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La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

Anna contó cómo sigue la salud de su mamá luego de su salida de la casa de Gran Hermano

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La hija de Andrea del Boca aseguró que se respeta el aislamiento y que su mamá tiene todas las intenciones de regresar a la casa (Video: La Jugada- Telefe

El debut de Gran Hermano Generación Dorada hace menos de un mes tuvo entre sus grandes figuras a Andrea del Boca, cuya participación generó expectativa y, en las últimas horas, preocupación. Desde el inicio del programa, la actriz habló de sus problemas de salud y en varias ocasiones mencionó malestares que encendieron la alarma entre sus compañeros y su entorno más cercano. Finalmente, un cuadro de presión alta y otras complicaciones obligaron a que fuera trasladada a una clínica para quedar en observación y cumplir con el protocolo del reality.

En este contexto, Anna del Boca, hija de Andrea, dio más detalles acerca de la salud de su madre en La Jugada, el stream de Telefe, y relató cómo vivió la situación en familia. “Me levanté y tenía un dolor de panza infernal, fue como temblor todo el día. Ustedes saben, yo vivo con mis dos abuelas, entonces las dos tienen más de noventa años. Había que contener a la familia”, contó, visiblemente afectada por la noticia y el impacto en su círculo íntimo. Explicó que tanto ella como sus abuelas se enteraron casi al mismo tiempo por la televisión y por los llamados de la producción, lo que generó nerviosismo y un fuerte clima de incertidumbre doméstica.

Anna remarcó que la producción del programa se contactó rápidamente con ella y aclaró: “Cuando nos metimos en esto teníamos algo muy en claro: si estamos en el baile hay que bailar y es una producción a la que le tenemos muchísima confianza y muchísimo respeto. Es algo superrecíproco, por ende, si no, no nos hubiésemos metido en una cosa así. Sabemos el nivel de exposición, sabemos la cantidad de inventos, discursos, bien, mal, se actúa, hay cosas que no se actúan, chicos”.

Andrea del Boca fue sometida
Andrea del Boca fue sometida a un control de tensión arterial con resultados desfavorables, lo que la obligó a abandonar temporalmente la casa de Gran Hermano Generación Dorada para evaluación médica.

Sobre la situación médica de su madre, Anna explicó: “Ella ya entró con problemas de salud, en el medio tuvo una gripe, que lo vimos todos en vivo. No hay mentira en eso. Y en los últimos días, lo que me informa la producción es que distintos médicos la fueron a ver en distintos días porque no estaban dando bien los resultados de la presión”. Detalló que Andrea tomó antibióticos desde el primer día en la casa y que tuvo que enfrentar varias molestias físicas que no pudieron pasar desapercibidas para la audiencia ni para los profesionales encargados de su cuidado. Confirmó que Andrea está “internada, aislada, por supuesto. Por eso yo no tengo contacto con ella. Repito, ella quiere volver a entrar, chicos”.

Consultada sobre los rumores de un contrato por tiempo limitado, Anna fue tajante: “Como vos bien dijiste, es un rumor, porque sigue cumpliendo el aislamiento, por ende, ella quiere volver a entrar. Eso es lo que me informa producción, que la está acompañando y que también me despreocupa y desdramatiza toda esta situación, porque si fuese grave, yo sería la primera en estar al lado de ella y la producción me lo avisaría”. Aclaró que, más allá de las especulaciones, la prioridad de Andrea es continuar en el juego y que no existe un plan para reemplazarla en el reality.

Anna también desmintió versiones sobre un posible ingreso suyo a la casa en reemplazo de Andrea: “No, no ha sido parte del acuerdo. Ella ingresa a un juego y punto. Digo para que la gente también lo sepa, ¿no?”. Recalcó además que no tiene permitido mantener contacto con su madre mientras siga vigente el protocolo de aislamiento, un requisito indispensable para que Andrea pueda ser evaluada y eventualmente reingresar al reality.

La actriz abandonó el programa por temas médicos. La reacción de sus compañeros (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

A lo largo de la charla, la joven destacó que Andrea está “muy comprometida” con el reality y que la familia acompaña la decisión con confianza en la producción y los protocolos médicos. Mientras se espera la evolución de la actriz, Anna pidió comprensión y calma ante las especulaciones, remarcando que, si bien la exposición es intensa, la prioridad sigue siendo la salud y el bienestar de su madre.

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