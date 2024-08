Simone Biles, la gimnasta fashion: un collar con 546 diamantes y mallas con más de 10.000 cristales

Algunos diseños que usó Biles en París 2024 incorporan más de 10.000 cristales (Reuters)

Simone Biles es la gimnasta más ganadora de todos los tiempos. La atleta estadounidense ganó hasta el momento dos medallas de oro en los Juegos de París 2024 y suma en total seis medallas doradas olímpicas, además de una de plata y dos de bronce.

Pero la gimnasia artística no es el único universo en el que se destaca la joven de 27 años.

París es la capital mundial de la moda, y nada estuvo librado al azar en la organización del equipo de gimnastas de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos 2024.

Biles sorprendió en París 2024 con un collar personalizado con 546 diamantes (AFP)

El término “goat” (cabra, en inglés) y la imagen de una cabra ya se había asociado al jugador de fútbol y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, por la abreviatura de “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos).

Ahora, se vio a la propia Biles lucir un colgante personalizado en forma de cabra, diseñado personalmente para la atleta por la joyera californiana Janet Heller.

Hecho en oro blanco, el animal en 3D fue elaborado a mano y adornado con 546 diamantes. La misma joyera contó que Biles también le encargó un pequeño collar de oro, con cinco anillos olímpicos.

Récords deportivos y de cristales en sus mallas

“Son en realidad looks de noche”, dijo de las mallas de Biles un vocero de la marca que confecciona los trajes de la delegación de EEUU (Efe)

Según un reciente artículo publicado en The New York Times, ya en 2016, poco antes de que Biles conquistara cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río, GK Elite, la compañía responsable de las mallas, anunció que había alcanzado el “límite máximo de cristales”, con mallas decoradas con unos 5.000 cristales. Según una portavoz de la marca, no era posible agregar más adornos a un metro cuadrado de tela.

Sin embargo, como sucede con muchas hazañas olímpicas, parece que los récords están destinados a ser superados, ya que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, las gimnastas estadounidenses llevaron trajes con 6.400 cristales. Y este año, en París 2024, han vuelto a superarse, con algunos diseños que incorporan más de 10.000 cristales.

En los últimos ciclos olímpicos, el equipo estadounidense ganó reconocimiento no sólo por su destreza, sino también por su distintivo uso de cristales. Este detalle se convirtió en una marca característica del equipo.

“Todo el mundo observa al equipo de EEUU y quiere verse y brillar así”, reconoció Matt Cowan, director ejecutivo de GK Elite.

Simone Biles es la gimnasta más ganadora de todos los tiempos (Reuters)

Consultada por Infobae sobre el estilo de la gimnasta más ganadora de todos los tiempos, la diseñadora de indumentaria y directora del Área Moda de la Universidad de Palermo, Patricia Doria, analizó que “si se conoce un poco la historia de Simone Biles, que es súper joven, es sabido que ha vivido una presión muy grande y se enaltece y crece en su pequeño tamaño, crece en su excelencia, en su acrobacia, es extraordinaria, deslumbrante”.

Y tras explicar que “el diamante surge bajo presión alta, a temperatura extrema, surge de la profundidad de la tierra y tiene que haber un interés muy grande de alguien para obtenerlos. Son piezas raras, diferentes, bellas, para algunas culturas incluso el brillo del diamante es amuletos de la suerte con propiedades místicas y curativas”, amplió: “Un poco la elección de esas piedras preciosas es el reflejo de lo que ella vivió en su vida, y me parece genial que elija resplandecer con todas las luces”.

“Ese brillo lo que simboliza es eternidad y durabilidad, o sea creo que ella va a quedar eternamente en la mente de todos nosotros como gimnasta y a través de su indumentaria también”, sumó.

Con diferentes atuendos para los entrenamientos, la competición y las ceremonias de entrega de medallas, cada traje de la gimnasta está cubierto con cristales de Swarovski y está valuado en más de 3.000 dólares.

Para aprovechar al máximo esta competencia en la capital mundial de la moda, en los trajes de Biles se utilizaron muchos elementos de alta costura y se trabajó mucho en la corsetería (AP)

En la mirada de la diseñadora de alta costura Patricia Profumo, “la mega estrella olímpica en gimnasia artística brilla por donde se la mire, con en trajes únicos y exclusivos para sus competencias, que lucen su cuerpo marcado y esbelto para lo cual fue formada”.

Sin embargo, para ella, “todo el glamour de la magia en las competencias se desvanece a la hora de pisar una red carpet vestida para tal ocasión, cuando elige lucir en varias oportunidades volúmenes excesivos para su imagen pequeña y musculosa de deportista profesional”. “Le favorecería utilizar líneas puras y longitudinales para afinarla y espigar su figura, no destacar tanto escote en espalda y utilizar géneros lisos y de un solo tono, y también evitar los postizos en el cabello muy extensos porque no va con su línea”, opinó.

Volviendo a los Juegos de París, y si de romper récords se trata, este año, los diseñadores no sólo aumentaron la cantidad de cristales en los trajes de Biles, sino que también incorporaron perlas por primera vez.

Como dato de color, tal como publicó The New York Times, las mallas se presentaron al público semanas antes de que los atletas entraran en las colchonetas en París. Esta anticipación subraya que los trajes de las gimnastas son la prenda más enfocada en el estilo en unos Juegos Olímpicos que se promocionan como los más a la moda de la historia, gracias a la colaboración con el grupo de lujo francés LVMH, la casa matriz de Dior, Louis Vuitton y Berluti, todos ellos proveedores de productos para los Juegos.

Para París 2024, los diseñadores no sólo aumentaron la cantidad de cristales en los trajes de Biles, sino que también incorporaron perlas por primera vez (AP)

“Son, en realidad, looks de noche”, destacó Cowan, quien añadió que “para aprovechar al máximo esta competencia en la capital mundial de la moda, se utilizaron muchos elementos de alta costura, se trabajó mucho en la corsetería, en la arquitectura Art Nouveau y en el glamour del viejo Hollywood de los años 20″.

Entre las ocho opciones que lucirán todas las gimnastas para sus pruebas, el más destacado a su entender es el traje Luminous Legacy, que tiene más de 10.000 cristales sobre una base de rojo, blanco y azul. Tiene un escote en V y un diseño de corsé en la cintura, por lo que parece casi como si la gimnasta llevara un elaborado bustier.

Otro para resaltar es el Freedom’s Grace, un traje blanco “que es una especie de combinación de malla y lencería”, con una malla de encaje transparente en la parte superior, que cuenta la módica suma de casi 3.500 cristales y poco menos de 1.000 perlas, todas colocadas a mano, al estilo de la alta costura.

“Dicen que el brillo del diamante o de la piedra preciosa refleja, la luz interna y cuando se descompone por el efecto de la luz es un juego de colores centelleantes que se denomina ‘fuego’”, describió Doria, quien consideró: “Biles deslumbró como un fuego en todo lo que hizo y me pareció extraordinario el vestuario porque evidencia y habla de su historia, su presente y lo que nos va a dejar como legado de futuro”.

Es que según la experta en moda, “más allá de una malla de gimnasia, cada prenda tiene una simbología que la atraviesa y nos cuenta otras cosas”.