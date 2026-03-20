Premios Flor de Mujer 2026: el compromiso social y la vocación solidaria, una gala con referentes inspiradoras

La edición 2026 de los premios Flor de Mujer celebró a mujeres reconocidas por su compromiso social y su vocación solidaria en una gala encabezada por la Fundación Dr. Enrique Rossi en el Palacio Noel del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Buenos Aires.
Los premios Flor de Mujer brindan un reconocimiento anual a figuras destacadas de periodismo, ciencia, arte y salud, elegidas por su impacto positivo y su dedicación a proyectos solidarios en la comunidad. En 2026, las galardonadas fueron María Belén Ludueña, Mónica Casella, Gabriela Carolina Pagnussat, Mariel Estela Sánchez y Verónica Lozano.
La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Honor del museo, un espacio de valor patrimonial que enmarcó el homenaje. La gala inició con interpretaciones clásicas de la soprano Victoria Ratto y continuó con la entrega de estatuillas y flores a las premiadas.
La edición 2026 de los premios Flor de Mujer reafirmó que la solidaridad y el accionar cotidiano de mujeres referentes fortalecen la inclusión social. A través de su trabajo, las distinguidas demostraron que la colaboración y el acompañamiento pueden impulsar transformaciones colectivas y duraderas en la comunidad.
El compromiso social de María Belén Ludueña
Como protagonista de la noche, María Belén Ludueña fue destacada por su labor solidaria y su rol en el programa “Alumbrando Futuro”, orientado a talleres formativos para madres con niños hospitalizados. Este proyecto impulsa la autonomía y el acompañamiento durante la internación.
La esposa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también colabora con hospitales y centros de primera infancia, y fomenta actividades culturales para la infancia. La Fundación Dr. Enrique Rossi expresó: “El compromiso y el amor al prójimo son su costumbre”.
Arte y conciencia ambiental: trayectoria de Mónica Casella
Mónica Casella fue distinguida por su trabajo como artista visual, arquitecta y diseñadora enfocada en el arte sustentable. Se especializó en reutilizar residuos plásticos, convirtiendo materiales descartados en obras que promueven la conciencia ambiental.
La trayectoria de Casella resalta la creatividad y la reflexión sobre el impacto de los residuos, y su proyecto fue reconocido por la coherencia y convicción sostenidas desde su inicio.
Ciencia y compromiso: la innovación de Gabriela Pagnussat
La científica y emprendedora Gabriela Carolina Pagnussat, investigadora principal del CONICET y cofundadora de ThermoReLeaf, fue premiada por su aporte en biotecnología. Ha desarrollado plantas resistentes al calor para enfrentar desafíos ambientales y se ha dedicado a la formación de jóvenes talentos científicos.
El reconocimiento enfatizó su rol en la innovación, la transferencia de conocimiento y la formación de nuevas generaciones en el ámbito científico.
Gestión y dedicación en salud pediátrica: Mariel Estela Sánchez
La médica Mariel Estela Sánchez, directora ejecutiva del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, recibió el galardón por su gestión en salud infantil. Ha impulsado la formación de profesionales y la creación de programas de atención, además de coordinar unidades críticas.
Su trabajo integra el conocimiento médico y la gestión hospitalaria con el acompañamiento a las familias, consolidando al hospital como un referente en la atención pediátrica en Argentina.
Empatía y visibilidad social: Verónica Lozano y su aporte
La psicóloga y conductora Verónica Lozano fue reconocida por su compromiso con causas solidarias enfocadas en salud y bienestar. Lozano ha acompañado a instituciones, brindando visibilidad a quienes requieren apoyo.
La sensibilidad comunicativa y el mensaje de empatía de Lozano fueron especialmente valorados por la Fundación Dr. Enrique Rossi.