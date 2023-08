Cuál es la mirada crítica de los científicos sobre la película Oppenheimer

Robert Oppenheimer fue el jefe del Laboratorio de Los Álamos, el lugar de nacimiento del Proyecto Manhattan, y se lo considera el padre de la bomba atómica(Foto AP/John Rooney, archivo)

La película de suspenso Oppenheimer, escrita y dirigida por Christopher Nolan, es un éxito en los cines del mundo entero. Narra la vida de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan y, por lo tanto, marcó el comienzo de la “era atómica”.

Te puede interesar: El libro de Oppenheimer que se publicó nueve años después de que se lanzara la primera bomba atómica

La Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear Australiana (ANSTO) convocó a sus investigadores para ver el film y luego recopiló cuáles eran sus apreciaciones y críticas en función de la veracidad de los acontecimientos históricos.

“Como operador del único reactor nuclear de Australia, la ANSTO debe parte de sus orígenes a la llegada de la era atómica, el descubrimiento de la fisión como fuente de energía nuclear, la respuesta al desarrollo y ensayo de armas atómicas y la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para promover los usos pacíficos de la energía nuclear”, aclaró el organismo público.

Te puede interesar: Como Robert Oppenheimer, los otros científicos que se arrepintieron de sus invenciones por el uso que se les dio

Tanto las Naciones Unidas como el OIEA se crearon cuando el mundo y la comunidad científica se enfrentaban a las catastróficas consecuencias del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y al inicio de la carrera armamentística.

Científicos y otros trabajadores manipulan la primera bomba atómica del mundo para levantarla sobre una torre de 100 pies en el sitio de prueba Trinity cerca de Alamagordo, Nuevo México, Estados Unidos (Foto AP/archivo)

“Ahora también se sabe que hubo efectos perjudiciales tanto para la población local de Nuevo México como, en términos más generales, para todo el territorio continental de Estados Unidos”, explicó el organismo. Los expertos australianos entonces dieron sus comentarios. En general, dijeron que se trata de una película épica, intensa y convincente, pero “no siempre exacta”.

Te puede interesar: Christopher Nolan y las contradicciones de J. Robert Oppenheimer

“Fue una película emocionante y llena de suspenso, pero me pareció que la ciencia quedaba un poco abstracta en Oppenheimer”, dijo Kirrily Rule, ex Secretaria Nacional del Instituto Australiano de Física. “Como buscaba Christopher Nolan, la película se centraba más en las cuestiones éticas y los dramas personales. Tengo la sensación de que la ciencia se rozó por arriba y que Nolan quería utilizarla como elemento de confusión. Para ser sincera, perdí la noción de quién era quién y en qué parte del proyecto estaban trabajando. ¡Había un reparto tan grande!”

“Algunos personajes incluso hacían comentarios como ‘la mecánica cuántica es difícil’, con lo que no estoy de acuerdo: sólo es difícil si alguien no la ha explicado bien. Como física que ve la película, creo que podrían haber sido mucho más claros en cuanto a la ciencia implicada, pero de nuevo, creo que Nolan utilizó esa jerga de alto nivel como elemento confuso de la película intencionadamente. Hacía que el público se sintiera separado de estos gigantes científicos. Como científica y profesora, creo que no es una buena forma de representar la ciencia: sigue dando a la gente la impresión de que ‘la ciencia es demasiado difícil’”.

Científicos de la Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear Australiana (ANSTO) dieron sus opiniones sobre la película Oppenheimer, que es un éxito en los cines (AP Photo,File)

En tanto, la doctora Ceri Brenner, directora del Centro de Ciencia de Aceleradores de Ansto, afirmó que lo único que le falta es un elemento de la prueba de detonación de 1945 en Nuevo México, cuyo nombre en clave era Trinity.

“[Cuando] el artefacto estalló, vimos el destello de luz y el silencio, pero no noté que nadie reaccionara a la experiencia inmediata de calor que acompañó a la visual del destello”, afirmó Brenner.

“La energía emitida por la fisión es radiactiva y se transporta a grandes distancias a través de la radiación electromagnética, que viaja a la velocidad de la luz, en comparación con el calor conductivo, o convectivo, que se propaga más bien como el estampido de las ondas sonoras que llegaban poco después. Vi un documental en el que alguien lo describía como algo similar a abrir la puerta de un horno y sentir el inmediato baño de calor que emerge”, opinó la investigadora.

Cuál fue la primera bomba nuclear de la historia

La prueba Trinity fue la primera detonación de un arma nuclear en el mundo. Fue realizada por el Ejército de Estados Unidos como parte del Proyecto Manhattan/Los Alamos National Laboratory, via the Federation of American Scientists

La prueba Trinity fue la primera prueba y explosión de un arma nuclear por los Estados Unidos, la cual se realizó el 16 de julio de 1945. El científico Mark Ho, analista nuclear de ANSTO, dijo que le hubiera gustado ver la explosión atómica “retratada más fielmente en tonos violetas”.

La prueba Trinity fue un momento fundamental en la historia, y no es de extrañar que Nolan le diera nada menos que el tratamiento de obra maestra. “Lo hizo de forma convincente”, expresó el experto. “Siendo ingeniero, me hubiera gustado que se retratara más el proyecto Manhattan: la instalación de enriquecimiento K-25 o el reactor de grafito X-10 que generó el plutonio, o que la explosión atómica se retratara más fielmente en tonos violetas”, resaltó el doctor Ho.

Sin embargo, el científico reconoció que el director Nolan “quería hacer una película para elevar la conversación social en torno al dilema de la era nuclear y la importancia de los continuos esfuerzos internacionales para mantener la no proliferación nuclear”.

Seguir leyendo: