Política

Carlos Kikuchi explicó cómo fue su ruptura con Milei y dio detalles del nuevo armado junto a Pichetto

El senador bonaerense y exjefe de campaña de Milei analizó la interna libertaria, defendió el rumbo fiscal del Gobierno pero advirtió sobre la falta de atención a la economía real, y confirmó el armado de una coalición opositora con Pichetto en Infobae al Regreso

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En una entrevista con Carlos Kikuchi, senador bonaerense y exjefe de campaña de Javier Milei, el dirigente defendió las medidas macroeconómicas del gobierno pero cuestionó la falta de políticas para la economía real. Durante la conversación en Infobae al Regreso, Kikuchi detalló su distanciamiento de La Libertad Avanza y el armado de un nuevo espacio opositor junto a Miguel Ángel Pichetto, con un límite claro: el kirchnerismo.

Kikuchi, el exarmador de Milei y la búsqueda de una nueva coalición

El dirigente explicó el trasfondo de su distanciamiento de La Libertad Avanza y la lógica de los nuevos acuerdos: “Yo lo ayudé a Milei a llegar ahí y lo hicimos con el peronismo. Me fui del espacio porque Milei tomó la decisión de hacer un acuerdo con el PRO y con Mauricio Macri, cosa que a mí me dejó muy mal parado”.

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“Veníamos construyendo con gobernadores del peronismo no kirchnerista, intendentes, la posibilidad de armar un interbloque. Él dio un viraje de 180 grados y yo quedé totalmente descolocado. Es decir, no me mandaron el telegrama de despido, pero yo me sentí echado”, confesó Kikuchi.

El senador remarcó que el nuevo espacio que articula busca integrar a dirigentes del peronismo federal, sectores del PRO y del radicalismo, pero marcó un límite: “El kirchnerismo no. Todo lo demás vamos a confluir”. Ante la consulta sobre figuras como Guillermo Moreno, fue tajante: “Moreno no”. Kikuchi sostuvo que las internas amplias permiten dirimir diferencias, aunque dejó claro que “no veo la posibilidad de que participemos eventualmente de un espacio donde esté el kirchnerismo”.

Kikuchi defendió el rumbo fiscal
Kikuchi defendió el rumbo fiscal de Milei pero advirtió sobre la falta de políticas para la economía real y productiva en Argentina (Infobae en Vivo)

En relación a las figuras outsider que podrían sumarse, admitió conversaciones con Dante Gebel: “Estamos conversando con ellos. El problema es que él (Gebel) tiene que tomar la decisión de ser candidato. Es un hombre que vive en Estados Unidos. Ponerse una campaña al hombro significa tomar la decisión de aterrizar en la Argentina durante dos años, recorrerla”.

Críticas a la gestión de Milei: apoyo al rumbo macro y alerta por la economía productiva

Kikuchi defendió el paquete fiscal del gobierno, pero advirtió: “La Argentina tiene que ir a un país normal sí o sí. Veníamos de décadas de sistemas políticos, económicos, socialistas que evidentemente han fracasado, con lo cual la baja de la inflación, el superávit fiscal, ir a un esquema de leyes laborales flexibles, todo eso estamos de acuerdo”. No obstante, advirtió sobre un riesgo central: “Vos arreglás la macro, pero la macro no va a derramar mágicamente y va a arreglar la economía real, porque la economía real tiene un montón de factores, un montón de personas”.

El exjefe de campaña mencionó la caída en la recaudación y el impacto sobre sectores como la construcción, el textil y el alimenticio: “Salvo algunos sectores como el financiero, el energético y el minero, el resto de los sectores, caídas brutales en la construcción, caída brutal en el sector textil, en el sector alimentos. No se está atendiendo de la manera adecuada”.

Al profundizar sobre la apertura comercial promovida por el oficialismo, Kikuchi recordó su experiencia en el equipo de Domingo Cavallo: “Hicimos una gran apertura, tuvimos política industrial, política productiva, pero el error fue no darle las herramientas al sector productivo para defenderse de esa apertura. Vos estás abriendo las importaciones, pero a las pymes no les estás dando herramientas para defenderse”.

Carlos Kikuchi confirmó la ruptura
Carlos Kikuchi confirmó la ruptura con Javier Milei tras el acuerdo con el PRO, marcando un quiebre en La Libertad Avanza (Infobae en Vivo)

El armado opositor, Massa y las reglas de la vieja política

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar al kirchnerismo en una gran interna, Kikuchi respondió: “Podemos enfrentar a un candidato del kirchnerismo si eventualmente el kirchnerismo… hay que ver qué pasa con el peronismo. El peronismo va a terminar confluyendo, se va a terminar rompiendo”. Acerca de Axel Kicillof, aclaró: “Hoy el gobernador está en las antípodas de nuestro pensamiento. Por las últimas veces que lo he escuchado hablar, lo veo corriéndose hacia el centro. Habrá que ver qué es lo que propone”.

En cuanto a la relación con Sergio Massa, Kikuchi fue pragmático: “Yo me sentaría a hablar con él, por supuesto. Y ver qué me plantea él o qué nos plantea y ver si estamos de acuerdo o no”.

El senador también hizo referencia a la falta de comunicación política con La Libertad Avanza: “Tenemos comunicación, pero no en términos políticos. Sí dialogamos en el ámbito del Senado, discutimos los proyectos, las leyes, pero ellos decidieron tomar un camino que no era el que nosotros considerábamos”.

Kikuchi abordó el escándalo vinculado a la criptomoneda Libra y la conducta de funcionarios: “Nunca hablé con Adorni. No lo conozco. Yo no rozaba por ahí. Lo mío era caminar el país, hacer acuerdos políticos, tratar de armar el instrumento jurídico para que Javier (Milei) pudiera competir. Toda la actividad profesional de Javier la desconozco y nunca la compartió conmigo. Si hubiese sido secretario general del gobierno, le hubiera aconsejado absolutamente que no lo haga”.

En cuanto al rol de Karina Milei y Lule Menem, señaló la existencia de compartimentos estancos en la toma de decisiones y la dificultad para conocer las relaciones del presidente con ciertos sectores: “Ellos conmigo hablaban de política. Los negocios que hacía Javier a nivel profesional iban por otro carril. Nosotros ni nos enterábamos”.

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