en la arena y corriendo a orillas del mar, con escenas de Anita bailando, Benicio haciendo bromas, momentos tiernos entre madre e hija y secuencias de camaradería pura entre hermanos, sumando así una mirada aún más íntima y genuina a la experiencia familiar.

Bikini de animal print, anteojos de sol de su propia colección y sombrero de yute fueron los elegidos

Pampita comparte un tierno momento de sus vacaciones en la playa junto a su hija Anita, disfrutando del sol y la arena

Pampita junto a sus dos hijos gozando del sol (Instagram)

Cada retrato, tanto en solitario como en compañía de sus hijos, reflejó la faceta más genuina y cercana de Pampita. El viaje por las playas de Estados Unidos se convirtió en una sucesión de momentos compartidos, juegos y paisajes que quedaron registrados en la memoria familiar y en la lente de la cámara. La modelo volvió a mostrar cómo encontró el equilibrio entre su agenda profesional y los espacios dedicados exclusivamente a la familia, priorizando las experiencias simples y la alegría de estar juntos lejos de casa.

El álbum de imágenes dejó testimonio de una escapada que combinó naturaleza, afecto y tiempo de calidad, mostrando la cotidianeidad más cercana de Pampita junto a Benicio y Anita en las playas de Estados Unidos, lejos de la exposición y las obligaciones habituales.