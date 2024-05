De rubio a decolorados y canosos: todos los secretos sobre el shampoo violeta y cómo usarlo para lucir un cabello radiante

La utilización de este tipo de shampoo debe ser moderada para evitar efectos no deseados en el cabello (freepik)

Como estilista profesional puedo decir que uno de los mejores inventos dentro de la industria de la belleza es el shampoo violeta. Este tipo de producto, amado por muchos y malinterpretado por otros, ha generado opiniones encontradas en cuanto a quién debería usarlo, quiénes no y con qué frecuencia.

Aquí te contaré las verdades y falsedades que envuelven al shampoo violeta, que personalmente es uno de mis favoritos.

¿Qué es el shampoo violeta?

Es importante entender qué es exactamente el shampoo violeta y cómo funciona. Este tipo de producto contiene pigmentos violetas que tienen la capacidad de neutralizar los tonos amarillos no deseados en el cabello rubio, decolorado, con canas o con mechas. Es especialmente popular entre quienes buscan mantener un tono rubio claro o platino, ya que ayuda a mantener el color fresco.

Los tonos amarillos aparecen en el cabello claro, decolorado o natural y canoso por la oxidación natural del medio ambiente, el agua de sal, clorada o simplemente al lavarte el cabello con el agua del lugar donde vives.

Se recomienda utilizar el shampoo violeta una vez por semana, o cada dos semanas según los resultados que se quieran obtener (Getty Images)

Cuatro verdades sobre el shampoo violeta

Neutraliza los tonos amarillos. Uno de los mayores beneficios es su capacidad para neutralizar los tonos amarillos en el cabello rubio o con canas. Los pigmentos violetas contrarrestan los tonos cálidos no deseados, dejando el cabello con un tono más frío y neutral, más cenizo. Ideal para rubios y cabello decolorado. Es especialmente beneficioso para aquellos con cabello rubio, decolorado o con mechas. Ayuda a mantener el color fresco y vibrante entre visitas al salón, prolongando la vida útil de las coloraciones. Cabello rubio platino o claro. Este tipo de cabello es de un tono rubio muy claro, casi blanco o plateado. Puede tener un aspecto muy brillante y fresco cuando se mantiene libre de tonos amarillos. Cabello decolorado. Es aquel que ha sido tratado con productos químicos para eliminar su pigmento natural. Puede variar en tonos, desde rubios claros hasta más oscuros, dependiendo del nivel de decoloración. A menudo, el cabello decolorado puede mostrar tonos amarillos no deseados, especialmente si no se ha neutralizado adecuadamente. Cabello con mechas. Las mechas son reflejos o secciones de cabello más claras que se agregan al pelo para crear dimensiones y contrastes. El cabello con mechas puede ser de varios tonos, desde rubios claros hasta más oscuros, y puede tener áreas con tonos amarillos no deseados, especialmente si no se han neutralizado correctamente. Aporta brillo y luminosidad. Además de neutralizar los tonos amarillos, el shampoo violeta puede agregar brillo y luminosidad al cabello rubio. Esto se debe a que elimina las impurezas y el exceso de grasa que pueden opacar el color. Es seguro cuando se usa correctamente. Si se utiliza correctamente y con moderación, es seguro para el cabello. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones del producto y no excederse en su uso, ya que podría causar un tono violeta no deseado si se deja actuar durante demasiado tiempo o se usa con más frecuencia de lo recomendado.

Sirve para eliminar los tonos amarillos no deseados en los cabellos rubios naturales, teñidos o canosos (iStock)

Tres datos falsos sobre el shampoo violeta

Es adecuado para todos los tonos de cabello rubio: falso. Aunque el shampoo violeta es beneficioso para aquellos con tonos rubios claros o platino y canoso, no es adecuado para todos los tonos de cabello rubio. Aquellos con tonos más oscuros pueden encontrar que les deja un tono violeta no deseado en lugar de neutralizar los amarillos. Puede usarse en cabello natural oscuro o teñido oscuro: falso. El shampoo violeta está diseñado específicamente para neutralizar los tonos amarillos en cabello rubio, decolorado o con mechas y canoso. Para aquellos con cabello natural o teñido oscuro, no ofrece ningún beneficio y podría incluso causar un cambio no deseado en el color del cabello. Puede usarse con demasiada frecuencia: falso. Aunque el shampoo violeta puede ser efectivo para neutralizar los tonos amarillos en los cabellos claros o canosos, no debe usarse con demasiada frecuencia. Su uso excesivo puede causar un tono violeta no deseado en el cabello y, en algunos casos, puede incluso causar sequedad o daño.

Si el shampoo es aplicado en un cabello oscuro natural o teñido, puede dejar un color violeta no deseado (Getty)

En cuanto a la frecuencia de uso, sugiero utilizar el shampoo violeta una vez a la semana o cada dos semanas, dependiendo de la intensidad de los tonos amarillos y del resultado deseado o dependiendo cuantas veces te lavas el pelo. Es importante seguir las instrucciones del producto y no dejarlo actuar durante demasiado tiempo para evitar cualquier cambio no deseado en el color del cabello.

En tanto, a la duda de si debes de aplicarte acondicionador después del shampoo violeta: sí, siempre. El efecto deshidratante en el cabello puede variar dependiendo de la fórmula del producto y de cómo se utilice.

En general, está diseñado para neutralizar los tonos amarillos en el cabello rubio o decolorado, y su fórmula puede incluir agentes limpiadores más fuertes que los shampoo regulares. Esto podría contribuir a una sensación de sequedad en el cabello si se usa con demasiada frecuencia o si no se sigue con un acondicionador adecuado.

Este shampoo es ideal para mantener los rubios platinados frescos ante la oxidación natural del medioambiente

Es importante tener en cuenta que el shampoo violeta está diseñado para un propósito específico: neutralizar los tonos amarillos. Por lo tanto, no siempre proporciona los mismos beneficios de hidratación que un producto regular o específicamente formulado para cabello seco. En Rocco Donna Professional desarrollamos una fórmula extraordinaria, que después de probar muchas opciones, llegamos a la conclusión que se puede tener un buen shampoo violeta con altos niveles de pigmentación que neutralice los tonos amarillentos, pero que no deshidrate o mejor aún, que hidrate, aunque esa no sea su principal función.

Resumiendo, el producto protagonista de este artículo puede ser una herramienta útil para aquellos con cabello rubio, decolorado o con mechas que desean neutralizar los tonos amarillos no deseados. Sin embargo, es importante entender sus limitaciones y usarlo con moderación para evitar cambios no deseados en el color del cabello. Como siempre, recomiendo consultar con un estilista profesional antes de incorporar cualquier producto nuevo a tu rutina de cuidado del cabello para asegurarte de que sea adecuado para ti.

* Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza, el primero ubicado en Ocean Drive y 1stStreet y el segundo en el Carillon Miami Wellness Resort en NorthBeach, además es creador de su línea de productos Rocco Donna Professional”. IG | @leonardorocco1