Microdramas verticales: Tomás Balmaceda explicó el fenómeno que cambia la ficción digital

Tomás Balmaceda explicó cómo los microdramas verticales y la inteligencia artificial impactan en el negocio audiovisual global

En Infobae al Mediodía, Tomás Balmaceda advirtió sobre el avance de las ficciones breves y verticales, un fenómeno que transforma el negocio audiovisual global y plantea desafíos para la industria argentina.

Durante la charla con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan— Balmaceda caracterizó a los microdramas como “literalmente droga para este finde largo”, aludiendo a su capacidad adictiva y a su rápida expansión: “Son ficciones cortas con capítulos de entre uno y tres minutos. Como decíamos, esto de lo vertical es clave”. Remarcó que el cambio en el modo de ver contenidos no compite con la televisión tradicional ni con Netflix, sino con “ese tiempo que estamos scrolleando y viendo quizás al influencer, quizás una noticia, quizás un video gracioso”.

El negocio milmillonario de las ficciones verticales

Balmaceda detalló el impacto económico de este formato: “En los Estados Unidos, solamente en el primer trimestre del año pasado generó 178 millones de dólares. Más de 700 millones de dólares se vienen juntando a lo largo de 2025”. Subrayó que el auge de las plataformas propias, más allá de YouTube o Instagram, es central para la monetización y el crecimiento del sector: “Subirlo a Instagram, subirlo a YouTube no te va a generar el volumen de dinero que te puede hacer una plataforma propia”.

El columnista mencionó el caso de un emprendimiento argentino que ganó un concurso de startups en España con una plataforma exclusiva de microdramas. La expansión del formato fue reconocida también por “festivales muy importantes a nivel internacional que arman desde concursos hasta capacitaciones”, y por la posibilidad de crear microdocumentales de apenas ocho segundos.

Las ficciones breves y verticales generan millones de dólares y transforman el consumo de contenido digital en celulares (Imagen ilustrativa Infobae)

De China a Argentina: inteligencia artificial y nuevos desafíos laborales

El fenómeno, según Balmaceda, tiene epicentro en China y Estados Unidos, donde “el primer mercado es China” con “573 millones de usuarios” de ficciones verticales, de los cuales “más de la mitad paga para poder verlas”. Describió el modelo freemium: “Ves uno o dos capítulos y si querés desbloquear el siguiente tenés que pagar. Pagás centavos. Es poco, pero te va generando esta adicción”.

La irrupción de la inteligencia artificial abre otro frente: “Lo que pasa en China es que dijeron: vamos a hacerlo lo más barato posible. ¿Y cuál es lo más barato posible? Lo más adictivo posible. Vamos a ver ahora lo que pasa con estas telenovelas hechas todas por inteligencia artificial”. El uso de IA reduce costos, pero, según Balmaceda, genera preocupación en el sector audiovisual argentino: “Pensé primero que esto generaría más fuentes de trabajo, pero ahora que llegamos a Oriente y veo que hay muchas cosas hechas con inteligencia artificial, digo: no, al final esto no va a generar más laburo”.

Microdramas argentinos: entre la tradición y la sátira digital

Balmaceda repasó producciones nacionales recientes y su vínculo con la tradición de la telenovela local: “Hemos sido durante mucho tiempo un gran polo de producción de telenovelas. Los más chicos de la mesa no lo recuerdan, pero en los 90 esas novelas como las de Andrea del Boca... eran así también. Lo que pasa es que a lo largo de doscientos capítulos, acá son diez capítulos de tres minutos”.

El avance de los microdramas representa un desafío para la industria audiovisual argentina y el trabajo creativo local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Destacó el caso de “TILF”, una ficción erótica de Gimena Accardi, y “El hotel de los secretos”, centrada en exparticipantes de Gran Hermano: “No son actores, están jugando un poco a ser actor. Todo pasa en un hotel, el hotel está brandeado. Y también pasa, en el mejor espíritu de lo que pasaba en Pol-ka, cada objeto que tocan en la Argentina tiene una marca”. La producción “Cómo deshacerse de una estrella de fútbol”, actuada por la hija de Nazarena Vélez, fue señalada como ejemplo de exceso dramático y éxito viral, aun con registros actorales “por encima de los estándares normales del realismo”.

En la mesa se debatió la paradoja de formatos accesibles y globales que, a la vez, pueden limitar las oportunidades de trabajo tradicional y modificar el consumo cultural: “Es como ir a un teatro de revistas y esperar un drama de Shakespeare. Son otros formatos y eso da trabajo. Pero la unidad de contenido hoy compite contra Instagram, contra TikTok. Hay otra forma”.

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