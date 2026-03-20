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Alexandra Kohan analizó el impacto de la cuarentena en los vínculos: “Hay una dificultad enorme en relacionarte con otro que no sos vos”

Durante una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, la psicoanalista habló las consecuencias emocionales y sociales que persisten seis años después del confinamiento por COVID

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En diálogo con el staff de Infobae a la Tarde, la especialista repasó su experiencia durante el aislamiento

En una entrevista con Infobae a la Tarde, la psicoanalista Alexandra Kohan repasó su experiencia personal durante la cuarentena, rechazó los relatos optimistas y profundizó en el modo en que la pandemia amplificó la digitalidad y la vigilancia social.

En su paso por el estudio, Kohan conversó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé sobre las huellas emocionales y sociales que dejó el aislamiento.

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Al ser consultada sobre si de la pandemia las personas saldrían mejores y renovadas, la experta consideró que entendía que ”era un optimismo humanístico en un momento en donde efectivamente éramos todos más humanos”.

La especialista sostuvo que ese clima de solidaridad y unidad fue efímero: “Igual duró poco. Enseguida empezaron las violencias contra el otro rápidamente”. Para Kohan, la urgencia de la época llevó a que muchos buscaran refugio en frases hechas que, a su juicio, no reflejaban la complejidad del impacto social.

La psicoanalista Alexandra Kohan participó
La psicoanalista Alexandra Kohan participó en una conversación con el panel de Infobae en Vivo, ofreciendo su perspectiva sobre temas actuales.

Al reflexionar sobre las encuestas, que mostraron que casi un 60% de los consultados vivieron la cuarentena entre bien y excelente, Kohan agregó: “Ahora que salimos y que el mundo es un infierno, y que todo se puso mucho más estridente, uno añora ese silencio que habíamos logrado, por supuesto, en ciertas condiciones y ciertos privilegios”.

Digitalidad, vigilancia y nuevas formas de violencia

Kohan trazó un vínculo entre el aumento de la digitalidad y la expansión de mecanismos de control. “Lo que se vio exponencialmente amplificado es la digitalidad. Nos volcamos todos mucho más hacia la digitalidad y después quedó mucho de eso que se inventó en ese momento. Esa tendencia hizo que también fuera, en algún sentido, más fácil vehiculizar violencias ahí”.

La conversación abordó también las consecuencias de la hiperactividad social tras la pandemia. Kohan ironizó sobre la frase “estar a full”: “Tengo un amigo con el que siempre hacemos el chiste de ‘estoy a full’. No solo que estamos todos a full, sino que hace de eso una pose. Estamos todos multiocupados, pero no solo porque tenemos que trabajar más. Uno mantiene varias conversaciones en el teléfono al mismo tiempo que está haciendo otra cosa. No hay descanso”.

La psicoanalista dialogó con el panel de Infobae en Vivo

El amor, la crisis del encuentro y la dificultad de convivir con la diferencia

La ensayista retomó el tema de la dificultad para relacionarse con el otro en un contexto de insularidad, citando el informe de Edelman que detectó una tendencia al aislamiento Habló de la dificultad de relacionarte con otro en los ámbitos laborales, sobre todo institucionales, pero aclaró: “Yo lo paso a los términos personales. Hay una dificultad enorme en relacionarte con otro que no sos vos. Así de sencillo”.

La psicoanalista compartió su propia experiencia de amistad con personas que piensan distinto en términos ideológicos, y observó: “Es una ilusión esa de que pensamos lo mismo. Esa es una ilusión también la idea de que el otro puede ser igual a mí”. Según Kohan, el amor y la convivencia exponen esa diferencia: “En el enamoramiento uno pone mucho de sí en el otro. Ese es un momento de ilusión y de ideales. Después aparece el otro con sus cosas. Y si te fijás, esas características estaban el primer día”.

Durante la transmisión de Infobae
Durante la transmisión de Infobae a la Tarde, la ensayista compartió su percepción sobre la insularidad pospandemia

El diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde giró también en torno al valor de aceptar la diferencia y cómo esa aceptación resulta, muchas veces, el verdadero desafío tras la pandemia.

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