Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

Cacho Deicas mostró el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno con Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo de Paul en Miami

Cacho Deicas sorprendió a quienes esperaban el estreno de Dos amantes, el nuevo videoclip de Tini Stoessel y Ulises Bueno, al publicar imágenes inéditas de su paso por la grabación en Miami. En ellas, se lo ve compartiendo escenas y momentos de camaradería con figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Susana Giménez y los protagonistas de la canción, en un ambiente distendido donde música y vida cotidiana se funden de manera espontánea.

El material difundido por Deicas muestra escenas del rodaje y revela la atmósfera íntima que se vivió durante la grabación. Las imágenes ofrecen a los fanáticos un recorrido único: desde la llegada de Deicas a su camarín y los saludos con los artistas invitados, hasta la mesa extensa en la que juntos compartieron un asado, risas y anécdotas.

Cacho Deicas junto a Susana Giménez, Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y Lionel Messi

Las imágenes del back: secretos y momentos únicos

El video presentado por Deicas inicia con su traslado en camioneta hasta el set y la entrada a su camerino, señalizado con una estrella y su nombre. Las escenas continúan con saludos entre los invitados y detalles cotidianos, como el mate compartido y la vista de la ciudad desde la ventana.

El encuentro en la mesa reflejó el ambiente argentino, con carnes, ensaladas y frutas, subrayando la identidad local de la ocasión. Allí, entre bromas y charlas informales, interaccionaron Cacho con Tini, Messi, De Paul, Ulises Bueno, Susana y Beto Montenegro. Cada uno aportó su estilo único al relato grupal y el código de vestimenta variado mezcló la formalidad con la relajación, en una postal auténtica de camaradería.

En el transcurso de la reunión, se percibió un clima de amistad genuina más que de rodaje formal, con saludos fuera de cámara y una dinámica distendida entre los presentes. La secuencia del back permite ver la preparación, las charlas y la celebración colectiva que precedieron al video.

Así es el videoclip del nuevo single de Tini Stoessel y Ulises Bueno (Video: TINI, YouTube)

Un video viral, celebridades y el guiño al casamiento

El estreno del videoclip de Dos amantes generó una inmediata repercusión en redes sociales y medios, motivada tanto por la colaboración musical entre Tini Stoessel y Ulises Bueno como por la presencia de invitados célebres. La aparición de Messi, quien realiza un cameo original abriendo la puerta con una bolsa de hielo —en referencia a un antiguo viral—, se sumó a momentos compartidos con Susana Giménez y otros, generando conversación pública y viralidad.

Desde el inicio, la canción introduce el tema de los amores “prohibidos” que no pueden ser, un guiño a la narrativa romántica que articula el videoclip. Allí, la voz de Tini se fusiona con la del cordobés Ulises Bueno, alternando escenas de romance, humor y la cultura argentina. Las secuencias grupales alrededor de la mesa, donde la música y la comida funcionan como ejes, refuerzan la conexión entre los mundos de la música, el fútbol y la televisión.

El punto máximo de atención llega con la aparición de la torta de boda de tres pisos, decorada de manera coquette y coronada por dos muñecos que aluden a la pareja, con detalles futboleros que remiten a De Paul. Esta imagen avivó las interpretaciones en redes y acentuó la expectativa sobre la relación, haciendo que el video trascienda la música y se convierta en fenómeno cultural.

Susana Giménez les lanzó a Tini y Rodrigo de Paul la pregunta que todos querían hacer: "¿Y cuando se casan?"

La escena que enloqueció a todos

La escena que desató la ola de rumores fue protagonizada por Susana Giménez, quien, con tono divertido, preguntó a Tini y De Paul “¿Y el casorio para cuándo?”. La respuesta fue una combinación de sonrisas y miradas cómplices, sin confirmación, lo que alimentó las especulaciones sobre planes de boda.

La torta, con cerezas rojas y figuras que simulan a la pareja —el novio con uniforme deportivo y pelota, la novia abrazándolo—, sobre una base que imita el césped, funcionó como símbolo visual que reforzó el cruce entre lo artístico y lo futbolístico. Nadie emitió declaraciones concretas sobre una boda: los protagonistas eligieron mantener el misterio, jugando con la ambigüedad para sostener el interés y el debate entre seguidores y medios.

Estos recursos —cena, torta decorada, reacciones en cámara— consolidaron a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul como una de las parejas más observadas y comentadas del mundo del espectáculo y el deporte. El videoclip de “Dos amantes” logra fusionar estilos y sumar nuevos motivos de conversación a partir de gestos simbólicos, reconstruyendo la tradición de la pareja de alimentar rumores y expectativas con cada aparición pública.