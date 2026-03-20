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La joya de Boca Juniors que le dio la victoria a la selección argentina Sub 17 en un amistoso previo al Sudamericano

Emiliano Barrionuevo anotó el 2-1 ante Japón en la última jugada. El equipo de Placente venía de golear 6-1 a Chile y se quedó con el primer lugar del Triangular Internacional

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La Albiceleste de Diego Placente venció a los asiáticos en Ezeiza

La selección argentina Sub 17 cerró una semana positiva en el predio de la AFA en Ezeiza con la victoria 2-1 sobre Japón, que le aseguró el primer puesto del Triangular Internacional preparatorio para la disputa del Sudamericano de la categoría, a jugarse en Paraguay durante abril próximo.

Luego de imponerse 6-1 a Chile en el estreno, el equipo entrenado por Diego Placente rompió la paridad frente a los asiáticos a los 16 minutos de la parte inicial y el autor fue el mismo del primer gol contra La Roja. El juvenil de Lanús, Thiago Domínguez, presionó a un rival, le quitó la pelota, se acomodó y desenfundó un derechazo esquinado para sellar el 1-0 durante la mañana de este viernes.

El empate de Kakeru Saito a los 42′ se produjo después de un mal pase de Marcos Ortiz (Belgrano) en plena salida defensiva. A partir de ahí, el dueño de casa demoró para inclinar la balanza a su favor, pero el tanto de la victoria llegó en el segundo minuto adicionado del complemento a través de la gran pegada del joven de Boca Juniors, Emiliano Barrionuevo.

La Albiceleste se impuso a La Roja en un partido con los combinados Sub 17

Ambos artilleros se anotaron en el partido pasado sobre Chile. Domínguez había empujado la pelota a la red en una excelente jugada colectiva, que incluyó ocho toques y se destacó por tres pases de primera que hicieron recordar la génesis del gol de Ángel Di María en la final del mundo contra Francia. Por otro lado, Barrionuevo había sellado el 3-1 parcial, luego de una pérdida en el fondo chileno.

Previamente, Juan Policella (Vélez) también se dio el gusto de festejar tras eludir a tres rivales y realizar un tiro cruzado. Más adelante, Benjamín Tapia (Belgrano) le sacó la pelota al arquero trasandino y concretó el cuarto con un taco de espaldas al arco.

En el tramo final del encuentro, Simón Escobar (Vélez) convirtió el quinto gol luego de esquivar a dos rivales y rematar de zurda, mientras Facundo Salinas, también de la cantera del Fortín, sentenció el marcador tras un error defensivo chileno. La visita descontó por intermedio de Jonathan Guerrero, pero no pudo sostener la reacción ante la ofensiva argentina.

La Albiceleste venía de completar una semana de preparación en Uruguay, donde consiguió dos triunfos por 2 a 1 ante el equipo local. Tras esa serie de partidos, el conjunto albiceleste continuó los ensayos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los convocados de Argentina para disputar el Triangular Internacional Sub 17

La Albiceleste afronta su preparación
La Albiceleste afronta su preparación para el Sudamericano (Crédito: AFA)

La selección argentina participará en el Sudamericano Sub 17 en Paraguay del 3 al 19 de abril. El equipo integrará el Grupo B junto a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú.

El certamen otorgará siete plazas al Mundial Sub 17 de Qatar, y solo las dos primeras selecciones de cada grupo accederán a las semifinales. Según el reglamento, los terceros y cuartos puestos competirán entre sí mediante cruces directos para definir del quinto al octavo lugar.

La instancia final está conformada por semifinales, partido por el tercer puesto y final, mientras que los equipos restantes ordenarán su clasificación general a través de esos enfrentamientos directos.

Los partidos del Triangular Internacional

Lunes 16 de marzo

  • Chile 2 - Japón 1

Martes 17 de marzo

  • Argentina 6-1 Chile

Viernes 20 de marzo

  • Argentina 2-1 Japón

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