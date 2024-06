“No deseo ser madre”, confesó Mel Brizuela en Somos Todas, el ciclo que busca darle voz a los temas tabúes

Melina Brizuela compartió su evolución personal en Somos Todas, un espacio dedicado a temas femeninos y al avance de la mujer en la sociedad moderna

Somos Todas es un espacio de conversación sobre temas femeninos, como pueden ser las relaciones, las crisis de edad y maternidad, entre otros. Las periodistas Mariana Gándara y Coty Crotto proponen este espacio que refleja cómo la mujer está avanzando en la sociedad a pasos agigantados y ocupando potentes roles.

Se trata de temas que le interesan a todas las mujeres, y por qué no, de hacer un poco de catarsis. Muchas veces es desde ahí donde se construyen y nacen las mejores ideas y proyectos. “Nos cruzamos en un pasillo y pasó eso de sentir que no paraban de surgir temas. En media hora nos contamos todo”, comienza diciendo Melina Brizuela, la primera invitada de este espacio.

“Yo soy así, un poco muy extrovertida, no tengo filtro para decir las cosas y gracias por este lugar también que creo, hay un montón de mujeres que lo necesitan. Todavía quizás les cuesta a algunas alzar su voz”, agrega Melina.

Mariana Gándara: -La verdad es que tenemos muchos temas para abordar, pero vamos a arrancar por el momento en el que estás hoy. Es un re lindo momento porque venías de una popularidad terrible en Agapornis y te bajaste de un éxito. ¿Hoy, cómo te encontrás?

Melina Brizuela: -Muy contenta porque estoy en un momento en el cual me escucho. Me costó muchísimo escucharme. Si bien en hablar no tengo problema, pero a veces me costaba entender qué es lo que mi cuerpo me estaba manifestando. Después de muchos años de terapia, yo soy de la terapia holística, de entender que mi cuerpo me estaba hablando, ya me estaba afectando a nivel salud, a nivel también social. Estoy en un momento en el que elijo estar tranquila en mi casa y sola. Por momentos mi batería social está en menos 20. Yo empecé de muy chica en los medios, muchos años, tener que sonreír, tener que estar y hoy, la verdad, obviamente no tengo la vida resuelta, tengo que seguir trabajando. Y lo hago con mucho amor. Hoy elijo los trabajos que quiero hacer, pero ya no quiero excederme y verme en ambientes en los cuales no me siento cómoda.

Coty Crotto: -¿Te arrepentiste en algún momento?

Melina Brizuela: -No, absolutamente de nada. Porque todo lo que me pasó, es perfecto para estar donde estoy hoy. Yo creo que si no hubiese vivido todas las cosas que viví, no tendría la evolución para mí. Una evolución muy grande en lo que a mí respecta, que tengo hoy en día.

Mariana Gándara: -Viste que cuando tenés que tomar ese tipo de decisiones, mirás hacia adelante y es como que no sabés por dónde ir. Ahora, cuando vas hacia atrás, todo tiene sentido. Decís, qué bien que se acomodó todo.

Melina Brizuela: -Y decís menos mal que aguanté. Menos mal que entendí que esto iba a pasar. Nada es para siempre, ningún sentimiento, ningún momento, ni la felicidad extrema, ni la angustia extrema.

Las periodistas Mariana Gándara y Coty Crotto, invitan a las mujeres a compartir sus experiencias y desafíos en Somos Todas

Mariana Gándará: -Estás a full con el universo animal. ¿Encontraste tu ADN?

Melina Brizuela: -Yo nací en el universo animal. Hoy siento que tengo la fuerza, las herramientas para poder llevar a cabo esta lucha que para mí es agotadora y a la vez sumamente potenciadora.

Coty Crotto: -Creo que debe ser, desde mi lado maternal, como tener hijos.

Melina Brizuela: -Sí, son como hijos. La verdad yo no soy madre de seres humanos, pero soy madre de seres peludos y requiere una responsabilidad. Todo el tiempo los miro y agradezco que estén sanos y que no les pase nada.

Coty Crotto: -¿Querés tener hijos?

