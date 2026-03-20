Conozca la nueva tarjeta de Mastercard para proteger a las pymes en su digitalización en América Latina

Mastercard lanza una tarjeta de crédito exclusiva para pymes en América Latina y el Caribe con enfoque en ciberseguridad.

Mastercard anunció el lanzamiento de una nueva tarjeta de crédito para pymes en América Latina y el Caribe, que integra soluciones de ciberseguridad para acompañar el crecimiento de los negocios en un entorno cada vez más digital.

María Barreiros, vicepresidenta senior de Producto y Soluciones para Pymes en la región, compartió con Infobae los detalles de esta iniciativa, destacando la importancia de ofrecer herramientas adaptadas a las necesidades reales de los emprendedores y empresarios.

“Me parece que toda persona que decide emprender es absolutamente un héroe”, afirmó Barreiros al inicio del podcast con Infobae. Reconoció que iniciar una empresa implica superar numerosos obstáculos, desde la burocracia hasta el acceso al crédito, que suele ser una de las principales barreras para los nuevos negocios. “El acceso al crédito es una barrera importante que se va solventando según la empresa va creciendo”, explicó, y añadió que muchas veces los emprendedores recurren a familiares y amigos para financiar sus proyectos en las etapas iniciales.

La integración de nuevas tecnologías y soluciones digitales es clave para que las pymes potencien su productividad y competitividad en la región. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Mastercard ha decidido evolucionar su propuesta de valor para las pymes, integrando soluciones de ciberseguridad y métodos de pago digital avanzados en sus productos de tarjeta de crédito.

“La ciberseguridad es tremendamente importante para dar seguridad a todo el tema de los pagos”, señaló Barreiros. La ejecutiva detalló que la compañía ha incorporado dos herramientas clave: una solución de prevención que evalúa el nivel de riesgo y vulnerabilidades de la plataforma digital de la empresa, y otra que analiza la presencia de información sensible en la deep web. “Estamos integrando una solución de prevención que te ayuda a prevenir ataques y otra que analiza la presencia de información riesgosa en la deep web”.

Barreiros explicó que estas herramientas permiten a los empresarios identificar áreas vulnerables en sus sistemas y tomar medidas correctivas antes de que se produzcan incidentes. “Las herramientas permiten identificar qué áreas están en riesgo, a través de indicadores claros. De ese modo, quien gestiona el negocio puede reconocer una vulnerabilidad y decidir cómo abordarla y solucionarla, sin necesidad de contratar a muchos expertos”, relató en el podcast con Infobae.

Pymes podrán identificar vulnerabilidades de sus plataformas gracias a herramientas que previenen ataques y analizan la presencia de datos en la deep web. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva tarjeta de crédito para pymes: cómo se personaliza

La personalización de la oferta es otro de los pilares de la nueva tarjeta de crédito para pymes. Barreiros destacó que la propuesta de valor se adapta al perfil y la etapa de desarrollo de cada empresa, en colaboración con bancos y fintechs aliados. “No puedes hacer una propuesta de valor que sea la misma para alguien que comienza que, por ejemplo, ese tipo de empresa necesita mucha más educación que una persona que ya lleva veinte años gestionando su propia empresa”, explicó.

Para las empresas más jóvenes, la educación financiera y la mentoría ocupan un lugar central, mientras que las compañías consolidadas pueden acceder a soluciones como tarjetas virtuales para la gestión de pagos a proveedores.

Educación financiera con Mastercard: cómo se logra

La educación financiera y el acompañamiento son componentes esenciales de la estrategia de Mastercard. “El tema de la educación es muy importante. Entonces, como parte de la propuesta de valor estamos creando la idea con las nuevas generaciones de educarse para gestionar su empresa de una forma estructurada”, sostuvo Barreiros. La ejecutiva resaltó la importancia de conectar a empresarios experimentados con quienes están dando sus primeros pasos, facilitando así el aprendizaje y el crecimiento conjunto.

La educación financiera y la mentoría forman parte del acompañamiento de Mastercard para emprendedores y nuevas generaciones empresariales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los cambios en los métodos de pago y la digitalización en la región, Barreiros observó avances significativos, aunque reconoció que el efectivo sigue siendo predominante en muchos países. “América Latina es una región muy digitalizada para ciertos temas. Ha habido un avance enorme, tanto en persona física como en empresa”, afirmó. Sin embargo, subrayó que aún existe margen para aumentar el uso de herramientas digitales en las transacciones cotidianas.

Barreiros también hizo hincapié en la necesidad de respetar las particularidades culturales de cada país en la transición hacia los pagos digitales. “Lo importante no es forzar la mano... Es realmente resaltar los beneficios de la digitalización, desde todos los aspectos. Que no sea una cosa forzada, sino que sea una cosa que la gente, las empresas, las personas físicas, lo asuman porque realmente le ven valor”.

La oferta de Mastercard para pymes incluye personalización según el perfil y necesidades de cada empresa, en colaboración con bancos y fintechs aliados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva regional muestra que América Latina y el Caribe han experimentado una digitalización exponencial desde 2017, situándose a la vanguardia en varios aspectos. No obstante, la penetración del efectivo y las diferencias entre países requieren estrategias diferenciadas y una transición gradual. “Brasil, por ejemplo, es un país hiper digitalizado mientras hay otros países que todavía, el tema del efectivo, culturalmente se ve”, comentó Barreiros.

Como mensaje final, la vicepresidenta senior de Producto y Soluciones para Pymes de Mastercard animó a los empresarios a aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización para potenciar la productividad y el crecimiento de sus negocios. La integración de nuevas tecnologías y soluciones digitales, junto con una gestión eficiente y el apoyo de aliados estratégicos, se perfila como el camino para que las pymes de la región consoliden su posición y afronten los retos futuros con mayor confianza.