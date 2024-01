Cuál es la diferencia entre la taquicardia y las palpitaciones

El doctor López Rosetta nos cuenta la diferencia entre tener palpitaciones y taquicardia

Muchas veces escucho de mis pacientes afirmaciones como “tengo palpitaciones, tengo taquicardia”. Pero le advierto que no son lo mismo. La taquicardia ocurre cuando el corazón va más rápido que lo habitual. Las palpitaciones, en cambio, se manifiestan cuando usted siente los latidos del corazón.

Te puede interesar: Síndrome de diciembre: por qué en las Fiestas aumenta el riesgo cardíaco

El latido es la contracción del corazón para bombear sangre a los pulmones y el resto del cuerpo. La frecuencia cardíaca, que indica el número de latidos por minuto, suele oscilar en un estado de reposo entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque puede variar dependiendo de la actividad física que se realice, y puede alcanzar cifras como 110, 120 o incluso 130 durante el ejercicio vigoroso.

Durante el descanso nocturno, la frecuencia cardíaca puede descender de los 60 latidos por minuto, manteniéndose sin embargo dentro del rango normal. A pesar de su constante actividad, la mayoría de las personas no percibe los latidos de su propio corazón en condiciones normales mientras leen o están en reposo.

Si las palpitaciones están acompañadas por síntomas como dolor de pecho o mareos, es crucial buscar atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usted, en este momento, no siente su corazón; lo normal es no percibirlo, pues, si no, nos volveríamos locos. Cuando lo siente, se llama palpitaciones.

Te puede interesar: Los desencadenantes de un infarto que varían en mujeres y en hombres

En otras palabras, cuando usted se realiza un electrocardiograma o se toma el pulso, se puede observar y registrar la frecuencia del corazón. Si, estando en reposo, la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos, es más de 100 por minuto, se llama taquicardia. Pero, si usted siente los latidos, se llama palpitaciones.

Y uno puede tener palpitaciones cuando tiene taquicardia, pero puede tener palpitaciones sin tener taquicardia. A lo mejor, su corazón va a 90 o a 80 latidos por minuto, pero usted siente que le late.

Aunque el corazón no supere los 100 latidos por minuto, las palpitaciones se refieren a la sensación consciente de los latidos cardíacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y por qué puede pasar eso? Puede ocurrir por situaciones de ansiedad, en angustia, en un estado depresivo, en momentos de estrés, en muchas condiciones que bajan su sensibilidad emocional y hacen que sienta el accionar cardíaco que habitualmente pasa desapercibido.

Te puede interesar: Embarazo: los efectos cardíacos de la presión arterial alta podrían persistir

La palpitación es un fenómeno perceptivo. Puede estar relacionado o no con el aumento de frecuencia cardíaca. Pero también es cierto que, al tener palpitaciones, podría haber una causa que las genere y que requiera consulta médica, aunque, en general, no es necesaria.

Ahora, si usted tiene palpitaciones y eso va acompañado de determinados síntomas, ahí sí, señor, señora, le digo: visite al médico.

La frecuencia cardíaca normal en reposo varía entre 60 y 100 latidos por minuto, pero durante el ejercicio puede incrementarse significativamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si usted siente el accionar cardíaco, que puede o no estar acompañado de taquicardia, pero usted lo siente, y está acompañado de dolor de pecho, mareos, falta de aire, sensación de vahído, pérdida de conocimiento o incluso desmayo, eso quiere decir que la función cardíaca le está dando síntomas, y eso sí es consulta inmediata.

Entonces, para resumir, las palpitaciones ocurren cuando sentimos los latidos del corazón y la taquicardia aparece cuando la frecuencia cardíaca es mayor a lo habitual, y no son lo mismo.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.