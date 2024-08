Qué significa “very mindful, very demure”, la tendencia de TikTok a la que se sumaron Kim Kardashian y Jennifer López

Jools Lebron lanzó la tendencia “very mindful, very demure” en TikTok

En el frenético mundo de las redes sociales, una nueva tendencia llamó la atención de millones: “Very Mindful, Very Demure” (Muy consciente, muy recatada). Esta frase, acuñada por la influencer Jools Lebron, explotó en términos de popularidad, acumulando innumerables búsquedas y generando una ola de contenido tanto irónico como imponente. A través de un video viral donde muestra su rutina de maquillaje para la oficina, Lebron establece una nueva forma de pensar sobre la modestia y la consciencia, todo envuelto en una actitud sarcástica.

Celebridades del calibre de Kim Kardashian y Jennifer Lopez no demoraron en unirse a esta moda, utilizando sus plataformas para darle aún más visibilidad. La tendencia, lejos de ser una simple ocurrencia pasajera, resonó profundamente con usuarios de todas partes del mundo, quienes están redefiniendo lo que significa ser “demure” (recatada o sobria) en el corriente siglo XXI.

Lebron, con su intervención, parodia el concepto social de mujer tradicional que vive para los demás sin llamar excesivamente la atención.

La moda irónica “very mindful, very demure” redefine la modestia

Cuál es el video original de “very mindful, very demure”

La influencer, también conocida como “diva feroz”, publicó un video en TikTok en el que presenta su rutina de maquillaje para ir a la oficina, enfatizando de manera sarcástica cómo las mujeres deberían lucir “recatadas y conscientes” en el entorno laboral. Su frase, que se puede traducir al español como: “Muy consciente, muy recatada”, pronto incendió las redes sociales, convirtiéndose en el viral de agosto y acumulando miles de comentarios tanto positivos como negativos.

Jools Lebron critica los estándares laborales con su video viral

Qué significan “demure” y “mindful”

La palabra “demure”, la cual se traduce literalmente al castellano como “recatada”, se refiere a una actitud de modestia y discreción. Originada de manera irónica por la influencer Jools Lebron en un video de TikTok, esta frase ha sido adoptada por las redes sociales para describir una forma de presentarse de manera modesta y sin extravagancias. Más allá de su significado literal, el término ha evolucionado para convertirse en una parodia del concepto social de mujer tradicional.

Por su parte, “mindful” se traduce como “consciente”. En el contexto de esta tendencia de TikTok, no solo implica ser considerado con los demás, sino también tener un enfoque reflexivo hacia uno mismo y cómo se proyecta en la sociedad. La combinación de “very mindful, very demure” pretende cuestionar los estándares tradicionales de apariencia femenina en el ámbito laboral, haciéndolo de una manera que mezcla la ironía con un llamado a la autenticidad.

Las famosas que se sumaron a la tendencia

Celebridades como Kim Kardashian, Jennifer López, Penn Badgley, Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se han sumado a la tendencia “Very Mindful, Very Demure”, popularizada por la tiktoker. Utilizando este concepto, han adaptado el mensaje irónico de modestia y consciencia a sus propias publicaciones y promociones.

El término resuena globalmente redefiniendo conceptos de apariencia

Kim Kardashian, por ejemplo, aprovechó la tendencia para promocionar su marca ‘Skims’ con fotos acompañadas del texto: “See the way I take my bts pictures….very cutsie, very mindful, very demure…not like the other girls”. (“Así me tomo las fotos, muy linda, muy atenta, muy recatada... no como las otras chicas”).

Jennifer López también subió un video mostrando cómo disfruta su cóctel espumoso de manera “muy recatada”, mientras que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis usaron la frase viral para promocionar la segunda parte de la película “Un viernes de locos”.

Celebridades como Lindsay Lohan promueven “very mindful, very demure”

Incluso, la Casa Blanca empleó este término para anunciar la cancelación de la deuda estudiantil de casi 5 millones de estadounidenses, describiendo su acción como “muy consciente, muy recatada”.

La Casa Blanca adoptó “very mindful, very demure” en su comunicado

Además, Netflix y Penn Badgley también se unieron a la tendencia para dar por finalizado el rodaje de la serie “You”.