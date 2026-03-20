Un futbolista pateó una botella de agua, golpeó a un espectador y recibió una dura sanción por “conducta violenta”

El centrocampista fue suspendido después de patear una botella de agua que golpeó a un espectador

El mediocampista norirlandés Jordan Thompson, actualmente en el Preston North End, deberá cumplir una sanción de tres partidos tras un inusual incidente ocurrido durante un encuentro del Championship, de la segunda liga de fútbol inglés. La suspensión llegó luego de que el futbolista, tras ser sustituido en el minuto 65 de la derrota por 2-0 ante el Norwich City, pateó una botella de agua que golpeó en la cabeza a un aficionado local en Carrow Road.

La reacción del público fue inmediata. El hincha afectado resultó sorprendido y terminó llorando tras el impacto, aseguró el medio The Sun. Thompson, al darse cuenta de lo sucedido, levantó la mano en señal de disculpa y se acercó a verificar el estado de la persona en la tribuna. Sin embargo, los aficionados del Norwich que presenciaron el hecho expresaron su molestia y rechazaron la disculpa del jugador.

La situación no pasó desapercibida para la Federación Inglesa de Fútbol (FA), que actuó pese a que el árbitro Gavin Ward y su asistente no notaron el incidente en el momento. La institución consideró que “Jordan Thompson negó los cargos que se le imputaban, pero una Comisión Reguladora independiente consideró que se habían demostrado tras una audiencia e impuso la sanción habitual de tres partidos de suspensión por conducta violenta”.

El comunicado de la FA que determinó la suspensión de Jordan Thompson

Thompson, de 29 años, se perderá así los compromisos de su equipo frente a Stoke City, Leicester City y Queens Park Rangers. Esta ausencia representa un contratiempo para el Preston North End, que atraviesa una racha negativa aunque con un triunfo sin el jugador afectado en cancha este viernes escaló al puesto 12 en la tabla de la segunda división inglesa, con una diferencia de 14 puntos respecto a la zona de descenso cuando restan 7 partidos por disputar.

El hecho de que el incidente no fuera advertido en el momento por el cuerpo arbitral generó debate entre ex futbolistas y especialistas arbitrales. Dermot Gallagher, antiguo árbitro de la Premier League, comentó que la acción habría implicado una tarjeta roja directa si hubiese sido observada durante el partido. “Hacer eso es tan peligroso. Alguien estaba tomando un trago y no estaba al tanto… solo un momento de locura”, afirmó en Ref Watch.

El ex delantero Jay Bothroyd también opinó que el futbolista debía ser reprendido, ya que el impacto podría haber causado daño serio, sobre todo en caso de haber alcanzado a un niño. El propio entrenador del Preston, Paul Heckingbottom, declaró a BBC Radio Lancashire que “no había intención en absoluto” y calificó lo ocurrido como “realmente desafortunado”.

El futbolista se perderá tres partidos claves cerca del final de la temporada (AP Photo/Andreea Alexandru, File)

La sanción a Thompson remite a otros incidentes similares en el fútbol inglés. En 2018, Unai Emery, entonces entrenador del Arsenal, fue multado con 10.000 dólares tras patear una botella que golpeó a un hincha del Brighton.

El Preston North End, que incorporó a Thompson como su primer fichaje del verano tras la finalización de su contrato en el Stoke City, enfrenta un complicado cierre de temporada. El mediocampista, que acumula 16 apariciones desde su llegada al club después de superar una cirugía de tobillo, no pudo debutar hasta noviembre. Su trayectoria previa incluye pasos por la academia del Manchester United, Rangers, Blackpool y varios equipos escoceses cedido a préstamo.