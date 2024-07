Kim Kardashian reveló que uno de sus hijos con Kanye West padece de una enfermedad crónica

Kim Kardashian reveló que uno de sus cuatro hijos padece de vitiligo (IG: kimkardashian)

Kim Kardashian reveló en el podcast SHE MD que uno de sus hijos con Kanye West ha sido diagnosticado con vitiligo, una enfermedad autoinmune y crónica que causa pérdida de pigmentación en la piel, lo que produce manchas blancas irregulares en diferentes zonas del cuerpo.

Durante la conversación con la Dra. Thaïs Aliabadi y Mary Alice Haney, la socialité detalló que su hijo tiene una condición “muy leve” de esta enfermedad, y que por el momento está “bajo control”. Sostuvo que, durante este periodo, ha aprendido mucho sobre el tema ya que “no sabía nada al respecto”.

El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West tuvo cuatro hijos. (@kimkardashian)

“Tuve que descubrir de dónde venía y cómo se hereda. El simple hecho de aprender más y poder compartirlo con la gente [ha sido una bendición]”, continuó. Según Pfizer, el vitiligo afecta solo a aproximadamente el 1% de la población mundial.

Durante más de una década, Kardashian ha lidiado con otra enfermedad de la piel, la psoriasis. La afección es conocida por causar un sarpullido con parches escamosos que provocan escozor, más comúnmente en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo.

Kim Kardashian recordó el brote de psoriasis que sufrió en el rostro (Captura: X/KimKardashian)

“Apareció cuando cumplí 30 años. Estábamos en la casa de mi madre y yo llevaba una falda corta. Ella me miró las piernas y dijo: ‘Dios mío, tienes psoriasis’. Me inyectaron cortisona y desapareció por unos años. Estuvo inactivo durante un tiempo y luego volvió, tal vez cinco años después, y nunca me he librado de él desde entonces”, relató.

Aseguró que heredó la enfermedad de su madre, Kris Jenner. “Y, bueno, yo se lo he transmitido de una forma diferente a mi hijo”, concluyó, aunque no especificó a cuál de ellos se refería. La pasada relación entre la empresaria de SKIMS y Kanye West dio la bienvenida a cuatro hijos: Saint, de ocho años; Psalm, de cinco; North, de 11; y Chicago, de seis.

La socialité habló abiertamente sobre su condición para crear conciencia y ayudar a otros que la padecen (Foto: Instagram @kimkardashian)

En el mismo episodio, Kardashian reveló que todos sus descendiente también padecen eczema, una condición que provoca inflamación y descamación de la piel.

Recordando un incidente estresante en la Met Gala 2022, la estrella de The Kardashians mencionó que su brote de psoriasis cubría gran parte de su rostro. “Cuando empecé a desesperarme un poco fue cuando empezó a cubrirme la cara, y había una mancha muy cerca de mi ojo, y me ardía un poco”, relató.

Ha probado diversos tratamientos, incluyendo cremas tópicas, fototerapia y medicamentos sistémicos (Foto: Twitter @kimkardashian)

Mary Alice Haney le preguntó si estos episodios estaban relacionados con el estrés, a lo que Kardashian respondió que no estaba segura. “Estoy tratando de pensar en lo que estaba pasando en ese momento. Hay muchas cosas que podría decir. Pero creo que manejo bastante bien mi estrés, así que esto es impactante para mí. Porque voy a pasar por momentos realmente intensos y nada”, aseguró.

Para la mencionada Met Gala, donde lució el icónico vestido de Marilyn Monroe, su maquilladora tuvo que trabajar arduamente para cubrir las áreas afectadas. “Me puso corrector y recuerdo vívidamente que dijo: ‘Es increíble que tu maquillaje se mantenga tan bien’. Así que no estaba preocupada”, explicó.

En la Met Gala 2022, Kim Kardashian usó corrector para cubrir las lesiones ocasionadas por la psoriasis. (REUTERS/Andrew Kelly)

Añadió que intentó varios métodos caseros para minimizar el brote antes del evento. “Me dormí con manchas de alquitrán en la cara y cremas homeopáticas. Literalmente estaba bebiendo té de alquitrán”, confesó.

Por otro lado, a principios de este año, compartió su desesperación en Instagram al mostrar un video de un inesperado brote en su pierna. “Normalmente solo tengo esta mancha, pero ahora puedo notar que baja por mi pierna y sube por toda mi pierna y todo mi muslo. Así que sé que es hora de resolver esto”, comentó, subrayando la necesidad urgente de encontrar una solución efectiva.

The Kardashian actualmente emite su quinta temporada a través de Disney+, con un nuevo episodio cada jueves.