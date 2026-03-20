Deportes

Felipe Melo mostró los regalos que le hizo Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: su sueño de ser el DT de Boca

El presidente de Xeneize le dio varios obsequios al ex jugador brasileño, que aseguró que anhela convertirse en entrenador del equipo argentino en un futuro

Guardar

El presidente de Boca le dio un obsequio al exjugador brasileño tras el sorteo de la Libertadores

Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores en 2026 y Juan Román Riquelme dijo presente en el sorteo de la Conmebol que realizó en Paraguay. Además de hablar sobre el presente del Xeneize, la actualidad de Claudio Úbeda y el desempeño de algunos futbolistas, como fue el caso de Edinson Cavani, el presidente de la institución tuvo un gesto con Felipe Melo, ex jugador y reconocido hincha del elenco de la Ribera. El brasileño también señaló que su sueño es ser entrenador del club argentino.

Durante la gala en Asunción, el presidente de Boca viajó acompañado por el Chelo Delgado y Ricardo Rosica. El encuentro con Felipe Melo —ex defensor brasileño y tricampeón reciente de la Libertadores— incluyó un intercambio de regalos: Riquelme le entregó al futbolista una campera de Boca y su camiseta de la selección argentina usada en el Mundial de Alemania 2006.

No obstante, estos no fueron los únicos obsequios que recibió el brasileño. A través de sus redes sociales, Felipe Melo mostró un mate personalizado con el escudo del Xeneize, la virgen de Luján y la figura de Riquelme. “Mirá el regalo que me dio el 10. El rey. Sí señor. Juan Román Riquelme. Boca papá”, soltó el ex defensor del Palmeiras y Fluminense, entre otros. Al mismo tiempo, dio más detalles de la indumentaria del elenco argentino que recibió por parte del presidente.

La foto de Riquelme y
La foto de Riquelme y Felipe Melo en la gala del sorteo de la Libertadores en Paraguay (@BocaJrsOficial)

Felipe Melo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada de los sorteos. Además de ser uno de los encargados de sacar las bolillas para la Copa Libertadores, brindó múltiples entrevistas en las que Boca Juniors fue el tema principal.

Es un sueño. Estuve hace 40 minutos con Riquelme en su habitación. Estuvimos hablando durante 15 minutos mas o menos. Hablo con él siempre por WhatsApp casi todas las semanas. Quiero mucho el próximo mes o este mes estar en La Bombonera y ver un partido. Sí, ya me llamó muchas veces. No tenía tiempo, ahora tengo un poquito más y quiero estar por ahí”, reveló en diálogo con el canal de YouTube oficial de la Conmebol.

Por su parte, en una entrevista con TNT Sports, mencionó que se lanzará como director técnico y espera trabajar en el Xeneize en algún momento. “En junio del año próximo empiezo como DT, ya tengo mi staff. Hoy no estoy preparado, pero en un año estaré preparado para ganar la Libertadores con Boca. Es un sueño”, confesó Felipe Melo.

Óscar Ruggeri, que protagonizó un divertido momento en medio del sorteo cuando no entendió una pregunta en portugués, contó una intimidad de la charla que tuvo con Felipe Melo. Durante el programa de ESPN F90, aseguró que el brasileño fue tajante sobre sus expectativas como entrenador. “¿Y Felipe Melo? Lo grandote que está. Se está entrenando, quiere dirigir. No dirige en Brasil. Le pregunté qué hacía si lo llaman de Argentina, y me dijo que ‘A Argentina voy’”, aseguró el Cabezón.

*El análisis de Felipe Melo sobre el presente de Cavani en Boca

Más allá de expresar su admiración por Boca, Felipe Melo también tocó temas de la actualidad Xeneize y puntualizó en el caso de Edinson Cavani. “Cuando el jugador ya no está 100% con la mentalidad en el fútbol, no te digo físicamente, que físicamente Cavani está muy bien, pero no te puedo decir cómo está mentalmente. Entonces, si pesa en lo mental que ya no está en el fútbol, es el momento de dejar. Fue así conmigo”, comentó el brasileño en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, puntualizó: “Cavani es un jugador que jugó en grandísimos equipos, un ídolo mundial que tiene muchos logros. Al final, ya no está con la cabeza volcada para el fútbol. ¿Qué vas a hacer? Ya no quiere más concentrar, ya no quiere hacer viajes. Ya estoy harto que la hinchada me empiece a putear o hacer cosas malas... imagínate. El fútbol es así”.

El uruguayo lleva varias semanas de ausencia por una molestia física en la zona de su espalda. Desde la entidad de la Ribera le confiaron a Infobae que Cavani llevaba a cabo el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local desde enero de 2026, cuando optó por una nueva estrategia médica al verse incapaz de realizar la pretemporada junto al resto del plantel profesional.

El sorteo delimitó que Boca Juniors integrará el Grupo D: se enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

La camiseta de la selección
La camiseta de la selección argentina que Riquelme le regaló a Felipe Melo (@BocaJrsOficial)

Temas Relacionados

Juan Román RiquelmeBoca JuniorsFelipe MeloCopa LibertadoresEdinson Cavani

Últimas Noticias

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

La mujer de 32 años recibió un regalo por parte del futbolista del Racing de Estrasburgo, quien fue citado recientemente a la selección argentina

La romántica sorpresa de Valentín

Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

El Xeneize iniciará su camino en el certamen internacional en condición de visitante

Se confirmó el calendario de

Un futbolista pateó una botella de agua, golpeó a un espectador y recibió una dura sanción por “conducta violenta”

La federación inglesa determinó una penalidad luego del episodio ocurrido en la derrota de Preston North End ante el Norwich City

Un futbolista pateó una botella

La joya de Boca Juniors que le dio la victoria a la selección argentina Sub 17 en un amistoso previo al Sudamericano

Emiliano Barrionuevo anotó el 2-1 ante Japón en la última jugada. El equipo de Placente venía de golear 6-1 a Chile y se quedó con el primer lugar del Triangular Internacional

La joya de Boca Juniors

La sentencia del DT de Mauritania sobre el amistoso ante la selección argentina: qué dijo sobre el trato a Messi

El español Aritz López se encuentra ante la oportunidad de dirigir al humilde combinado africano ante el campeón del mundo en La Bombonera

La sentencia del DT de
DEPORTES
La romántica sorpresa de Valentín

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

Un futbolista pateó una botella de agua, golpeó a un espectador y recibió una dura sanción por “conducta violenta”

La joya de Boca Juniors que le dio la victoria a la selección argentina Sub 17 en un amistoso previo al Sudamericano

La sentencia del DT de Mauritania sobre el amistoso ante la selección argentina: qué dijo sobre el trato a Messi

TELESHOW
Cacho Deicas publicó el back

Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

Juampi González: “El humor me salvó más a mí que a nadie”

Palito Ortega negó la paternidad de su sobrina Rosa: “Ya se hicieron todos los análisis”

INFOBAE AMÉRICA

Fricción sin contacto, el fenómeno

Fricción sin contacto, el fenómeno que fascina a la ciencia moderna y podría convertirse en el futuro de la energía

Una innovación química convierte gases contaminantes en recursos y podría cambiar el futuro de combustibles y plásticos

El hallazgo inexplicable de una escultura romana en México reabre el debate sobre los contactos precolombinos

Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 10 millones por información sobre los principales líderes militares iraníes

Canal de Panamá reducirá cupos de tránsito en abril por mantenimiento en las esclusas de Gatún