Grammy Awards 2024: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

La alfombra roja de los Grammys 2024, el punto de encuentro perfecto para que las celebridades desplieguen todo su glamour

Este 4 de febrero, el mundo de la música se ilumina con la 66° edición de los Premios Grammy, el evento que reúne a lo más destacado de la industria según los criterios de la la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación. Esta evaluación abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 15 de septiembre de 2023.

La cita tiene lugar en el imponente Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Por cuarto año consecutivo, el hábil cómico Trevor Noah, conocido por su participación en The Daily Show, será el encargado de oficiar la ceremonia. La diversidad musical se apoderará del escenario principal, prometiendo un espectáculo que resonará en la memoria de los espectadores. Miley Cyrus, Dua Lipa, Taylor Swift, SZA, Lana Del Rey, Billie Eilish, Doja Cat, Kelly Clarkson, Ed Sheeran, David Guetta, Calvin Harris, Kylie Minogue, Foo Fighters, Metallica, The Rolling Stones, Drake, Nicki Minaj, Fito Páez, Karol G, Maluma y muchos otros artistas están entre los destacados.

No obstante, la magia de los Grammy no se limita a la música, ya que la alfombra roja se erige como un evento de moda en sí mismo. La antesala de la gala se transforma en un desfile de estilo y glamour, donde las celebridades deslumbran con sus elecciones de vestuario. Así, el brillo y la elegancia se fusionan en un preludio visual que anticipa la grandiosidad de la noche.

Infobae analizó los looks de las figuras de este cónclave con el diseñador Jorge Rey, la asesora de imagen Susana Milano y la diseñadora de indumentaria y directora del Área Moda de la Universidad de Palermo, Patricia Doria.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Grammys 2024

Dua Lipa

Dua Lipa y uno de los pasos más esperados por la alfombra roja de los Grammys. Eligió un vestido de Courreges con escote en v profundo (Photo by Lester Cohen/Getty Images for The Recording Academy) Lester Cohen | Getty Images for The Recording A

Con respecto al look de Dua Lipa, Milano planteó: “Le gusta ser vista. Deslumbró con un impactante vestido plateado como espejado al cuerpo, donde no deja de brillar y sigue apostando a ser la mejor vestida de los Grammy nuevamente”.

En tanto, Doria dijo: “Dua Lipa siempre marca tendencia y nos traje un revival de Paco Rabanne en los años 60, con una suerte de túnica que cubre prácticamente toda, menos el escote en forma de v. Me parece grandioso el bordado del material y las dos aberturas que marcan la cadera. Muestra piel en la cadera y es muy bueno que sea más largo y no se vean los zapatos. El pelo suelto es hermoso. Con el collar, se hace un look con despojamiento pero a la vez complejidad”.

En tercer lugar, Jorge Rey planteó que Dua Lipa eligió un look “soberbio, con esa textura que denota glamour. Es muy acertado. El pelo la da algo de rock y la pone en un lugar fabuloso”.

Miley Cyrus

La cantante Miley Cyrus, una de las estrellas de la noche de los Grammys 2024. Eligió un vestido tejido dorado de John Galliano para Maison Margiela, según contó Susana Milano (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy) Matt Winkelmeyer | Getty Images for The Recording A

Doria analizó el look de Miley Cyrus y remarcó: “La hace ser una especie de reina egipcia. Un bordado impecable con bordado. Se le ve el cuerpo y es un vestido espectacular. Al peinado lo hubiera simplificado un poco”.

“Miley, fiel a su estilo llamativo y atrevido, luce en esta ocasión un vestido tejido dorado con sutiles transparencias, una verdadera heroína que deslumbró en su ingreso a los Grammys”, valoró Milano.

Billie Eilish

La artista Billie Eilish brillo en la alfombra roja. Su look le hizo un guiño a Barbie /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

“En este caso lleva un streetwear; está bien al ser una confrontación rebelde. La campera urbana es tipo básquet con mezcla de materiales entre la manga rosa y el cuerpo en negro. La cuestión de lo femenino y masculino se ve acá con una camisa normal blanca y la corbata negra; esto sobresale sobre el pantalón en forma de balloon. Se hace una superposición. El pelo está bien, es transgresor. Lo que más cuenta es la fusión de sexo y de identidad”, dijo Doria sobre el paso de Billie Eilish en la alfombra roja.

Y Rey agregó: “Optó por un look mucho más urbano pero fiel a su estilo. Me parece relajado, me gusta el pelo que es súper top”.

Ed Sheeran

Ed Sheeran lució un look que evoca al estilo camuflado (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) Frazer Harrison | Getty Images

Jorge Rey analizó el look del cantante Ed Sheeran y resaltó: “Es una elección full de moda. Para mí, esos colores acentúan su paleta y lo resaltan, lo que hace que sea un look muy acertado para esta alfombra roja”.

Emma Brooks McAllister

La modelo y empresaria Emma Brooks McAllister posó para los fotógrafos antes del evento /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Emma Brooks McAllister fue una de las primeras celebridades en llegar a la alfombra roja de los Grammys 2024. “En este look vemos la tendencia de sirena, de los largos por detrás y mostrando la pierna. Se usaba mucho en los Óscar. Tiene un body de encaje y es la idea de traslucir en la que se ve prácticamente toda la lencería. Tiene el collar con la cruz y esa tira que enmarca y envuelve como nudo en la cintura y se abre para mostrar la pierna. Las sandalias son del tipo griegas. Da la impresión de una Madonna joven mezclando desnudez e interioridad”, analizó Doria.

