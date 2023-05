Los mejores looks de la alfombra roja del Festival de Cannes 2023

Celebridades masculinas y femeninas pasaron por la alfombra roja de la edición 76 del Festival de Cannes. Los colores vibrantes y las transparencias dieron la nota entre los looks

El Festival de Cannes cerró este fin de semana la edición 76 de su historia, con el anuncio de la película de Justine Triet, “Anatomía de una caída”, como ganadora de la Palma de Oro.

La gala de cierre fue liderada por la actriz y cantante franco-italiana Chiara Mastroianni, hija de los icónicos actores Catherine Deneuve y Marcello Mastroianni. Uno de los momentos más emotivos de la jornada final fue cuando salió al escenario el veterano realizador Roger Corman, acompañado por Quentin Tarantino, para entregar el Gran Premio del Jurado de Cannes y recibió una enorme y larga ovación.

Desde el 16 de mayo, miles de celebridades pasaron por la alfombra roja de Cannes mostrando sus looks más osados. Aquí, una selección de los mejores outfits del festival, en el que predominaron los colores vibrantes, como el rosa, el encaje y las transparencias.

Los 14 mejores looks del Festival de Cannes 2023

El color rosa asoma como tendencia para los próximos meses en las pasarelas, según el análisis de los diseñadores /REUTERS/Yara Nardi

A propósito de los colores vibrantes, la actriz Scarlett Johansson deslumbró con una variante del rosa, el rosa pálido, con un vestido que cautivó la mirada de los fotógrafos.

Scarlett lució en este caso una prenda de la firma Prada. “Simula una superposición de un corpiño blanco debajo de un vestido strapless con efecto corsé de línea tubo. Ella eligió maquillar sus labios de color rojo, logrando una combinación roja/rosa muy usada y atinada”, sostuvo a Infobae la diseñadora Pía Carregal.

“El rosa es el color que viene predominando, de hecho es el que se viene para el verano 2024 nuestro. Y hace un buen contrate como lo hizo otros años el blanco o el nude. El rosa es el color elegido por las celebrities en la alfombra roja de Cannes”, dijo, por su parte, Benito Fernández.

Las transparencias se hicieron presentes en varios de los looks del Festival /REUTERS/Yara Nardi

En tanto, la actriz Eva Longoria posó el pasado jueves 25 de mayo con un vestido negro y transparente. Así lo analizó la diseñadora Patricia Profumo: “Muy sobria y elegante. Lleva un espectacular traje con un make up y peinado acertado para esta gala benéfica. El trabajo en bustier y mangas es de alto nivel, y la transparencia está muy bien llevada por ella”.

Alessandra Ambrosio fue una de las representantes latinoamericanas en Cannes /REUTERS/Yara Nardi

Desde Latinoamérica, la modelo brasileña Alessandra Ambrossio llegó a Cannes luciendo un vestido escotado al que Profumo le puso un 10. “Increíble joya de la alta costura. Es un rotundo 10. Un traje en transparencia, acorde a su figura, bordado en cristales plata que van muy bien con el nude del vestido. Y un accesorio acertado de abrigo en color y textura. Make up y peinado muy bien también”, agregó la diseñadora.

Sara Sampatio optó por un color al estilo marino /REUTERS/Yara Nardi

La actriz y modelo de Portugal Sara Sampaio llegó a Cannes con un color más sutil pero no menos llamativo que fue analizado por Profumo. “Espectacular vestido acqua marina, muy clásico pero acertadísimo en el estilismo para engalanar esta alfombra. Maravilloso trabajo de drapeado, bustier, gasas y sensualidad. 10 clásicos puntos para ella”, dijo la especialista.

Isabelle Huppert fue una de las referencias de las transparencias y el encaje, dos de los detalles más observados en la alfombra roja /REUTERS/Eric Gaillard

Isabelle Huppert, la icónica actriz y productora francesa, fue, una vez más, un faro a la hora de marcar tendencia en la alfombra roja, en este caso por las transparencias. Se trató de un total look del diseñador Balenciaga.

“Me encanta. Tiene un vestido largo en encaje transparente y un lazo en la cintura en raso negro”, comentó a Infobae la diseñadora Camila Romano. “Me encanta el detalle de las hombreras y las mangas súper largas. Joven, sexy y súper elegante”, añadió.

Zaira Nara llegó a la alfombra roja de Cannes con un vestido del diseñador argentino Javier Saiach

La modelo argentina Zaira Nara se presentó en el Festival de Cannes con una pieza exclusiva del diseñador correntido Javier Saich, quien dialogó con Infobae y describió: “El vestido fue inspirado en la tarde de Cannes, que es el festival donde se presentó. La prenda está 100% hecha a mano como alta costura; tiene una base de tul, con una Zaida y un sayage muy sexy”.