Melina Berizuela: -No, no voy a decir nunca porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Hoy no me apetece, no siento el deseo. No sé si sería madre soltera porque soy madre soltera de tres perros y es un montón. Entonces digo, ser madre soltera de un ser humano debe ser también un montón. Y si tengo la posibilidad de no serlo, prefiero no serlo. Pero no encontré a mi compañero como para abarcar ese proyecto.

Mariana Gándara: -Tiene que ver el compañero que tengas. Porque por ahí si encontrás a alguien que está en la misma que vos, por ahí no surge esa necesidad. Pero sí por ahí es como que se puede llegar a despertar.

Melina Brizuela: -Puede ser. Siento que un ser humano es un proyecto compartido. No sé si lo elegiría desde mí sola. O sea, desde la necesidad de ser madre. Yo no la siento. Creo que en mí sería si se despierta un deseo compartido.

Melina Brizuela hace Data Animal en Infobae

Coty Crotto: -¿Ninguna de tus parejas te planteó esto de tener hijos?

Melina Brizula: -Siempre lo hablás como la ilusión de algo. Cuando era más joven, hace seis años atrás, re quería. Pero había algo también que me decía, ¿segura?. Ahora tengo 35.

Mariana Gándara: - Y tus amigas, ¿en qué están?

Melina Brizuela: -Tengo de todo. Tengo dos de mis mejores amigas que son mamás y que te dicen es lo mejor que te va a pasar en la vida, pero no te pueden explicar por qué es lo mejor que te va a pasar en la vida.

Mariana Gándara: -Es un amor incondicional único y te lo digo... se me quiebra la voz. Es realmente un amor que no sentís nunca.

Melina Brizuela: -Por más de que tengas sueño, por más de que ya no tengas tiempo para todo... Pero vale por mil. Me van a dar ganas ahora (risas) Bueno, yo lo veo con mi mamá. Mi mamá hubiese tenido millones de hijos.

En Somos Todas, Melina Brizuela habló sobre su conexión con el universo animal y su compromiso con el bienestar

Mariana Gándara: Mirá, una vez me preguntaron qué es para vos el amor para toda la vida. Y yo dije mis hijos, con ellos conocí el amor para toda la vida, ¿entendés? Real. En cualquier contexto, en cualquier circunstancia.

Melina Brizuela: -Si, súper incondicional lo veo. Yo no creo en el amor para toda la vida, porque obvio, uno se va de este plano primero que otro. Lo vivo así. Pero lo tuve que sentir así porque para mí yo necesitaba creer en el amor para toda la vida y entender que la gente no se iba. Pero después fue algo tan doloroso entender que la gente se va, que lo tuve que mentalizar mucho y decir no es para toda la vida, porque uno se muere antes que el otro.

- Coty Crotto: Igual por ahí se te puede despertar ese instinto maternal otra vez.

Mariana Gándara: Bueno yo era medio como Meli en cuanto a las mascotas, si se quiere. Confieso que ahora con el peque, tengo otro bebé, entonces es como que pobres mis gatos...

Melina Brizuela: -No se les dice más mascotas porque no son como objeto o accesorio, sino que son parte de nuestra vida.

Mariana Gándara: - Está bueno eso que decís. Ahora tengo un bebé y me pasa, con pobrecito los gatos, tengo dos gatos, y es tipo, no les doy tanta bola. Y me da una culpa.

Coty Crotto: -Mi hija más chiquita muere por tener una mascota. Y no sé qué hacer porque me siento muy egoísta. Yo vivo en un departamento y bueno... contá lo que me contaste Mel.

Melina Brizuela: -Primero te felicité. Porque también una adopción responsable es saber decir que no. Porque mucha gente por ahí se deja guiar por el deseo de su hijo o su hija, o por la presión, o porque vio la fotito y le gustó. Y no tiene en cuenta todo lo que se viene después. Y por otro lado, obviamente en un mundo idílico los perros no tendrían que vivir adentro de ningún departamento, pero los humanos ya metimos manos y los domesticamos. Y hoy te digo ¿es posible vivir con animales en departamento? Si 100%. Todo depende de la personalidad del animal, todo depende de tu tiempo, de los conocimientos que vos tengas. En cuanto a entender a tu animal. Poder se puede.

