Panamá

Canal de Panamá reducirá cupos de tránsito en abril por mantenimiento en las esclusas de Gatún

La medida forma parte del programa anual de mantenimiento, una estrategia diseñada para preservar la confiabilidad de una ruta por la que pasa cerca del 3% del comercio marítimo mundial

Guardar
El mantenimiento en el carril
El mantenimiento en el carril Este de Gatún obligará a operar con una sola vía disponible, lo que incrementará los tiempos de tránsito. (AP Foto/Arnulfo Franco)

El Canal de Panamá ejecutará en abril una nueva fase de su programa de mantenimiento programado, con trabajos que implicarán ajustes operativos en las esclusas de Gatún, en la provincia de Colón, una de las principales puertas de entrada al sistema interoceánico.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) confirmó que estas labores forman parte de su esquema anual de conservación de infraestructura crítica, diseñado para garantizar la operación continua de la vía sin interrupciones totales del tránsito marítimo.

El mantenimiento se realizará entre el 7 y el 9 de abril de 2026, periodo durante el cual uno de los carriles de las esclusas será temporalmente cerrado para trabajos técnicos.

De acuerdo con el aviso a las navieras emitido por la ACP, durante esos tres días se ejecutará un mantenimiento en seco en el carril Este de las esclusas de Gatún, lo que obligará a operar únicamente con el carril Oeste.

Esto no detiene el tránsito de buques, pero sí incrementa los tiempos de paso, debido a la reducción de capacidad operativa en el sistema.

Como resultado, el número de cupos diarios disponibles para el tránsito por las esclusas Panamax será reducido de 20 a 16 durante ese periodo, afectando directamente la programación de cruces de embarcaciones.

Las labores en seco permiten
Las labores en seco permiten inspeccionar compuertas, válvulas y sistemas internos de las esclusas Panamax. Tomada de la ACP

La ACP explicó que esta reducción impacta principalmente el sistema de reservas, conocido como Transit Reservation System, donde se asignan espacios para el paso de buques.

Durante el mantenimiento, se limitarán los cupos disponibles y se priorizarán ciertos tipos de embarcaciones, particularmente aquellas clasificadas como “supers”, mientras que los buques regulares tendrán una disponibilidad más restringida.

La categoría “supers” no describe el tamaño físico del buque, sino su nivel de prioridad dentro del sistema de reservas. Se trata de embarcaciones que, por el tipo de carga que transportan, el valor comercial del tránsito o la criticidad de su itinerario, reciben preferencia en la asignación de cupos cuando la capacidad del Canal se reduce temporalmente, como ocurre durante trabajos de mantenimiento.

Esto significa que la clasificación “super” es distinta de términos como Panamax o Neopanamax, que sí se refieren a las dimensiones del buque y a las esclusas por las que puede transitar.

El Canal destina más de
El Canal destina más de $500 millones en mantenimiento para garantizar la operación continua de su infraestructura. Agencia de noticia

En la práctica, dentro de la categoría de prioridad suelen figurar portacontenedores, buques gaseros o naves con itinerarios más sensibles al tiempo, mientras que los buques regulares compiten por menos espacios disponibles.

Con ese esquema, la ACP busca preservar el flujo de las rutas más estratégicas y reducir el impacto logístico de las restricciones temporales.

Esta medida busca optimizar el flujo en condiciones operativas reducidas y evitar congestiones mayores en ambas entradas del Canal.

El funcionamiento del Canal depende de una planificación extremadamente precisa, especialmente por la diversidad de buques que lo utilizan.

Las esclusas Panamax permiten el paso de embarcaciones con dimensiones máximas cercanas a 294 metros de largo, 32 metros de ancho y un calado de aproximadamente 12 metros, mientras que las esclusas Neopanamax, inauguradas con la ampliación en 2016, admiten buques mucho más grandes, con capacidades superiores a los 366 metros de eslora y 49 metros de manga.

Esta diferencia en tamaños obliga a la ACP a gestionar de forma diferenciada los tránsitos y los mantenimientos, ya que cada sistema responde a demandas logísticas distintas.

El tránsito marítimo no se
El tránsito marítimo no se detendrá, pero operará con restricciones temporales en capacidad y programación. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

En ese contexto, los trabajos en Gatún se enfocan en el sistema Panamax, que sigue siendo fundamental para el tránsito de una gran cantidad de buques comerciales.

El mantenimiento en seco de una cámara implica vaciar completamente el agua para inspeccionar estructuras, compuertas, válvulas y sistemas mecánicos, lo que requiere la suspensión temporal del uso de ese carril.

Este tipo de intervenciones es considerado crítico para evitar fallas mayores que sí podrían afectar la operación total del Canal.

La ACP ha sostenido en sus reportes operativos que el mantenimiento de la infraestructura canalera representa una de las mayores inversiones anuales dentro de su presupuesto.

