Subastarán el histórico monoplaza con el que debutó Ayrton Senna en la F1 por una millonaria cifra

El histórico monoplaza con el que debutó Senna será subastado (@naomischiff)

El histórico monoplaza Toleman TG183B de 1984 con el que Ayrton Senna efectuó su debut en la Fórmula 1 será subastado por una cifra millonaria. El vehículo, manejado por el piloto brasileño durante cuatro Grandes Premios de la temporada de 1984 —incluido su estreno en el Gran Premio de Brasil—, fue clave para que sumara sus primeros puntos al finalizar sexto en Sudáfrica y Bélgica, algo que lo hizo pasar a la historia.

El monoplaza, pieza central de los inicios del piloto brasileño, conserva gran parte de sus componentes originales y ha sido cuidadosamente mantenido para la competición histórica. El hecho de que todavía esté habilitado para carreras añade un valor singular a este modelo, cuyo papel resultó determinante en el nacimiento de una de las leyendas de la Fórmula 1.

La casa de subastas RM Sotheby’s especificó que su valor estimado ronda los 3.8 millones de euros (unos 4.4 millones de dólares) y será subastado en Mónaco en mayo. Además, la empresa especifica que el TG183B, propulsado por un motor Hart 415T de época y equipado con una caja de cambios reconstruida, conserva “muchas características auténticas” de fábrica.

El Toleman TG183B participó en cuatro Grandes Premios en 1984 (@naomischiff)

Su historial no se limita a la temporada de 1984: tras décadas en manos privadas, el chasis volvió a rodar en circuitos relevantes. En 2022, fue protagonista en el documental The Story of Toleman, conducido por el ex piloto Martin Brundle. Dos años después, en Silverstone, el piloto de Alpine, Pierre Gasly, se puso al volante para conmemorar el 40° aniversario del debut de Senna y los 30 años de su fallecimiento.

“Nunca antes había estado en un coche de carreras más antiguo que yo, y la pureza de la conducción fue increíble: solo tres pedales y un volante sencillo, muy diferente a lo que estoy acostumbrado en un coche de F1 moderno. Fue una experiencia única que jamás olvidaré. Muy, muy especial”, recordó Gasly, actual compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, según difundió el portal especializado Motorsport.

El TG183B solo disputó cuatro carreras con Senna al volante, debutando en el Gran Premio de Brasil de 1984. Aunque en aquella primera jornada una avería mecánica le impidió completar la competencia, el brasileño pronto reivindicó el potencial del monoplaza. En Sudáfrica y Bélgica, Senna logró sendos sextos puestos, sumando sus primeros puntos en el Mundial. Para la época, estos resultados superaban ampliamente las expectativas que el reducido presupuesto y las limitaciones técnicas del equipo sugerían.

Pierre Gasly manejó el Toleman en 2024, en Silverstone (@naomischiff)

La respuesta directa a por qué el TG183B es tan preciado se resume en su significado deportivo y sentimental: fue el primer coche con el que Ayrton Senna sumó puntos en Fórmula 1 y marcó el inicio de una carrera que le llevaría a tres títulos mundiales y 41 victorias.

Diseñado por el ingeniero Rory Byrne, el TG183B destacaba por soluciones poco habituales, como el radiador emplazado en el alerón delantero y el uso de doble ala trasera. El motor turbo Hart de 1,5 litros producía 600 caballos de fuerza en condiciones normales, llegando a 640 en las sesiones de calificación. Esta cifra, sin embargo, quedaba por debajo del rendimiento de modelos rivales, como los Brabham BMW, que entregaban hasta 800 CV en carrera y 1.000 en calificación. La relativa ligereza y compacidad del propulsor Hart permitía al Toleman competir con agilidad, sobre todo en tramos de curvas, compensando parcialmente su déficit de potencia.

Después de las cuatro primeras carreras de la temporada, el TG183B fue sustituido por el Toleman TG184, monoplaza con el que Senna sorprendió al obtener un segundo puesto en Mónaco bajo condiciones de lluvia. No obstante, el TG183B fue el vehículo que marcó el punto de partida de su trayectoria profesional en la máxima categoría.

Luego de debutar con el Toleman, Ayrton Senna ganó un total de tres títulos mundiales de la F1 (@naomischiff)

El monoplaza permaneció varios años bajo propiedad del equipo, cruzó a Norteamérica en la década de 1990, regresó posteriormente al Reino Unido y acabó siendo adquirido por un coleccionista en 2017, según la información difundida por RM Sotheby’s. Estas sucesivas transferencias no impidieron que el coche se mantuviera activo fuera de competición, participando en rodajes y eventos conmemorativos como el homenaje de Silverstone en 2024.

El vehículo mantiene elementos originales, como la palanca de cambios y detalles distintivos, como una inscripción de “Aryton” mal escrita. Aunque el motor es un Hart 415T idéntico al de fábrica, no corresponde exactamente al propulsor original. El monoplaza ha superado revisiones técnicas y está habilitado para tomar parte en competencias icónicas como el Gran Premio Histórico de Mónaco. Este dato implica que el próximo propietario podrá, si lo desea, ver al histórico TG183B volver a la pista.

El histórico Toleman con el que debutó Senna podría valer más de 3.8 millones de euros (@naomischiff)