Mariana Gándara: -¿Hubo alguna situación puntual con el tema de ser madre? Porque a veces pasa que haces un click, que viste alguna escena de maternidad, que dijiste yo en esta no entro

Melina Brizuela: -¿Sabes que no?, porque todo lo que me rodea en cuanto a maternidad es hermoso. Tengo a mis sobrinos acá tatuados. Capaz tengo mucho sobreestímulo, mucho amor maternal. Vengo de un matriarcado muy fuerte. A mí me crió mi abuela, mi mamá, o sea, mujeres muy fuertes. Puede ser que eso me haya hecho cuestionar que quizás yo quiero hacer las cosas diferente. Por eso no te digo yo no me encasillo en nada 100%. Salvo en que estoy en contra del maltrato animal de por vida y eso no lo muevo. Pero después voy fluyendo. Hoy me permití cuestionarme. Desde los diez años que digo yo voy a ser mamá a los 24 años como mi mamá y voy a formar una familia... A los 30 mi cabeza hizo “plop”. Y me empecé a cuestionar mucho todo. Puede ser quizás, por sobreestímulo de maternidad. No lo sé.

"No estoy en pareja. Estoy con las antenas prendidas. Con mis perros y nadie más. Muy tranquila", dijo Melina Brizuela

Mel Brizuela dice que su madre nació para ser mamá. “Pero no se olvidó de ser mujer. Eso es importante”, aclara y recuerda que de chica ella jugaba a ser mamá. “Bien lo que nos imponía la sociedad de las mujeres. Me acuerdo que mi abuela a mí me decía, ´vos tenés que aprender a atender al hombre´”, rememora.

Y se pregunta enseguida: “¿Cómo no me voy a cuestionar. Y gracias a Dios y al universo me pude cuestionar. Creo que un montón de mujeres lo está haciendo”.

Coty Crotto: -Quiero saber si estás en pareja.

Melina Brizuela: -No estoy en pareja. Estoy con las antenas prendidas. Con mis perros y nadie más. Estoy tranquila. Sí, separada hace un tiempo y conectando mucho conmigo. Un duelo muy hermoso porque fue de un aprendizaje y un crecimiento lindo el vínculo que tuve.

Coty Crotto: -¿Hace cuánto te separaste?

Melina Brizuela: -Hace cinco meses. Estoy muy tranquila, pero conectando no desde la necesidad. Estoy en un momento de abundancia personal. Agradezco a la vida haber transitado este vínculo porque fue muy mágico.

Coty Crotto: -¿Lo presentaste en redes?

Melina Brizuela: -Sí, pero poco. No era de las redes él. Nunca estuve con ningún famoso.

Mariana Gándara: -¿Por algo en especial?

Melina Brizuela: -Hubiese sido un choque de egos tremendo. Si bien yo no me considero una persona famosa, pero bueno, al estar en la vista pública, no sé como te puede pegar. Tuve con uno solo que hoy es el novio de Jimena Barón, que a él sí lo mostraba mucho. Pero no me gustaba mucho mostrar, como que también te abrís a muchas opiniones.

Coty Crotto: -¿Cuánto exponés de tu vida en Instagram?

Melina Brizuela: -Mucho. Pero lo que pasa es que mi vida es también hacer, como algo social, como que necesito que vea el mundo.

Melina Brizuela ama a los animales y transmite sus conocimientos al respecto en las redes (Instagram)

Coty Crotto: -Me encanta. O sea, en mi caso me influenciaste: te vi con toda la movida de la moda circular. Me gusta que te pongas como esas cosas un poco altruistas. Y que no sea solo ego.

Melina Brizuela: -Claro, yo entendí en un momento que tenía una responsabilidad social con mis redes. Quería usarlo como para dejarlo un poquito en algo. Repito, no soy la dueña de la verdad ni nada. Comparto mi filosofía de vida que quizás incomoda un montón al resto, pero también me siento orgullosa de incomodar. O que te quedes pensando.

Mariana Gándara: -Cuando hablás que incomodar, ¿te dicen muchas cosas negativas?

Melina Brizuela: No hablo puntualmente de bardear. Yo comunico, algo te está pasando por el cual vos me estás respondiendo tal o cual cosa. Entonces yo ya con eso estoy tranquila. El hater recibe mucho esto de “qué pesada nena”. Y sí, la verdad que no hay revolución silenciosa. Así que yo tengo que estar machacando ahí.