“Con este look dejamos entrever la inspiración, esas primeras estrellas de esa tarde tan glamorosa que se encuentran en esa alfombra”, comentó el experto. Cabe destacar que Saiach es uno de los diseñadores preferidos de las celebridades argentinas debido a su reconocimiento y talento con la alta costura.

El total black no podía faltar en la alfombra roja. Kirsten Dunst llevó un vestido escotado que llamó la atención /REUTERS/Sarah Meyssonnier

La actriz estadounidense-alemana Kirsten Dunst dijo presente en la alfombra europea más emblemática del año. Con su sencillez y carisma, se robó todas las miradas.

“Me gusta mucho su look. Si bien no es tan novedoso, me gusta mucho la silueta y la incorporación de pantalones al look. Le queda muy bien y la gargantilla es preciosa”, agregó Camila Romano.

Scorsese presentó su filme Killers of the Flower Moon en compañía de DiCaprio y De Niro /REUTERS/Eric Gaillard

El tridente masculino conformado por Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese y Robert de Niro fue uno de los más esperados en la alfombra roja de Cannes. En palabras de Romano, DiCaprio “eligió un smoking clásico negro, con solapa satinada y un moño haciendo juego. Impecable. Es un diseño del sello británico, Alexander McQueen”.

En tanto, Scorsese vistió smoking negro con moño, “muy tradicional y elegante” y De Niro lució un traje con detalles en azul marino, “con corbata simple pero acorde”, agregó Romano.

Sofia Carson posó con un vestido rojo al mejor estilo de estas aflombras /REUTERS/Eric Gaillard

Sofia Carson, actriz, cantante y bailarina estadounidense, impactó con otro vestido de los considerados red carpet. “Divina. Le queda muy bien el color rojo rubí”, dijo Romano sobre este diseño en corset strapless con escote corazón.

“Corte en cintura y falda con mucho volumen. Me encanta como se trabajó la textura en el género haciendo un efectico geométrico de curvas y líneas entrelazadas. Y el detalle de los guantes blancos y gargantilla son muy elegantes. Fantástico”, sumó la diseñadora.

Lorena Rae optó por el color verde en un vestido escotado /REUTERS/Eric Gaillard

La modelo alemana Lorena Rae fue otra de las elogiadas por los diseñadores. “Espectacular, canchero, minimalista y súper trendy. Este diseño en satén de seda verde esmeralda, le queda espléndido”, destacó Romano.

Y añadió: “Tiene un escote profundo con una terminación recta, falda portafolio con súper tajo y las mangas extra largas. La caída del género es divino. Me encanta el look y todo su estilismo”.

Robbie Williams respetó a la perfección el protocolo de la aflombra roja con un traje al estilo formal /REUTERS/Eric Gaillard

El cantante británico Robbie Williams fue uno de los invitados al estreno del filme de Scorsese. Como cada vez que desfila por esta clase de eventos, el artista no falló y eligió un elegante smoking de terciopelo azul marino a juego con el moño que se robó todos los flashes.

Novedoso y atractivo, el cantante lució un saco con solapas brillantes y unos zapatos blancos que le dieron el toque final al look.

Leonie Hanne eligió un color rosa con detalles floreados que decoraron su largo vestido /REUTERS/Eric Gaillard

Leonie Hanne es una influencer de moda alemana y eligió para la alfombra roja de Cannes dos vestidos rosas, a tono con uno de los colores más elegidos del festival: uno strapless de paillettes de línea tubo con gran tajo de costado y agarres de moños y el otro “un vestido de satén con corset, con una capa totalmente hechas con flores de género”, según describió Carregal.

“El rosa este año es tendencia. Siempre este color fue asociado a lo femenino, pero en este caso creo que representa audacia y confianza. Lo vimos en las temporadas pasadas en su tonalidad más fuerte, el fucsia, pero ahora viene en una versión más suave y también el rosa chicle o barbie”, agregó Carregal.

Lilly Krug pasó por la alfombra roja de Cannes en uno de los primeros días del festival. Eligió un vestido vanguardista de color rosa /REUTERS/Gonzalo Fuentes

La actriz e influencer alemana Lilly Krug llevó un look fresco y juvenil la semana pasada en la alfombra roja del festival. “Este look fue acompañado de make up y peinado perfecto. Llevó un espectacular vestido rosa pálido de una línea vanguardista y fashionista. Con un trabajo en hilados y plumas formando flores en el bustier y mangas. Estuvo acompañado de amplias gasas para la falda y culminación de mangas”, describió Profumo.

Definido y con un gran volumen, Hofit Golan desfiló por la alfombra roja de Cannes / REUTERS/Gonzalo Fuentes

La socialité oriunda de Israel, Hofit Golan, “lució un maxi vestido voluminoso con tul plisado con muchísimas capas. Con cola con arrastre. Hombros bajos, con escote profundo y mangas con el mismo efecto de volumen. Me gusta mucho como completó su look con el collar y el peinado”, dijo Romano.

*Con información de EFE

