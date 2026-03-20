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Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes

El Departamento de Estado anunció una recompensa para quienes aporten información sobre altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, señalados por planear y ejecutar actos terroristas en el mundo

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El Departamento de Estado de
El Departamento de Estado de EE.UU. lanzó una campaña de recompensas de hasta $10 millones por información sobre cinco líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, entre ellos Ahmad Vahidi, acusados de terrorismo.

En medio de su ofensiva contra Irán, las autoridades de Estados Unidos ofrecieron una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los principales líderes militares del régimen persa

“Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, declaró el Departamento de Estado. “Si tiene información sobre estos u otros líderes clave del CGRI o sus ramas, envíenosla a través de nuestra línea de información en Tor o Signal”.

Tor es una red abierta para la comunicación anónima. Los sitios web a los que se accede a través del navegador se conocen como la “web profunda” o “darknet”.

Los cinco hombres mencionados en el anuncio de la recompensa son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi; el jefe de inteligencia del CGRI, Majid Khademi; el jefe de drones del grupo paramilitar, Sa’id Aghajani; el jefe de ciberseguridad, Hamidreza Lashgarian; y Ali Abdollahi, quien dirige el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, un comando conjunto del ejército iraní. En su comunicado, el Departamento de Estado de EEUU afirmó que enviarles información “podría hacerle elegible para la reubicación y una recompensa”.

La semana pasada, Estados Unidos anunció una recompensa de hasta USD 10 millones por información que conduzca a la localización de altos funcionarios militares e inteligencia de Irán, incluyendo a su nuevo líder supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Así lo indica la página web del Departamento de Estado, que detalla que la medida está dirigida a diez miembros asociados al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), fuerza leal al líder supremo y responsable de proteger el sistema clerical chií instaurado tras la Revolución Islámica de 1979.

Este póster del Departamento de
Este póster del Departamento de Estado de EE. UU. anuncia una recompensa de hasta $10 millones por información sobre líderes clave del IRGC de Irán, como el Ayatolá Mojtaba Khamenei, por su implicación en terrorismo global. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

El anuncio se produjo tras la muerte de Alí Khamenei, anterior líder supremo de Irán, quien falleció junto a otros altos funcionarios iraníes en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados el 28 de febrero. Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder, asumió el liderazgo y se cree que resultó herido en los ataques. Desde entonces, no ha aparecido en público, aunque difundió varios comunicados.

Además del líder supremo, el gobierno estadounidense buscaba información sobre el ahora fallecido Alí Larijani, jefe de seguridad iraní; Esmail Jatib, ministro de Inteligencia; Eskandar Momeni, ministro del Interior; y dos funcionarios de la oficina de Khamenei. El sitio de recompensas también menciona a otros cuatro altos cargos, incluido el comandante del CGRI y el secretario del consejo de defensa, aunque sus nombres y fotografías no fueron publicados.

El Departamento de Estado afirmó: “Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”. El CGRI fue designado por Washington como organización terrorista extranjera, señalándolo como responsable de ataques donde han muerto ciudadanos estadounidenses.

Washington responsabiliza a Irán de planear asesinatos contra el expresidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses como represalia por la muerte del comandante militar iraní Qasem Soleimani en 2020. Las autoridades iraníes niegan cualquier vínculo con el terrorismo y describen las acusaciones estadounidenses como ataques políticos sin fundamento, alegando que Washington utiliza esos argumentos para justificar campañas de presión y sanciones.

(Con información de Reuters)

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