La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

Sofía Gonet habló sobre su sexualidad

Después de meses de intenso trabajo en las cocinas de MasterChef (Telefe), Sofía la Reini Gonet cerró su participación en el certamen con el subcampeonato del programa. Más allá del sabor amargo por la final perdida, la influencer se mostró feliz por lo aprendido en el camino. Además, en la antesala de su cumpleaños, la joven comentó que planea una escapada con amigas a la costa argentina. Como si fuera poco, en ese contexto, la joven abrió las puertas de su intimidad y confesó un llamativo aspecto de su sexualidad.

“¿Te acordás la primera vez que estuviste con una mujer?“, comenzó preguntándole Nacho Elizalde en Hay Amor (Hispa). Lejos de evitar el tema, Gonet afirmó: ”Claro, mi primera cita con esta chica. Fue espectacular, mal. Después de mis dos años de celibato, salí con una chica".

Acto seguido, el conductor le consultó cuándo se dio cuenta que le gustaban las mujeres. " Yo creo que lo supe siempre desde chica, que era bisexual. O sea, siempre me lo pregunté mucho y me acuerdo mucho de ser más de tipo, de darme besos con mis amigas y que de repente me gusten o de repente invitar a una amiga a dormir y como decir: ¿Me está gustando mi amiga?“, contestó ella.

Luego, Sofía recordó uno de sus primeros encuentros con una joven: “Siempre mucha duda. Pasó cuando me empecé a hacer conocida que una chica me escribió por Instagram y yo dije: “Vamos a probar”. Tuvimos una cita, me enamoré. Me gustó mucho ella. Yo creo que me gustó ella y ahí abrí la posibilidad de que me podía enamorar tranquilamente también de mujeres. Y ahí me enamoré. Y después la conocí a Alexia y me enamoré de Alexia".

Sofía Gonet contó que se emborrachó antes de la final de MasterChef

“Ah, Alexia no es la que te mandó el mensaje. La otra que te mandó el mensaje te abrió este mundo nuevo”, dijo Elizalde, continuando con la historia, a lo que Gonet expresó: “Me abrió el mundo nuevo. Con ella todo bárbaro, la quiero. Salimos tres meses, pero ella no quería nada serio. Yo estaba bastante más metida que ella entonces”.

Para cerrar, Sofía se refirió a su primera experiencia sexual: “Claro, mi primera cita con esta chica. Sí, fue espectacular, mal. Me gustó mucho. Imaginate, yo venía de mis dos años de celibato. Yo siento que nunca disfruté del sexo realmente hasta este momento. Lo empecé a disfrutar de grande, ya de adulta. Yo siento que toda mi vida fue algo más que hice para complacer a un otro que por mí. Y me encontré ahí con, con esa situación de, de, de nada, de confiar en la otra persona una intimidad mucho más linda, que te pregunte: ¿Estás bien? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo te sentís?“.

Más allá de este momento, la final de MasterChef Celebrity que experimentó la influencer tuvo un momento inesperado cuando La Reini confesó de manera espontánea y sin reservas: “Me emborraché la noche de la final”.

Durante la transmisión en vivo posterior a la competencia, Sofía Gonet relató que, tras la grabación del episodio que definiría al ganador, celebró con excesos y terminó emborrachándose. Su confesión, realizada ante los conductores del stream y su compañero Ian Lucas, se volvió rápidamente viral y generó gran repercusión entre los seguidores del programa.

Minutos después de anunciarse el triunfo de Ian Lucas, Gonet expresó su gratitud y, sin ocultar detalles, declaró ante la audiencia: “Los quiero un montón, espero siempre volver acá. Me emborraché la noche de la final”. Lucas, ganador de la edición y amigo cercano de la influencer, intervino enseguida con humor, recordando que intercambiaron mensajes hasta altas horas y que él mismo intentó aconsejarla durante aquella noche. Esta interacción en el stream aportó un tono de camaradería al cierre de la temporada.

La espontaneidad de La Reini incluyó otra anécdota dirigida a quienes siguen el reality en redes sociales. “Había un tweet bastante viral de un chabón diciendo que alguien que llegó a la final se emborrachó y la tuvieron que sacar. Era yo”, relató Gonet. Añadió también, entre risas, que en pleno festejo decidió pedir una parrillada por delivery, un detalle que aumentó aún más la simpatía del público.