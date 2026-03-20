Felipe Melo mostró los regalos que le hizo Riquelme tras el sorteo de la Copa Libertadores: su sueño de ser el DT de Boca

El presidente de Boca le dio un obsequio al exjugador brasileño tras el sorteo de la Libertadores

Boca Juniors volverá a disputar la Copa Libertadores en 2026 y Juan Román Riquelme dijo presente en el sorteo de la Conmebol que realizó en Paraguay. Además de hablar sobre el presente del Xeneize, la actualidad de Claudio Úbeda y el desempeño de algunos futbolistas, como fue el caso de Edinson Cavani, el presidente de la institución tuvo un gesto con Felipe Melo, ex jugador y reconocido hincha del elenco de la Ribera. El brasileño también señaló que su sueño es ser entrenador del club argentino.

Durante la gala en Asunción, el presidente de Boca viajó acompañado por el Chelo Delgado y Ricardo Rosica. El encuentro con Felipe Melo —ex defensor brasileño y tricampeón reciente de la Libertadores— incluyó un intercambio de regalos: Riquelme le entregó al futbolista una campera de Boca y su camiseta de la selección argentina usada en el Mundial de Alemania 2006.

No obstante, estos no fueron los únicos obsequios que recibió el brasileño. A través de sus redes sociales, Felipe Melo mostró un mate personalizado con el escudo del Xeneize, la virgen de Luján y la figura de Riquelme. “Mirá el regalo que me dio el 10. El rey. Sí señor. Juan Román Riquelme. Boca papá”, soltó el ex defensor del Palmeiras y Fluminense, entre otros. Al mismo tiempo, dio más detalles de la indumentaria del elenco argentino que recibió por parte del presidente.

La foto de Riquelme y Felipe Melo en la gala del sorteo de la Libertadores en Paraguay (@BocaJrsOficial)

Felipe Melo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada de los sorteos. Además de ser uno de los encargados de sacar las bolillas para la Copa Libertadores, brindó múltiples entrevistas en las que Boca Juniors fue el tema principal.

“Es un sueño. Estuve hace 40 minutos con Riquelme en su habitación. Estuvimos hablando durante 15 minutos mas o menos. Hablo con él siempre por WhatsApp casi todas las semanas. Quiero mucho el próximo mes o este mes estar en La Bombonera y ver un partido. Sí, ya me llamó muchas veces. No tenía tiempo, ahora tengo un poquito más y quiero estar por ahí”, reveló en diálogo con el canal de YouTube oficial de la Conmebol.

Por su parte, en una entrevista con TNT Sports, mencionó que se lanzará como director técnico y espera trabajar en el Xeneize en algún momento. “En junio del año próximo empiezo como DT, ya tengo mi staff. Hoy no estoy preparado, pero en un año estaré preparado para ganar la Libertadores con Boca. Es un sueño”, confesó Felipe Melo.

Óscar Ruggeri, que protagonizó un divertido momento en medio del sorteo cuando no entendió una pregunta en portugués, contó una intimidad de la charla que tuvo con Felipe Melo. Durante el programa de ESPN F90, aseguró que el brasileño fue tajante sobre sus expectativas como entrenador. “¿Y Felipe Melo? Lo grandote que está. Se está entrenando, quiere dirigir. No dirige en Brasil. Le pregunté qué hacía si lo llaman de Argentina, y me dijo que ‘A Argentina voy’”, aseguró el Cabezón.

*El análisis de Felipe Melo sobre el presente de Cavani en Boca

Más allá de expresar su admiración por Boca, Felipe Melo también tocó temas de la actualidad Xeneize y puntualizó en el caso de Edinson Cavani. “Cuando el jugador ya no está 100% con la mentalidad en el fútbol, no te digo físicamente, que físicamente Cavani está muy bien, pero no te puedo decir cómo está mentalmente. Entonces, si pesa en lo mental que ya no está en el fútbol, es el momento de dejar. Fue así conmigo”, comentó el brasileño en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, puntualizó: “Cavani es un jugador que jugó en grandísimos equipos, un ídolo mundial que tiene muchos logros. Al final, ya no está con la cabeza volcada para el fútbol. ¿Qué vas a hacer? Ya no quiere más concentrar, ya no quiere hacer viajes. Ya estoy harto que la hinchada me empiece a putear o hacer cosas malas... imagínate. El fútbol es así”.

El uruguayo lleva varias semanas de ausencia por una molestia física en la zona de su espalda. Desde la entidad de la Ribera le confiaron a Infobae que Cavani llevaba a cabo el segundo tratamiento con bloqueo anestésico local desde enero de 2026, cuando optó por una nueva estrategia médica al verse incapaz de realizar la pretemporada junto al resto del plantel profesional.

El sorteo delimitó que Boca Juniors integrará el Grupo D: se enfrentará a Cruzeiro (Brasil), Universidad Católica (Chile) y Barcelona (Ecuador).

La camiseta de la selección argentina que Riquelme le regaló a Felipe Melo (@BocaJrsOficial)