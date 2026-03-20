La sentencia del DT de Mauritania sobre el amistoso ante la selección argentina: qué dijo sobre el trato a Messi

La selección argentina confirmó la realización de un nuevo amistoso ante Mauritania en La Bombonera para el viernes 27 de marzo a las 20:15, en el marco de la última Fecha FIFA previa al Mundial 2026. Esta decisión responde a la reciente suspensión de la Finalíssima contra España, lo que obligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a reformular completamente el calendario de preparación de la Albiceleste. En ese contexto, el entrenador del elenco africano, el español Aritz López, calificó este amistoso como “el partido más trascendente” de su trayectoria profesional.

En diálogo con Radio La Red, López relató que la noticia del amistoso provocó un cambio inmediato de planes en la gira de su selección, que tenía previsto viajar a Marruecos antes de enfrentar repentinamente a la Argentina en Buenos Aires: “Teníamos otros rivales, pero cuando el presidente de la federación nos avisó, cambiamos el destino y viajaremos el día 24 a Buenos Aires para disputar este gran partido el 27”.

“Somos un país pequeño de África que últimamente en el fútbol está dando pasos hacia adelante. Cuando miras el mapa ves más desierto que ciudad o que campos de fútbol en este caso, pero estamos intentando mejorar un poco nuestras prestaciones y nos ha venido este amistoso que es un honor disputarlo", expresó López.

Aritz López Garai, a la derecha, es el DT de MAuritania (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

El técnico centró su análisis en las virtudes físicas de sus dirigidos y el proceso de adaptación a métodos europeos: “Nuestros futbolistas solucionan muchas situaciones desde la superioridad física, pero el entendimiento táctico del juego es lo que más estamos desarrollando”. En tono distendido, bromeó sobre el desafío ante la Albiceleste: “Si empatamos me hago argentino si queréis”. Respecto a la presencia de Lionel Messi, aseguró que no habrá riesgos de juego violento: “Al 10 de Argentina no se lo toca porque no llegás a tocarlo. No habrá problema, es un amistoso”.

López asumió el cargo en Mauritania en noviembre de 2024 tras una carrera como jugador en clubes españoles como Celta de Vigo, Córdoba y Gijón. Durante su gestión, el equipo incorporó una docena de futbolistas que militan actualmente en ligas europeas y asiáticas, destacando nombres como Aboubakary Koita (AEK Atenas) y Djeidi Gassama (Glasgow Rangers).

“La noticia me agarró aquí en España. Anoche, el presidente de la Federación me informó que podía darse esta situación y hoy al mediodía ya se ha confirmado”, contó en diálogo con ESPN. “El 70% de la selección son futbolistas que están jugando en campeonatos europeos. Están algunos en campeonatos de primer nivel y el resto de futbolistas en el continente africano, alguno en Asia y en la liga local, en esta citación, hay tres futbolistas nada más”, agregó.

La Selección Argentina presenta a sus estrellas en una imagen promocional para el próximo partido amistoso contra Mauritania en La Bombonera.

Luego, el estratega español vaticinó lo que será el desarrollo del amistoso: “Nos enfrentamos a la mejor selección del mundo. Hay que poner en contexto que somos una selección africana que cada día está mejorando, que cada día estamos más cerca de estar entre los mejores del continente africano. Respecto a Argentina estamos muy lejos. Vamos a intentar ser un equipo muy competitivo, vamos a trabajar en base a la idea española que yo he llevado de intentar ser tácticamente un equipo ordenado”.

Por último, López expresó acerca de la oportunidad de enfrentar al conjunto de Lionel Scaloni: “El contexto y el rival nos va a exigir un partido totalmente diferente del que tengo en mi cabeza. Lo asumo y lo acepto”.