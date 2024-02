La joven modelo argentina que brilló en el desfile de Marc Jacobs en Nueva York

Representación argentina en la pasarela internacional, Anita López Vida simboliza el esfuerzo y la dedicación juvenil en el mundo del modelaje (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Marc Jacobs )

Anita López Vida, una modelo argentina de 19 años, logró un hito en su joven trayectoria al participar en el desfile del diseñador estadounidense Marc Jacobs, quien celebró 40 años de carrera. En una presentación que capturó la atención y admiración del público, la colección primavera 2024 sorprendió con sus siluetas y pelucas estilizadas, proyectando una visión innovadora de la moda futurista.

La participación de López Vida en esta pasarela se convirtió en algo más que una revelación de tendencias para este año: fue una plataforma para que talentos como ella pudieran destacarse. Representando no solo a Argentina sino también a la pasión y tenacidad de los jóvenes que siguen sus sueños, Anita simbolizó la realización del esfuerzo y la dedicación.

En diálogo con Infobae, la modelo dejó sus primeras sensaciones: “Participar de este show fue realmente increíble porque fue mi primer desfile internacional. Todo fue un aprendizaje: tener la posibilidad de ver a un ícono como Marc Jacobs día a día en su oficina fue una experiencia extraordinaria”.

La estética del desfile de Marc Jacobs es de muñecas de papel con ropa oversize, entre otros puntos

“Llegué a Nueva York luego de pasar las vacaciones con mi familia en California -vivimos ahí hace 8 años- y me incorporé a Elite New York. Luego de una semana de cortes de pelo, fotos y entrenamientos, mi primer casting fue para Marc. Me llamaron y fui confirmada para dos días de pruebas de pelo, make up y prueba de ropa. La estética del desfile estaba planteada con modelos representando a muñecas de papel, y por eso la ropa era oversize y debíamos caminar de manera especial. Llevé una pollera grande sujetada en el interior por otra pollera y un bustier con un broche, y todas llevábamos pelucas gigantes ”, reveló López Vida en segundo término.

¿Quién es esta modelo argentina que está deslumbrando a los diseñadores de la talla de Marc Jacobs? Desde muy temprana edad, la joven mostró una inclinación hacia el mundo de la moda. Particularmente, el interés por el modelaje fue el preludio de lo que sería -y será- una prometedora carrera en las pasarelas. A los 11 años, junto a su familia, se trasladó a California, Estados Unidos, llevando consigo no solo sus sueños sino también esa incipiente pasión que la caracteriza desde su niñez.

“A los 4 años participé de una campaña para Paula Cahen Danvers con el fotógrafo Gabriel Rocca y Andrés Pastor -evocó Anita-. Cuando tenía 11 nos mudamos con mi familia a California y, por más que me solicitaban mucho las agencias y los festivales porque siempre fui muy alta, mi prioridad era terminar el colegio. Cuando me gradué de la escuela secundaria volví a Buenos Aires y estuve unos meses trabajando para ganar experiencia, pero sabía que quería seguir mi carrera en el exterior”.

El traslado de López Vida a Nueva York, uno de los epicentros de la moda, marcó un momento decisivo en su carrera, culminando con su selección para el desfile de Marc Jacobs (Dan Lecca)

“Siempre me gusto la moda y tuve grandes influencias de parte de mi mamá, que se dedicaba a las relaciones públicas en Buenos Aires para marcas de moda. Además, mi padrino Tuti Gianakis fue director de revistas como D-Mode y Remix que hablaban sobre el tema”, añadió la modelo. Fue en Buenos Aires donde ella comenzó a sumergirse de lleno en el sector, conociendo a diseñadores y especialistas en estilo, una experiencia que le permitió ampliar su visión y prepararse para futuros desafíos en su carrera.

Con la determinación de alcanzar sus sueños, López Vida dio un paso audaz hacia el éxito al mudarse a Nueva York, la ciudad reconocida mundialmente por ser una de las cunas de la moda. Fue aquí donde, tras someterse a un riguroso proceso de selección, fue elegida para desfilar para Marc Jacobs, un logro no menor dada la competitividad del entorno.

A pesar de la distancia que separa su Buenos Aires natal de su actual residencia en Estados Unidos, Anita ha logrado mantener viva esa chispa que la introdujo en el mundo del modelaje. Su trayectoria, desde los primeros pasos hasta pisar la pasarela en uno de los eventos más icónicos de la moda global, evidencia su compromiso y amor por la profesión.

La disciplina y dedicación de Anita López Vida se amplían más allá del modelaje, continuando sus estudios en finanzas, lo que refleja su compromiso con la educación y la pasión por su carrera

El camino que la condujo hasta el escenario de Marc Jacobs estuvo lleno de desafíos, requiriendo no solo de talento natural sino también de un trabajo constante y la capacidad de cautivar a algunos de los más influyentes profesionales de la moda. Su historia es reflejo de la dedicación necesaria para destacar en una industria tan competitiva.

La experiencia adquirida en el desfile es un trampolín para aumentar la visibilidad internacional de la joven argentina y, sobre todo, para enriquecer su desarrollo profesional. La oportunidad de trabajar estrechamente con diseñadores, maquilladores y otros modelos, y de ser parte de un evento de semejante envergadura, la preparó para enfrentar los retos que su carrera pueda presentarle en el futuro.

Una postal del desfile de Marc Jacobs (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

“Ser modelo requiere mucha disciplina y dedicación, y para mí recién empieza. Siempre fue mi sueño. También sigo estudiando finanzas de manera virtual y, aunque se que me va a llevar más tiempo de lo normal poder completar la carrera, me encanta y me hace bien seguir haciendo las dos cosas”, reflexionó la joven.

Sin dudas, para Anita López Vida, su participación en el desfile de Marc Jacobs representa solo el comienzo de lo que promete ser una exitosa carrera en el modelaje. Su trayectoria inspira a otros jóvenes modelos a perseguir sus sueños con tenacidad, aprovechando cada oportunidad que se les presente. Anita demuestra, con determinación y pasión, que es posible alcanzar el éxito en el vibrante mundo de la moda.