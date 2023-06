Desde el mundo de la música hasta las pasarelas: quiénes son los famosos con vitiligo

Las causas del vitiligo no son del todo conocidas, y los especialistas creen que intervienen múltiples factores

Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad autoinmune y progresiva, que afecta al 2% de la población mundial y se caracteriza por la aparición de manchas blancas de distintos tamaños en varias partes del cuerpo, las cuales se denominan máculas.

Y pese a que se trata de una patología benigna, en el sentido de que no afecta la salud de las personas que la padecen, coinciden los especialistas en que su principal consecuencia es la social. Es que la presencia de las manchas en su cuerpo es considerado un problema estético para muchas personas, lo que repercute de manera negativa en su emocionalidad y calidad de vida.

Sin embargo, pese al estigma social que las personas con vitiligo pueden sentir que pesa sobre ellas, muchas lo trascendieron en pos de cumplir su sueño de dedicarse a alguna esfera del mundo del espectáculo.

Michael Jackson

Mucho se especuló acerca de que el cambio de color en la piel del rey del pop se debía a su enfermedad (Getty)

El “Rey del Pop” sufrió de vitiligo desde pequeño. Aunque numerosas voces aseguraban que la razón de su blanqueamiento no era a causa de la enfermedad, la autopsia practicada al cuerpo del cantante confirmó que lo sufría.

Él mismo compartió en una entrevista que nunca se practicó un blanqueamiento de piel, sino que simplemente el color cambió porque el vitíligo le provocó manchas en el cuerpo y destruyó la pigmentación de su piel.

Winnie Harlow

La top model canadiense sufrió bullying en su infancia a causa de la enfermedad (Reuters)

La canadiense se convirtió en la primera modelo profesional con vitiligo, luego de haber sido diagnosticada a los cuatro años y haber superado años de bromas y rechazo para lograr su sueño.

En el camino, Harlow sufrió todo tipo de burlas de sus compañeros de colegio, que la insultaban y la comparaban con una vaca o cebra debido a sus grandes manchas blancas que contrastaban con su piel oscura. El bullying y la discriminación la acompañaron durante toda su vida.

Pero se animó a dar un paso más mostrando toda la belleza de su figura al desnudo, rompiendo con todos los esquemas impuestos a través de las campañas publicitarias. Saltó a la fama tras su aparición en el reality show America’s Next Top Model, y desde entonces es una de las modelos más cotizadas del mundo e inspiración para múltiples marcas.

“La verdadera diferencia no es mi piel. Es el hecho de que no busco mi belleza en la opinión de otros. Soy bella porque lo sé. ¡Celebra tu belleza única hoy (y cada día)!”. Se puede decir más alto, pero no más claro”, dijo.

Charly García

En el caso de Charly García, padece la enfermedad desde sus cuatro años, producto de un período de estrés

El famoso bigote bicolor del cantante, músico y compositor argentino se debe al vitiligo. La enfermedad surgió cuando tenía cuatro años, después de pasar por un periodo intenso de estrés y ansiedad, derivado de un viaje que realizaron sus padres a Europa, por lo que Charly y su hermano menor quedaron al cuidado de su abuela.

El propio García lo contaba años más tarde en una entrevista. “¿Por qué tengo el bigote bicolor? Porque mamá y papá se fueron muy lejos. Los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue antojo, fue un extrañar”, aseguró.

Jamás trató de esconder su afección y el vello blanco de su cara se volvió su marca distintiva a lo largo de su carrera musical.

Jon Hamm

Para la serie Mad Men, al actor le maquillaron las manos para ocultar sus manchas (Reuters)

El actor estadounidense, protagonista de la conocida serie Mad Men, también padece de vitiligo.

Él mismo contó que en su caso el estrés fue el detonante de la enfermedad en su piel. Y confesó que notó la falta de pigmentación en sus manos cuando obtuvo su papel en la mencionada producción, pero nadie lo notó porque las manchas fueron maquilladas.

Steve Martin

En Steve Martins las máculas no son tan notorias (Reuters)

El actor y comediante estadounidense, conocido por sus papeles en películas como La Pantera Rosa, El padre de la novia y Más barato por docena también padece esta enfermedad de la piel.

Debido a que la intensidad de las manchas y la zona donde se forman se manifiesta de manera diferente en cada persona, es probable que en él la patología pase más inadvertida.

Rigo Tovar

El músico mexicano fue diagnosticado de adulto (Foto: Twitter/GuzlCharles/Cuauhtemoc_1521)

El vitíligo se presenta en cualquier etapa de la vida y en algunos casos comienza a afectar la piel a una edad avanzada, como le pasó al cantante y compositor mexicano Rigo Tovar.

Mejor conocido como El Sirenito o El Ídolo de las Multitudes, fue diagnosticado con vitiligo ya a una edad avanzada. Falleció a los 59 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, años antes de su muerte el músico sufrió diversas enfermedades, entre ellas diabetes y retinitis pigmentosa, que menguaron su salud.

Holly Marie Combs

La mayoría de las manchas de Combs son en sus manos, y se las suelen maquillar en sus apariciones en televisión (Getty)

La actriz se convirtió en una estrella de la pantalla chica por el show Charmed, donde encarnó el papel de Piper Halliwell.

Combs también padece vitíligo y las manchas son visibles en sus manos. Se desconoce con exactitud desde cuándo lo tiene, pues en televisión sus máculas siempre fueron maquilladas.

