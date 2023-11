El ecosistema de relax más natural: por qué Rocha es el nuevo paraíso del verano uruguayo

"El descanso auténtico lo vas a encontrar en Rocha, en medio de la naturaleza, disfrutando de hermosos paisajes", explicó a Infobae el intendente del departamento (Fabián López)

Si hay un denominador común que ofrece Uruguay como destino turístico para sus visitantes es la tranquilidad. El ambiente natural que propone sumado a la intensa actividad que tiene en materia de gastronomía y eventos, lo hace un lugar único e ideal para vacacionar.

El corazón de este ecosistema de relax es sin dudas Rocha, uno de sus departamentos y el lugar desde donde el país vecino presentó la Temporada de Verano 2023-2004 en el marco de un evento que incluyó la presencia del presidente, Luis Lacalle Pou.

Con presencia de las máximas autoridades se montó un mega escenario sobre la calle principal de La Paloma, donde se realizaron distintas presentaciones musicales. Frente a un costado del escenario, se hizo una feria gastronómica.

“Sabores de Rocha” es sin dudas es una de las novedades que tiene el departamento. En una colaboración entre productores y chefs de la región, surge esta iniciativa destinada a resaltar la cultura local mediante la gastronomía. Este proyecto enriquece y define la oferta turística de la zona, basándose en la autenticidad y prácticas excelentes. Se enfoca en el uso de productos de temporada y en la interacción entre los distintos integrantes de la cadena de producción.

El puerto de la Paloma, sin dudas un lugar para conocer (Fabián López)

El evento comenzó a las 19 horas y contó con shows musicales a cargo de Gabriela Benítez, Julio Víctor González (El Zucará) y Lucas Sugo. El público, que se hizo presente varias horas antes, siguió de cerca cada uno de los espectáculos.

“Rocha le ofrece al turista argentino la posibilidad del descanso auténtico”, dijo a Infobae Alejo Umpierrez, intendente de Rocha, en el marco de la presentación que tuvo lugar en La Paloma el pasado viernes.

“Si la idea de turismo es sustancialmente encontrarte a ti mismo. El descanso auténtico lo vas a encontrar en Rocha, en medio de la naturaleza, disfrutando de hermosos paisajes, de hermosas lagunas, pudiendo hacer compras de productos de primerísima calidad en los mejores lugares. No solo hay mar y arena, sino una riqueza histórica y cultural, como lo representa la fortaleza de Santa Teresa o el Fuerte de San Miguel, que son las únicas construcciones militares españolas en pie en toda América Latina”, agregó Umpierrez

¿Cuál es el secreto mejor guardado de Rocha? “Es un inmenso mar de secretos. Pero un lugar para encontrarse con su alma en un atardecer, ese lugar es la Laguna Negra, en frente a la fortaleza de Santa Teresa”, dijo Umpierrez. Estos son 5 lugares recomendados para visitar en Rocha, Uruguay.

1. Fuerte San Miguel

El Fuerte, una atracción imperdible dentro del Parque Nacional San Miguel (Fabián López)

Erigido por los españoles en 1734 y capturado por los portugueses en 1737, quienes le otorgaron su diseño final, el Fuerte de San Miguel fue reconquistado por España en 1763. A pesar de que su relevancia militar disminuyó rápidamente, este fuerte es un símbolo del pasado colonial y fue nombrado monumento histórico nacional en 1937. Hoy, detrás de su puente levadizo, se conserva una colección histórica y se recrean espacios habitados por sus antiguos ocupantes españoles y portugueses.

El Fuerte es una atracción imperdible dentro del Parque Nacional San Miguel, que abarca aproximadamente 1.500 hectáreas en Rocha y es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Es un espacio para sumergirse en la historia y disfrutar de la naturaleza serenamente.

El museo del fuerte presenta una amplia colección de historia militar, incluyendo uniformes, condecoraciones, armamento variado y réplicas de objetos y utensilios coloniales. Cerca, hay un cementerio histórico y un museo criollo con piezas como una diligencia de 1816 y una carreta de 1880, junto con una réplica de un rancho tradicional y una pulpería antigua.

El museo del fuerte presenta una amplia colección de historia militar (Fabián López)

Los visitantes también pueden explorar las colinas cercanas y el Cerro Picudo, situado a poca distancia del fuerte. Esta elevación de 100 metros ofrece un sendero para ascender a la cima, desde donde se puede apreciar un panorama diverso que incluye la Laguna Merín, el sinuoso arroyo San Miguel, el pueblo de 18 de Julio, Chuy, campos de arroz y la Fortaleza de Santa Teresa.

2. Complejo turístico Chuy

Desde ya decir Chuy es sinónimo de compras. Situada en la frontera con Brasil, la ciudad de Chuy se halla en un punto estratégico del corredor entre la Laguna Merín y el océano Atlántico. Destaca por su Avenida Internacional Uruguay - Brasil, que la divide de su contraparte brasileña.

Esta avenida es famosa por su abundancia de comercios, especialmente tiendas libres de impuestos, convirtiéndose en un atractivo turístico imperdible.