Mariana Gándara: -¿Qué es lo más hiriente que recibiste o algo que te haya descolocado?

Melina Brizuela: -Cuando peor la pasé en redes fue cuando estuve en el Bailando.

Mariana Gándara: -¿Qué te decían?

Melina Brizuela: -Se me cuestionaba mi persona. Yo encima no estaba con todos los patitos en fila y no era una mina que realmente estaba segura de lo que decía, pensaba y hacía. Si vos no estás en eje, te pasan por encima. Yo volvía del Bailando y estaba tirada en un rincón llorando. Durante dos meses, la pasé fatal. Hoy agradezco haber pasado por eso, porque no me afectan esas cosas. Aprendí muchísimo a cómo manejarme con los medios y con la gente en las redes sociales. Aprendí que no entro más a Twitter (risas).

Coty Crotto: -¿Volverías al Bailando?

Melina Brizuela: -No, no. Sí como invitada, que he vuelto. Pero no como participante.

Coty Crotto: -¿A qué le tenés miedo? Siento que a nada

Melina Brizuela: -Sí, mucho miedo a todo. Le tengo mucho miedo al rechazo.

Mariana Gándara: -¡Somos todas!

Melina Brizuela: -Sí. Mucho miedo al rechazo. Hoy trato de darme cuenta cuando me está apareciendo ese miedo. Cuando me pongo muy a la defensiva frente a situaciones, mi yo interior me dice, ¿qué está pasando acá? Sí, yo hablo mucho con mi otra yo. Mucha terapia encima. Mucha constelación, mucho todo. Me cambió la vida. Me separé después de constelar. Te aparecen adelante situaciones que vos sentías adentro, que habían pasado, que estaban pasando, pero que no podías ponerle una imagen. Te vienen todas situaciones ancestrales. A mí me pasó toda la vida que yo sentía muchísima angustia, muchísima bronca, muchísimas cosas que no me pertenecían y en la constelación lo pude ver, no eran míos. Nosotros venimos con una carga emocional muy fuerte, sobre todo. Yo sentía mucho a mi abuela y lo vi en la constelación.

En Somos Todas, Melina Brizuela reflexionó sobre su pasado en Agapornis y su presente dedicado a la tranquilidad, el rol de comunicadora y el bienestar animal

Coty Crotto: -Súper fuerte, muy presente tu abuela

Meliana Brizuela: -Muy fuerte y una mujer que le hicieron mucho daño. Entonces, de ahí viene mi enojo con los hombres, más allá de que mi propio padre me abandonó, vengo arrastrando como todo.

Mariana Gándara: -Claro, a eso te iba a decir. Esa cosa, en casa pasa también, esto de “algún hombre en el medio debe haber”. Como que ya es un latiguillo que está incorporado.

Melina Brizuela: -Las mujeres venimos de mucho daño que nos han hecho, de mucho todo. Por eso yo hoy no me callo nada, me he callado muchas cosas.

Coty Crotto: -No te callás nada porque aparte sos muy graciosa.

Melina Brizuela: - (Risas) El humor también lo uso para desdramatizar un poco las cuestiones. Lo uso también porque si no soy muy filosa.

Coty Crotto: -¿Cómo manejás el no filtro en las redes?

Melina Brizuela: -No lo manejo (risas). Trato de cuando tengo que informar, hacerlo desde un lugar muy serio. Yo informo desde el conocimiento. No voy a salir a hablar de cualquier gilada. De lo que no sé, no hablo. No me interesa. No es parte de mí. Lo mismo lo de, ¿actuarías? No, porque nunca estudié actuación. No sé hacerlo si me preparo capaz.

Mariana Gándara: -¿Hacia dónde vas? Estás a full con el mundo animal. Como que hay muchas cosas que tenés en claro, pero viste que uno siempre tiene cositas pendientes.

Melina Brizuela: -Creo que estaba pendiente este rol de comunicadora mía. Hoy me encuentro con Data Animal acá en Infobae. Estoy muy feliz con eso. También estoy en la radio de Stream. Conectar mucho con la palabra, algo que quizás hice muchos años a través del canto y que nunca lo voy a dejar, porque amo cantar.