Por su parte, Milano sostuvo: “La modelo y empresaria juega a la mezcla de géneros con un estilo más formal, una fina y elegante transparencia colores neutros. Es un look de Do Long”.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej

Fito Páez y Eugenia Kolodziej. La pareja posó para los fotógrafos antes de la ceremonia. El cantante argentino buscaba su segundo Grammy /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Fito Páez es una de las celebridades argentinas presente en los Grammys 2024, nominado en la categoría Álbum Alternativo o Rock Latino. Llegó a la alfombra roja con su novia Eugenia Kolodziej. “Ella no puede más de canchera: el collar es el punto de tensión justo para resaltar el look y llevarlo a un nivel mega. Fito está, como siempre, muy elegante”, analizó Rey sobre los looks.

Mientras que Milano aseveró: “Están elegantísimos los dos. Él apostó a un clásico smoking, con camisa blanca y moño color negro. Ella fue más audaz con un súper tapado de cuero abierto sin nada abajo y pantalón en conjunto; este último es un look más rockero”.

Kelly Osbourne

Kelly Osbourne, cantante y actriz, hija del icónico Ozzy, en los Grammys 2024 /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Sobre el look elegido por Kelly Osbourne, Doria dijo: “Siempre los Osbourne son divertidos en este especto, ya que emulan la oscuridad gótica. Este vestido tiene un escote strapless marcado por líneas que hacen simetría y translucen delicadamente. Se genera un eje central y un corte en la cintura. La falda es tubo y se abre en forma cónica. Las líneas coinciden con ese cono inferior. Interesante esta especie de guante en la mano y rompe la simetría de la parte superior”.

Y Rey apuntó: “Me encanta la combinación de corset con ballenas y el vuelo en la falda corta recreando la textura, dándole un armazón dramática. Adoré esta elección. Una muñeca”.

Jessica Ledon y David Guetta

Jessica Ledon y David Guetta. La pareja posó para los fotógrafos en los Grammys /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Sobre Jessica Ledon y David Guetta, Doria señaló: “Me gusta el look de él, con una sastrería impecable y muy desestructurada. Es bastante innovador cómo mezcla texturas. El saco es de tercopelo que lo mezcla con algodón en la remera y un pantalón de gabardina. En el caso de ella, tiene mangas con abertura en el codo y son renacentistas. Tiene una media polera en el escote y enmarca su pecho hasta el corte en la cintura donde está bordeando el blanco con el plateado”.

Zuri Hall

La actriz y conductora Zuri Hall en la alfombra roja /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Según Doria, el look de Zuri Hall resultó “impactante”: “El vestido es un strapless con escote corazón muy ajustado al cuerpo y con material engomado brillante. Por lo que veo aplica el azul, una tendencia de 2024. Es un vestido es más corto adelante y más largo atrás. El pelo es largo en exceso y está perfectamente combinado con el maquillaje. El vestido es una estructura muy adherente y te lleva a algo un poco futurista; muy galáctico, adecuado para este evento. Es una versión de minimalismo galáctico” dijo la diseñadora.

Mientras que Milano consideró: “Su aparición estelar es una tendencia más osada: con un llamativo escote en su versión más extrema. Apostó al metalizado azul noche brillante”.

Nene L.A. Shiro

El diseñador Nene L.A. Shiro dio la nota con su estilo: eligió un color rosado vibrante y abrió el debate entre los expertos consultados por Infobae /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

“Me gusta el look de Nene L.A. Shiro: tiene una propuesta satinada y el volado es una adaptación de la tendencia actual Coquette. Esta es una buena opción para lucir algo net pero con diseño negro y rosa”, señaló Jorge Rey.

En tanto, para Doria, el look de Nene L.A. Shiro “rompe esquemas”. ¿Por qué? Así lo explicó: “Hay como una mezcla de elementos multiculturales en indumentaria femenina y masculina. El agrandamiento de los hombros es una tendencia y la ponen por fuera en la aleta que se va desarmando hacia los puños. El largo modular es corto y rompe las estéticas de la sastrería clásica masculina. Lasutileza del rosa se contradice con lo tosco del calzado, que es como un borcego con tira de metal. La cartera tenue y circular es muy femenina y él la lleva con grandeza”.

Dawn Richard

Dawn Richard y un vestido sirena que llamó la atención en la alfombra roja, con un detalle que crece desde los breteles en forma de árbol /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

“Es un vestido adherente que tiene drapeado en la parte top y en el corte de la cintura se vuelve falda clásica, corta adelante y larga atrás. El zapato a tono impecable porque le genera un minimalismo con este look. Los breteles crecen y florecen, es genial y el peinado está muy limpio para darle lugar. Los anillos son gigantes y los aros no tanto para enmarcarla bien. Es algo que combina lo net con el delirio artístico”, analizó Doria sobre el look de Dawn Richard.

En la misma línea, Milano afirmó: “Fiel a su estilo de extravagancia en llevar prendas que se asemejan a obras de arte. Luce un llamativo bouquet de flores en los breteles de un clásico vestido sirena en color rojo”.

Victoria Monet

Victoria Monet, cantante estadounidense, eligió un vestido de e Versace para la gala /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

En cuanto al vestido de Versace de Victoria Monet, Milano observó: “Está impactante. Apostó a un strapless color chocolate o cobre súper ajustado, con detalles en el vestido que marcan su escultural figura. Lo completó con un collar increíble dorado que asemeja a un reptil”.

Paris Jackson

La modelo y cantante estadounidense Paris Jackson y un vestido negro que deja entrever su piel /REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

“Paris Jackson logró acaparar la mirada en su ingreso con un vestido negro sin tirantes de Celine. Luce su bella con una figura libre de todos sus tatuajes, lo que llamó poderosamente la atención y fue tendencia en sus redes con los preparativos para poder lograrlo”, profundizó Milano sobre el look de Paris Jackson.

* Noticia en desarrollo