Día Mundial del Whisky: por qué es un clásico en las barras y cuáles son las mejores formas de disfrutarlo

El whisky se puede tomar puro o en cócteles con diversos ingredientes que le aportan suavidad y toques distintivos (Getty)

El 20 de mayo es el Día Internacional del Whisky, que se celebra el tercer sábado de este mes desde el año 2012. La jornada fue promovida por Blair Bowman, un escritor y catador de bebidas escocés que hace años se dedica a asesorar a bares y a empresas sobre coctelería.

Creado en las abadías de Escocia en el siglo XV, el whisky comenzó a consumirse en las islas británicas como aguardiente, y luego se extendió al resto del mundo. Esta inigualable receta se obtiene por la destilación de la malta, que se fermenta de distintos cereales como el trigo, el centeno, el maíz y la cebada.

Entre perfumes y toques de autor que varían según el proceso y los ingredientes, cada botella contiene una amplia gama de sabores que deleitan a paladares de todo el planeta. Para reflexionar acerca de la importancia que tiene esta bebida a nivel mundial, Infobae conversó con 11 bartenders y especialistas, quienes dejaron, además, sus secretos a la hora de servirlo tanto en cócteles como puro.

Muchos expertos consideran que, mientras más viejo es el whisky, más se puede disfrutar (Agustín Zenoni)

En primer lugar, el bartender Agustín Zenoni, quien representó anteriormente a Argentina en el Mundial de Coctelería, aportó: “El whisky es una bebida muy noble a la que hay que respetarle la historia y sus distintos tipos por igual, ya que cada país que la produce tiene un misticismo a la hora de elaborarla”.

Zenoni consideró que el whisky puede utilizarse tranquilamente para lograr cócteles distintivos. “Al momento de mezclarlo, estamos saliendo de un concepto previo de que el whisky solo se bebé puro o en cocteles clásicos de gran graduación alcohólica. Sin embargo, creo que, al tener tantos estilos de sabor, se pueden concretar cócteles de distintos perfiles”.

Bajo estos preceptos, el bartender dejó una de sus recetas más aclamadas: el cóctel R3 Evolución.

Ingredientes:

-Whisky.

-Cold brew de café colombiano (café preparado en frío).

-Óleo de ananá.

-Papel de ananá.

Mezclar y servir. Este cóctel con whisky se puede probar en la barra que lidera Zenoni, ubicada en el bar Chinchibira, en Rosario.

Hoy en día, muchos lugares apuntan a extender el consumo de whisky a los jóvenes, ya que siempre fue una bebida asociada a la adultez (Sede)

En tanto, Roberto Cardini, fundador de Sede, un bar de whisky ubicado en el corazón del barrio porteño de Chacarita, explicó la razón de ser de su proyecto. “La idea es acercarle esta bebida a la gente joven, esencialmente. Vinimos a patear el tablero y a romper el prejuicio que hay sobre el whisky, que se suele pensar como una bebida conservadora y señorial solo para adultos grandes”. Esto último se anticipa en la puerta del lugar con una placa de mármol que da la bienvenida y dicta. “Aquí murió la mirada conservadora del whisky”.

Desde La Boutique, una whiskeria y regalería con sede en City Bell, Gabriel Gibilbank apuntó: “Relaciono al whisky con un momento de intimidad y de complicidad. Pese a lo que suele pensarse, es una bebida que se lleva muy bien con todo el mundo, tanto principiantes como expertos. No hay una sola forma de tomarlo y por eso me parece también que es muy accesible. En coctelería, es el corazón de muchos cócteles clásicos que ya forman parte de la historia y la cultura del buen beber; esa es otra de las grandes ventajas del whisky: hace que los cócteles se conviertan en clásicos instantáneamente”.

Para comenzar a tomar whisky la sugerencia es incorporarlo en cócteles progresivamente (La Boutique)

“El whisky es una bebida con historia —siguió Gibilbank— porque tiene, en efecto, orígenes históricos de la mano de las órdenes religiosas que introdujeron la destilación en Europa. Culturalmente también tiene mucho peso porque está vinculado al desarrollo de las comunidades y su agricultura. No hubiera habido whisky sin la cosecha de la cebada y otros granos. Cuando una bebida surge a la par de la propia organización social, claramente queda enlazada a esa comunidad para siempre”.

“El argentino siempre es curioso, le gusta estar a la moda y le gusta conocer las tendencias, aunque Argentina no es un país con consumo significativo de whisky, de hecho Uruguay tiene un nivel de consumo per cápita mucho más importante. Sin embargo para nosotros, tiene mucho simbolismo, algo que probablemente viene de décadas anteriores donde era muy común que el inicio o el fin de la cena fuera con whisky, y actualmente el consumo está más orientado a los whiskys de calidad”, cerró Gibilbank.

En La Boutique proponen, entre otras cosas, eventos de cata que son liderados por destacados sommeliers argentinos. El último de ellos estuvo a cargo de la argentina Ana Paula Arias, experta en destilados y coctelería.

