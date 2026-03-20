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Premios Flor de Mujer 2026: el compromiso social y la vocación solidaria, una gala con referentes inspiradoras

El evento puso en foco la inspiración y el impacto social de mujeres destacadas en diferentes campos

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Eugenia Rossi, presidenta de la
Eugenia Rossi, presidenta de la Fundación, le entregó el premio a María Belén Ludueña

La edición 2026 de los premios Flor de Mujer celebró a mujeres reconocidas por su compromiso social y su vocación solidaria en una gala encabezada por la Fundación Dr. Enrique Rossi en el Palacio Noel del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.

Los premios Flor de Mujer brindan un reconocimiento anual a figuras destacadas de periodismo, ciencia, arte y salud, elegidas por su impacto positivo y su dedicación a proyectos solidarios en la comunidad. En 2026, las galardonadas fueron María Belén Ludueña, Mónica Casella, Gabriela Carolina Pagnussat, Mariel Estela Sánchez y Verónica Lozano.

Eugenia y Agustina Rossi, presidenta
Eugenia y Agustina Rossi, presidenta y directora de la Fundación, junto a las cinco premiadas

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Honor del museo, un espacio de valor patrimonial que enmarcó el homenaje. La gala inició con interpretaciones clásicas de la soprano Victoria Ratto y continuó con la entrega de estatuillas y flores a las premiadas.

La edición 2026 de los premios Flor de Mujer reafirmó que la solidaridad y el accionar cotidiano de mujeres referentes fortalecen la inclusión social. A través de su trabajo, las distinguidas demostraron que la colaboración y el acompañamiento pueden impulsar transformaciones colectivas y duraderas en la comunidad.

El compromiso social de María Belén Ludueña

Agustina Rossi y María Belén
Agustina Rossi y María Belén Ludueña, premiada por su labor solidaria y su rol en el programa “Alumbrando Futuro”

Como protagonista de la noche, María Belén Ludueña fue destacada por su labor solidaria y su rol en el programa “Alumbrando Futuro”, orientado a talleres formativos para madres con niños hospitalizados. Este proyecto impulsa la autonomía y el acompañamiento durante la internación.

La esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también colabora con hospitales y centros de primera infancia, y fomenta actividades culturales para la infancia. La Fundación Dr. Enrique Rossi expresó: “El compromiso y el amor al prójimo son su costumbre”.

Arte y conciencia ambiental: trayectoria de Mónica Casella

Elina Costantini le entregó el
Elina Costantini le entregó el premio a Mónica Casella por su trabajo enfocado en el arte sustentable

Mónica Casella fue distinguida por su trabajo como artista visual, arquitecta y diseñadora enfocada en el arte sustentable. Se especializó en reutilizar residuos plásticos, convirtiendo materiales descartados en obras que promueven la conciencia ambiental.

La trayectoria de Casella resalta la creatividad y la reflexión sobre el impacto de los residuos, y su proyecto fue reconocido por la coherencia y convicción sostenidas desde su inicio.

Ciencia y compromiso: la innovación de Gabriela Pagnussat

María Taquini de Blaquier le
María Taquini de Blaquier le entregó el premio a la científica Gabriela Pagnussat

La científica y emprendedora Gabriela Carolina Pagnussat, investigadora principal del CONICET y cofundadora de ThermoReLeaf, fue premiada por su aporte en biotecnología. Ha desarrollado plantas resistentes al calor para enfrentar desafíos ambientales y se ha dedicado a la formación de jóvenes talentos científicos.

El reconocimiento enfatizó su rol en la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de nuevas generaciones en el ámbito científico.

Gestión y dedicación en salud pediátrica: Mariel Estela Sánchez

Patricia Sosa le entregó el
Patricia Sosa le entregó el premio a Mariel Estela Sánchez, directora ejecutiva del Hospital Garrahan

La médica Mariel Estela Sánchez, directora ejecutiva del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, recibió el galardón por su gestión en salud infantil. Ha impulsado la formación de profesionales y la creación de programas de atención, además de coordinar unidades críticas.

Su trabajo integra el conocimiento médico y la gestión hospitalaria con el acompañamiento a las familias, consolidando al hospital como un referente en la atención pediátrica en Argentina.

Empatía y visibilidad social: Verónica Lozano y su aporte

Verónica Lozano fue reconocida por
Verónica Lozano fue reconocida por su compromiso con causas solidarias enfocadas en salud y bienestar

La psicóloga y conductora Verónica Lozano fue reconocida por su compromiso con causas solidarias enfocadas en salud y bienestar. Lozano ha acompañado a instituciones, brindando visibilidad a quienes requieren apoyo.

La sensibilidad comunicativa y el mensaje de empatía de Lozano fueron especialmente valorados por la Fundación Dr. Enrique Rossi.

Todas las fotos de los Premios Flor de Mujer 2026

El jefe de Gobierno porteño,
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa María Belén Ludueña y su mamá María Cristina Díaz
Elina Costantini, María Cristina Díaz
Elina Costantini, María Cristina Díaz (madre de Ludueña), Belén Ludueña, Camila Romano y Flavia Palmiero
Patricia Sosa y Verónica Lozano
Patricia Sosa y Verónica Lozano
María Belén Ludueña con su
María Belén Ludueña con su madre y sus hermanas, María Paz y Josefina
Teresa González Fernández y Silvina
Teresa González Fernández y Silvina Chediek
Patricia Sosa y la doctora
Patricia Sosa y la doctora Marina Simian
Patricia Ezcurdia, Eugenia Rossi y
Patricia Ezcurdia, Eugenia Rossi y Teresa González Fernández
Flavia Palmiero
Flavia Palmiero
María Taquini de Blaquier y
María Taquini de Blaquier y Elina Costantini
La periodista Silvia Fernández Barrio
La periodista Silvia Fernández Barrio
Marina Simian, Fabián Perechodnik y
Marina Simian, Fabián Perechodnik y María Claudia Pedrayes
Camila Romano, Cristina Cagnina y
Camila Romano, Cristina Cagnina y Verónica Lozano
La diseñadora Camila Romano
La diseñadora Camila Romano
La periodista y conductora Silvina
La periodista y conductora Silvina Chediek
La cantante Patricia Sosa
La cantante Patricia Sosa
El empresario Martín Cabrales
El empresario Martín Cabrales
La soprano Victoria Ratto
La soprano Victoria Ratto
Elbita Marcovecchio y Milagros Resta
Elbita Marcovecchio y Milagros Resta
La modelo y empresaria Elina
La modelo y empresaria Elina Costantini
Agustina Rossi, María Belén Ludueña,
Agustina Rossi, María Belén Ludueña, Verónica Lozano y Mariana Gallego
Las cinco premiadas escuchan a
Las cinco premiadas escuchan a la soprano Victoria Ratto
Elina Costantini y Martín Cabrales
Elina Costantini y Martín Cabrales
Javier Iturrioz
Javier Iturrioz

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