El complejo turístico del Chui es un lugar ideal para ir en familia por sus parques acuáticos

Anualmente, Chuy y su ciudad hermana en Brasil colaboran para organizar el mayor evento de carnaval del este de Uruguay: El Carnaval Sin Fronteras de Chui – Chuy. Este festival de extraordinaria belleza cuenta con la participación de escolas do samba de Río Grande do Sul, Pelotas, Santa Victoria do Palmar, Chui, así como grupos de Montevideo, Maldonado, Rocha, y Lascano, entre otros.

Sin embargo, por fuera del lugar de compras, el Complejo Turístico Chuy es tu destino perfecto para unas vacaciones memorables durante cualquier época del año. Ubicado en Barra de Chuy, muy cerca de la ciudad de Chuy y a solo 400 metros del mar, ofrece una variedad de opciones de alojamiento incluyendo cabañas, bungalows, habitaciones y zonas de camping.

Entre sus instalaciones, cuenta con un salón de encuentros, canchas deportivas, una piscina climatizada interior y piscinas exteriores, además de tinas y un jacuzzi al aire libre de agua caliente. El complejo también ofrece un parque acuático y actividades recreativas, disponibles de diciembre a febrero. Todo esto se encuentra en un entorno natural, brindando la mezcla ideal de descanso, diversión y aventura.

3. La Paloma

El faro de la paloma otro de los lugares icónicos de este balneario (Fabián López)

La Paloma se distingue principalmente por sus playas, cada una con su carácter único, desde las más tranquilas hasta las de fuerte oleaje. Las familias con niños pequeños prefieren El Cabito, mientras que los adultos y jóvenes optan por playas como Bahía Grande (accesible para todos), Los Botes o La Balconada. En La Balconada, cerca del faro, es tradición para los visitantes habituales reunirse para admirar y aplaudir el atardecer.

Situada en el Cabo Santa María, La Paloma tiene un puerto de ultramar y otro pesquero, lo que la convierte en un destino ideal para los aficionados a la pesca. En el centro de la ciudad, se encuentran restaurantes, supermercados, farmacias, inmobiliarias, heladerías, centros de información turística, bancos y un centro de reuniones y eventos en el Centro Cultural.

Una vista aérea del puerto de La Paloma (Fabián López)

La región es propicia para el surf durante todo el año y, en los meses de invierno y primavera, es común avistar ballenas Franca Austral cerca de la costa.

La Paloma, siendo el quinto centro pesquero más importante del mundo, es perfecta tanto para pescadores profesionales como aficionados, ya sea en sus playas, rocas o muelles.

Al atardecer, es habitual ver llegar barcos de pescadores artesanales con sus capturas de corvinas negras, lenguados, sargos y pequeños tiburones, motivando a los visitantes a permanecer en las playas después del ocaso para disfrutar al máximo de la experiencia.

La puesta de sol es un capítulo aparte en La Paloma.

4. La Pedrera

La pedrera es un lugar único para descansar. Sus playas son amplias y tranquilas. El Carnaval de La Pedrera es un evento imperdible para los visitantes de verano (@turismorocha)

La Pedrera, un encantador balneario situado sobre un acantilado rocoso, es un lugar de tranquilidad, excepto por el vigor del mar. Sus playas son populares para actividades como deportes acuáticos, caminatas, cabalgatas y pesca.

Entre sus playas destacadas está El Desplayado, una pequeña bahía rodeada de rocas, perfecta para el disfrute familiar, y la Playa Del Barco, de ambiente más juvenil y punto de encuentro para surfistas que buscan aprovechar sus olas. La rambla de La Pedrera es ideal para largas caminatas, para apreciar el paisaje y observar ballenas francas en el horizonte entre julio y octubre. En Playa Del Barco, además, se pueden ver los restos del buque pesquero “Cathay VIII”, varado desde 1971.

El Carnaval de La Pedrera es un evento imperdible para los visitantes de verano, lleno de diversión intensa. En la avenida principal se hallan el Club Social y Deportivo, un centro de espectáculos, eventos y reuniones, una feria artesanal, boutiques y una variedad de pequeños comercios y restaurantes que ofrecen un ambiente acogedor y un excelente servicio, garantizando una estancia memorable para los visitantes.

5. Laguna de Rocha

La laguna de Rocha alberga a 220 especies de aves (Fabián López)

La Laguna de Rocha, reconocida como un “paisaje protegido” y parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Uruguay, abarca unas 22.000 hectáreas.

Esta extensión incluye 7.200 hectáreas de superficie acuática, colinas, llanuras, una franja costera y una sección de la plataforma oceánica. Además, fue designada como Parque Nacional Lacustre y reserva mundial de biosfera por la UNESCO en 1977 y, desde 2015, forma parte de los humedales de importancia internacional según la Convención Ramsar.

La laguna se conecta ocasionalmente con el océano Atlántico mediante un proceso natural de apertura y cierre de barras arenosas. Durante estos eventos, propiciados por la acumulación de agua en la laguna y la acción del mar, ingresan al área especies muy valoradas de crustáceos (como el camarón) y peces.

La laguna es reconocida como un “paisaje protegido” (Fabián López)

Además, la Laguna de Rocha es un refugio vital para más de 220 especies de aves, convirtiéndola en un destino excepcional para el avistamiento de aves.

Es un hogar y santuario para aves amenazadas, tanto residentes como migratorias, y sirve como sitio de alimentación, nidificación y descanso. Es uno de los pocos lugares en Uruguay donde se encuentra el flamenco, y su población de cisnes de cuello negro es una de las más grandes del mundo.