En los últimos años, el Canal ha destinado más de $500 millones a programas de mantenimiento, mejoras y reposición de equipos, incluyendo esclusas, remolcadores, sistemas eléctricos y trabajos de dragado.

Estas inversiones buscan garantizar la confiabilidad del servicio en una ruta por la que transita cerca del 3% del comercio marítimo mundial.

Las esclusas Panamax siguen siendo
Las esclusas Panamax siguen siendo clave para el paso de buques de hasta 294 metros de largo en la ruta interoceánica. REUTERS/Enea Lebrun

Además de las esclusas, el mantenimiento incluye componentes clave como locomotoras, sistemas hidráulicos y canales de navegación.

El enfoque es preventivo y programado, lo que permite realizar intervenciones sin interrumpir completamente el flujo de buques, a diferencia de otros canales o rutas que requieren cierres totales. Este modelo ha sido una de las ventajas competitivas del Canal de Panamá frente a otras rutas globales.

Tras finalizar los trabajos programados en abril, la ACP restablecerá la capacidad completa de las esclusas Panamax a partir del 10 de ese mes, retomando los 20 cupos diarios habituales.

En un entorno global donde la eficiencia logística es clave, el Canal de Panamá mantiene una estrategia centrada en la confiabilidad operativa. El equilibrio entre mantenimiento y continuidad del servicio se ha convertido en un elemento crítico para sostener su competitividad, especialmente en un contexto de alta demanda y presión sobre las cadenas de suministro internacionales.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCanal de PanamáSector LogísticoRuta MarítimaComercio InternacionalEsclusas de GatúnBarcosTransporte Marítimo

Últimas Noticias

Las exportaciones de El Salvador a la Unión Europea superan los USD 250 millones en 2025 y consolidan la cooperación regional

El fortalecimiento del comercio exterior con veinticuatro países europeos y el impacto de empresas europeas en la infraestructura nacional destacan entre los factores que apoyan el reciente crecimiento económico del país

Las exportaciones de El Salvador

Costa Rica impulsa red nacional de centros para el cuido de adultos mayores ante acelerado envejecimiento poblacional

La iniciativa busca abrir al menos un Centro de Cuido Integral por cantón y ampliar la atención a personas en condición de vulnerabilidad, en un contexto donde uno de cada cuatro habitantes será adulto mayor en 2050

Costa Rica impulsa red nacional

Dominicanos en el exterior podrán obtener la nueva cédula por cita a partir de mayo de 2026

La institución electoral informó que quienes vivan en el extranjero podrán obtener la nueva identificación nacional sin seguir el cronograma por mes de nacimiento, facilitando la gestión a la comunidad migrante.

Dominicanos en el exterior podrán

El gobierno guatemalteco se pronuncia por logro en reconocimiento procesal en disputa sobre los Cayos Zapotillos

Las autoridades de Guatemala informaron que su inclusión en el litigio asegura la revisión de sus argumentos jurídicos, mientras que la Corte fijó un plazo para la presentación de una declaración escrita en el procedimiento internacional

El gobierno guatemalteco se pronuncia

La primera dama impulsa estrategia nacional para turismo familiar en El Salvador

Un proyecto respaldado a nivel internacional busca transformar la industria de los viajes, favoreciendo a la infancia y a varias generaciones mediante la certificación de espacios adecuados, creación de nuevas oportunidades y formación de personal orientado al bienestar social

La primera dama impulsa estrategia

TECNO

Guía segura 2026 para conectar

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

El truco oculto de Google Fotos para liberar espacio sin eliminar tus archivos de la galería

ENTRETENIMIENTO

El impacto de la muerte

El impacto de la muerte de Chuck Norris en sus hijos: “Nunca estás preparado para perder a un padre”

El adelanto de 'Sonic the Hedgehog 4' confirma el regreso de Jim Carrey y presenta nuevas sorpresas

La valiente confesión de Énora Malagré sobre su lucha con la endometriosis y la infertilidad conmueve a Francia

La última publicación de Chuck Norris días antes de su muerte: “Yo no envejezco, yo subo de nivel”

It Ends With Us: la historia de la película que arrasó en cines y desató un escándalo sin precedentes en Hollywood

MUNDO

Especialistas advirtieron que la guerra

Especialistas advirtieron que la guerra en Irán provocará “una carnicería” en el mercado energético mundial

Wall Street cerró en rojo ante la escalada de tensión en Medio Oriente y el precio del petróleo superó los USD 112

Maximiliano Dávila, ex director antidrogas de Bolivia, fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por tráfico de cocaína

El listado completo de los líderes iraníes que fueron abatidos en la guerra con Estados Unidos e Irán

Francia abordó un petrolero vinculado a Rusia en el Mediterráneo