Deportes

Un futbolista pateó una botella de agua, golpeó a un espectador y recibió una dura sanción por “conducta violenta”

La federación inglesa determinó una penalidad luego del episodio ocurrido en la derrota de Preston North End ante el Norwich City

Guardar
El centrocampista fue suspendido después de patear una botella de agua que golpeó a un espectador

El mediocampista norirlandés Jordan Thompson, actualmente en el Preston North End, deberá cumplir una sanción de tres partidos tras un inusual incidente ocurrido durante un encuentro del Championship, de la segunda liga de fútbol inglés. La suspensión llegó luego de que el futbolista, tras ser sustituido en el minuto 65 de la derrota por 2-0 ante el Norwich City, pateó una botella de agua que golpeó en la cabeza a un aficionado local en Carrow Road.

La reacción del público fue inmediata. El hincha afectado resultó sorprendido y terminó llorando tras el impacto, aseguró el medio The Sun. Thompson, al darse cuenta de lo sucedido, levantó la mano en señal de disculpa y se acercó a verificar el estado de la persona en la tribuna. Sin embargo, los aficionados del Norwich que presenciaron el hecho expresaron su molestia y rechazaron la disculpa del jugador.

La situación no pasó desapercibida para la Federación Inglesa de Fútbol (FA), que actuó pese a que el árbitro Gavin Ward y su asistente no notaron el incidente en el momento. La institución consideró que “Jordan Thompson negó los cargos que se le imputaban, pero una Comisión Reguladora independiente consideró que se habían demostrado tras una audiencia e impuso la sanción habitual de tres partidos de suspensión por conducta violenta”.

El comunicado de la FA
El comunicado de la FA que determinó la suspensión de Jordan Thompson

Thompson, de 29 años, se perderá así los compromisos de su equipo frente a Stoke City, Leicester City y Queens Park Rangers. Esta ausencia representa un contratiempo para el Preston North End, que atraviesa una racha negativa aunque con un triunfo sin el jugador afectado en cancha este viernes escaló al puesto 12 en la tabla de la segunda división inglesa, con una diferencia de 14 puntos respecto a la zona de descenso cuando restan 7 partidos por disputar.

El hecho de que el incidente no fuera advertido en el momento por el cuerpo arbitral generó debate entre ex futbolistas y especialistas arbitrales. Dermot Gallagher, antiguo árbitro de la Premier League, comentó que la acción habría implicado una tarjeta roja directa si hubiese sido observada durante el partido. “Hacer eso es tan peligroso. Alguien estaba tomando un trago y no estaba al tanto… solo un momento de locura”, afirmó en Ref Watch.

El ex delantero Jay Bothroyd también opinó que el futbolista debía ser reprendido, ya que el impacto podría haber causado daño serio, sobre todo en caso de haber alcanzado a un niño. El propio entrenador del Preston, Paul Heckingbottom, declaró a BBC Radio Lancashire que “no había intención en absoluto” y calificó lo ocurrido como “realmente desafortunado”.

El futbolista se perderá tres
El futbolista se perderá tres partidos claves cerca del final de la temporada (AP Photo/Andreea Alexandru, File)

La sanción a Thompson remite a otros incidentes similares en el fútbol inglés. En 2018, Unai Emery, entonces entrenador del Arsenal, fue multado con 10.000 dólares tras patear una botella que golpeó a un hincha del Brighton.

El Preston North End, que incorporó a Thompson como su primer fichaje del verano tras la finalización de su contrato en el Stoke City, enfrenta un complicado cierre de temporada. El mediocampista, que acumula 16 apariciones desde su llegada al club después de superar una cirugía de tobillo, no pudo debutar hasta noviembre. Su trayectoria previa incluye pasos por la academia del Manchester United, Rangers, Blackpool y varios equipos escoceses cedido a préstamo.

Temas Relacionados

Jordan ThompsonPreston North EndNorwich CityChampionshipDeportes-Argentina

Últimas Noticias

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

La mujer de 32 años recibió un regalo por parte del futbolista del Racing de Estrasburgo, quien fue citado recientemente a la selección argentina

La romántica sorpresa de Valentín

Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

El Xeneize iniciará su camino en el certamen internacional en condición de visitante

Se confirmó el calendario de

Felipe Melo mostró los regalos que le hizo Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: su sueño de ser el DT de Boca

El presidente de Xeneize le dio varios obsequios al ex jugador brasileño, que aseguró que anhela convertirse en entrenador del equipo argentino en un futuro

Felipe Melo mostró los regalos

La joya de Boca Juniors que le dio la victoria a la selección argentina Sub 17 en un amistoso previo al Sudamericano

Emiliano Barrionuevo anotó el 2-1 ante Japón en la última jugada. El equipo de Placente venía de golear 6-1 a Chile y se quedó con el primer lugar del Triangular Internacional

La joya de Boca Juniors

La sentencia del DT de Mauritania sobre el amistoso ante la selección argentina: qué dijo sobre el trato a Messi

El español Aritz López se encuentra ante la oportunidad de dirigir al humilde combinado africano ante el campeón del mundo en La Bombonera

La sentencia del DT de
DEPORTES
La romántica sorpresa de Valentín

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

Felipe Melo mostró los regalos que le hizo Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: su sueño de ser el DT de Boca

La joya de Boca Juniors que le dio la victoria a la selección argentina Sub 17 en un amistoso previo al Sudamericano

La sentencia del DT de Mauritania sobre el amistoso ante la selección argentina: qué dijo sobre el trato a Messi

TELESHOW
Cacho Deicas publicó el back

Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

Juampi González: “El humor me salvó más a mí que a nadie”

Palito Ortega negó la paternidad de su sobrina Rosa: “Ya se hicieron todos los análisis”

INFOBAE AMÉRICA

Fricción sin contacto, el fenómeno

Fricción sin contacto, el fenómeno que fascina a la ciencia moderna y podría convertirse en el futuro de la energía

Una innovación química convierte gases contaminantes en recursos y podría cambiar el futuro de combustibles y plásticos

El hallazgo inexplicable de una escultura romana en México reabre el debate sobre los contactos precolombinos

Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes

Canal de Panamá reducirá cupos de tránsito en abril por mantenimiento en las esclusas de Gatún