Juampi González: “El humor me salvó más a mí que a nadie”

Juampi González dejó la ingeniería industrial a poco de graduarse para dedicarse por completo a la comedia y al stand-up profesional

En Infobae a la Tarde, Juampi González confesó que dejó la ingeniería industrial a pocos exámenes de recibirse para entregarse por completo a la comedia. Durante la charla en vivo, exploró sus dudas, los mandatos familiares y el vértigo de reinventarse a los 38 años.

En una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, González compartió anécdotas de sus comienzos en el stand-up y reflexionó sobre el fenómeno del nicho en la comedia: “Antes éramos pocos y llamábamos mucho la atención. Hoy la vidriera se llenó, todos producimos contenido y la clave es encontrar tu propio público”.

Juampi González y la decisión de dejar la ingeniería por el stand-up

“Yo hice toda la cursada de ingeniería industrial, la tesis, me ofrecieron laburo fijo y dije ‘no’. Mi plan A, B y C era ser comediante”, remarcó González, al describir el punto de inflexión en su vida. Recordó el impacto que tuvo en su familia, marcada por carreras tradicionales: “Mi viejo es ingeniero, mi vieja es contadora, mi hermana también. Yo iba para ahí, pero me funcionó decir que no”. Reconoció que priorizó la comedia por sobre la seguridad laboral: “Empecé a posponer finales porque aparecían oportunidades en ShowMatch. Decía ‘rindo después’ y nunca rendí. Al final me decidí”.

El humorista admitió que la ingeniería sigue presente en su forma de pensar: “Utilizo mucho de la ingeniería en mi vida y en mi carrera de comediante, sobre todo en la forma de analizar procesos y ser obsesivo con las métricas”. González destacó que esa mirada le permitió entender el negocio detrás de la comedia: “Me relajé cuando vi que bajaba de seguidores, pero subía la venta de tickets. El fin era ese”.

El humorista describe su transformación personal y el impacto familiar de abandonar una carrera tradicional por el stand-up (Infobae en Vivo)

La soltería como bandera y los mandatos sociales en “Oveja negra”

La charla giró hacia los mandatos familiares y la presión social sobre la soltería. “Tengo 38 años, soy soltero y sin hijos. Parece que fuera una enfermedad terminal, la gente te mira raro”, ironizó González sobre la temática central de su nuevo show “Oveja negra”. Explicó que su unipersonal nació de la incomodidad de no encajar en los “casilleros” sociales: “Durante mucho tiempo levanté la bandera de la soltería como algo bueno, porque tiene mala prensa. Yo le lavaba la cara un poco”.

Narró la reacción de sus padres cuando abandonó la carrera universitaria: “Mi viejo al principio no lo entendía, pero después de verme llenar teatros cambió la actitud. Pasó de preguntarse qué hacía a filmarme para mis videos”. Sobre la convivencia y el amor, fue directo: “Me enamoré dos veces en 38 años. No sé si apostaría a la convivencia. Hay gente que se enamora diez veces, para mí es sospechoso”.

González describió su actualidad con humor: “Yo tengo un Minion gigante en el living. Cuando invito a alguien, lo primero que ve es eso. Si tenés uno, sos un boludón, si tenés mil, sos coleccionista”. Insistió en la importancia de elegir el propio camino: “A mí me resultó decir que no. Si era capaz de dejar la ingeniería, cualquiera puede elegir ser la oveja del color que quiera”.

El comediante afirma que utiliza su formación en ingeniería para analizar procesos y métricas en su carrera humorística (Infobae en Vivo)

El humor en tiempos de cancelación: límites, redes y la función social del comediante

Frente al equipo de Infobae a la Tarde, González abordó el fenómeno de la cancelación y cómo cambió la exposición pública del humorista: “Antes, si te querías enterar de mi humor, tenías que venir al teatro. Ahora todo se sube a las redes y llega a gente que ni te conoce. Si justo alguien tuvo un mal día y vio tu chiste, te puede caer una cancelación organizada”.

Sobre los límites del humor, sostuvo: “En el lugar y momento adecuados, se puede hacer chiste de cualquier cosa. El problema es cuando el chiste sólo tiene maldad y no humor”. Relató que, a pesar de la exposición, no le afectan los comentarios negativos: “Un comentario no me rompe las pelotas. Pero sí veo la cancelación más organizada. Ya hay maquinaria armada para funar”.

González reivindicó el rol social del humorista, en especial tras la pandemia: “Durante ese tiempo, sentí que era una misión social. Hacía vivos y la gente me decía: ‘Me salvaste, eras mi compañía’. El primero que siente placer haciendo reír soy yo. Es egoísta, pero real”.

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