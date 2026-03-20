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Palito Ortega negó la paternidad de su sobrina Rosa: “Ya se hicieron todos los análisis”

El cantante habló de la acusación que lleva adelante la mujer desde hace años y reiteró que es hija de su hermano fallecido: “Me da un poco de vergüenza”

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El cantante hizo frente al reclamo que hizo su sobrina en televisión (Video: A la tarde-América TV)

El reclamo de paternidad iniciado por Rosa Ortega, hija del difunto hermano de Palito Ortega, volvió a instalarse en el centro de la escena mediática tras las declaraciones del cantante en el programa A la Tarde (América TV). Aunque no es la primera vez que el tucumano enfrenta este tipo de versiones, la situación cobró nueva relevancia luego de que Rosa insistiera con una audiencia judicial para avanzar con la denuncia de filiación.

Consultado por el cronista sobre este reclamo, Palito se mostró tajante: “¿De quién?” preguntó, y enseguida aclaró: “Ya pasó. Ya lo hicieron, ya hicieron todo. Sacaron sangre, lo hicieron todo. Esa chica nació cuando ya vivía en Buenos Aires. Nació en Tucumán. Pero bueno, son cosas que uno tiene que aceptar como las vueltas de la vida y algún día se dará cuenta de los errores que cometen. Me da un poco de vergüenza”.

En el año 2021 se realizó una prueba de ADN que determinó que el hermano de Palito era el padre biológico de Rosa, pero aun así, la joven continúa adelante con su demanda. El cantante fue contundente al respecto: “Ya le hicieron todos los análisis que hubo que ver y no le da, le dan que el padre es el padre. Ella falló, mi hermano ya falleció”.

Al ser consultado sobre cómo vivió su hermano la noticia en su momento, Ortega fue directo: “La amargura de encontrarse con esa realidad estúpida, una cosa absurda”. Sobre la posibilidad de dialogar con Rosa, Palito confesó: “No, no, no, ni tampoco me importa”. Agregó, ante la insistencia del cronista sobre el lazo familiar: “Sí, está bien, pero no, no pesa en los afectos”. Finalmente, cuando le preguntaron si hablaría con ella en caso de que se acercara, respondió: “No tengo problema”.

La mujer reclama que el cantante la reconozca como hija (Video: A la tarde - América TV)

Mientras el cantante fue tajante Rosa insistió al aire del mismo programa “Yo cuando fui al Senado, él me esperó. Era un salón muy grande, una mesa muy grande. Me tomó de la mano derecha… Me dijo: ‘Siempre esperé esta conversación con vos. No me arruines la vida’”.

Rosa relató que, tras ese encuentro, volvió a verlo en la casa de su abuela: “Me dijo lo mismo: ‘No me arruines la vida, es culpa de tu mamá’. Él la culpa a mi mamá en todo”. La mujer sostuvo que tanto su madre como Juan, el hermano de Palito y quien la crió, nunca le negaron el origen de su historia. “Nunca me negó, igual que mi mamá, igual que Juan. (El resto de) La familia lo negó todo”, afirmó. En su testimonio, Rosa aseguró: “Hasta el día que me muera, yo voy a seguir con esto, porque yo lo quiero a Ramón frente a frente. Y que me muestre, porque en el expediente, lo tengo yo, no hay un ADN con él. Entonces, basta de mentiras. Ya me mintieron toda la vida”.

Consultada sobre los motivos de su insistencia, Rosa fue contundente: “Él lo niega absolutamente, pero si Juan no me lo negó antes de morir. Mi mamá tampoco me lo niega. Lo que pasa que acá siempre yo fui la tontita de la familia, la estúpida, la ignorante. Pero ahora, ahora es otra María Rosa”. Frente a la posibilidad de que el reclamo tenga un trasfondo económico, respondió: “Que me muestren a dónde yo dije de plata. Yo tengo dos hijas. Si a mí me hubiera pasado, voy de frente, porque mis hijas saben más de mi vida que yo”.

En medio del dolor por la exposición y el conflicto, Rosa recordó una conversación con un amigo de Palito: “Como dijo un amigo de él un día cuando lo hicimos una videollamada: ‘Y fuiste un error de la juventud’”. Sobre su crianza, repasó: “Juan me dijo: ‘Yo me estaba por casar con una mujer de Tucumán, a los dos días me tuve que casar con tu mamá por esto’. Y yo me enojé con él, porque era tan buena persona… Te estropearon la vida y vos todavía me venís a mí”.

La hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar dio su parecer acerca del tema (Video: A la Tarde- América TV)

En medio de esto, Julieta, la hija de Ortega y Evangelina Salazar, le envió una serie de mensajes a Santiago Sposato para aclarar la situación y fue tajante: “Hicieron un papelón la primera vez e insisten. Nada para decir. Se presentó el tema, que fue resuelto en los 90, no tiene escrúpulos, mi papá tiene 85 años y este es un tema viejo y ya cerrado. No sean miserables“.

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