La versión pura y con hielo es una de las más difundidas (Getty)

Por su parte, Federico Cuco, quien es docente de coctelería y alguna vez fue jurado de un reality sobre tragos, aseveró: “El whisky en todas sus formas, ya sea irlandés, escocés, americano o japonés, es un mundo aparte dentro del universo de los bares. Siempre tuvo sus fanáticos y hay mucha historia y calidad por detrás”.

Para Cuco, esta bebida “siempre tiene un dejo de misticismo y calidad: en muchos lugares del mundo hoy se destila whisky, que esencialmente es un destilado de cereales que después pasa por madera. En ese contexto, hoy podemos probar whisky de la Patagonia argentina, de Taiwán, de México o de Bolivia; cada terruño le aporta su magia. También se están haciendo algunos mas experimentales como whisky de quinoa o de maíz morado”.

Guillermina Usqueda viene de quedar entre las 10 mejores bartenders del país en una competencia world class. En diálogo con Infobae, profundizó acerca de la relevancia del whisky en la coctelería argentina: “El whisky es una de las bebidas más emblemáticas. Conocer su elaboración es crucial para entenderlo en su totalidad: desde la cosecha de un grano, el malteado y su tiempo de reposo son importantes. Hoy en día su presencia en Argentina está creciendo, y los bartenders tenemos el compromiso de comunicarlo y establecer recetas que nos muestran maneras simples de disfrutarlo”.

La receta que dejó Usqueda es la del cóctel Highball.

Ingredientes:

-45 mililitros de whisky.

-20 mililitros de cordial de mango asado

-5 mililitros de agua de coco 5 ml

Mezclar y completar con soda.

Los especialistas coinciden en que el whisky es un ingrediente noble y fino para los cócteles (Johnnie Walker)

La bartender Magalí Cavassio, embajadora de Diageo, una compañía británica de bebidas espirituosas, reveló una receta por la que recientemente fue premiada en una competencia internacional. “Es un cóctel que está inspirado en un clásico como el Rob Roy, por eso lleva el whisky Johnnie Walker Black Label que le va aportar profundidad y sabor. A través de estos cócteles exploraremos distintos sabores y sorprenderemos a nuestros invitados para celebrar el Día Mundial del Whisky a lo grande”, detalló.

Cóctel El consuelo

Ingredientes:

-45 mililitros de whisky.

-15 mililitros de vermut dulce

-15 mililitros de almíbar de té earl grey.

-Una cucharada de vinagre de arroz.

-Splash de piel de pomelo.

Actualmente, se produce whisky en distintos puntos del planeta, y cada lugar aporta sus sabores autóctonos (Johnnie Walker)

A su turno, Flavia Arroyo, bartender del restaurante Casa Cavia, mostró uno de sus cócteles con whisky predilectos, confeccionado junto a la mencionada Magalí Caviasso y Martín Mondragón, otro referente del sector. “Todos tenemos diferentes percepciones sensoriales. Mi intención es que al beber mis cócteles, las personas puedan transportarse, ya sea con un recuerdo que se hace presente a través de un aroma, o una emoción que nace en estado líquido”, introdujo Arroyo.

Johnnie & Lemon Highball

Ingredientes:

-45 mililitros de whisky.

-120 mililitros de gaseosa lima limón.

-Una rodaja de lima.

-Mucho hielo.

Mezclar y servir.

El whisky comenzó a producirse en Escocia y se extendió a todo el mundo. En esa historia radica parte de su éxito en las barras (Getty)

Nicolás Erazun, representante argentino en diversas competiciones internacionales de coctelería, reflexionó: “El whisky es un misterio y tenemos la capacidad de descubrirlo y entenderlo. Cuando lo hacemos, nos adentramos en un mundo infinito que nunca deja de sorprender. Es un aspecto de la coctelería que todo bartender debe conocer para crear. Su modo de perdurar en el tiempo es lo que lo hace tan grande. Los whiskies más buscados son aquellos con más años”.

El trago que creó Erazun es uno de los clásicos a la hora de mezclar whisky y otros ingredientes.

-Whisky

-Vino jerez.

-Cordial de peras.

-Sosa de sésamo.

-Lemon grass.

Mezclar y servir.

En tanto, la bartender Victoria Mengo, quien brinda capacitaciones y asesoramiento en bebidas espirituosas e infusiones como el té, le dijo a Infobae: “El whisky es una bebida ancestral cargada de historia. Es el resultado de la mezcla de ingredientes simples como granos, levaduras y agua, sumado a tiempo y reposo. La palabra viene del gaélico escocés y significa ‘agua de vida’. La posibilidad como bartender de utilizar esta bebida como base de cócteles es una maravilla, ya que es súper versátil y da la oportunidad de entrar en un mundo de sabor para destacar sus características sensoriales”.

El cóctel que aportó Mengo fue bautizado como Cydonia.

-45 mililitros de whisky.

-15 mililitros de aperitivo.

-30 mililitros de almíbar de membrillo.

-22,5 mililitros de jugo de limón.

Mezclar y completar con agua con gas.

Con vino o con vermut, las mezclas con whisky son variadas y originales (Gonzalo Cabado)

El bartender Gonzalo Cabado, por su parte, aportó: “El whisky una gran bebida para mezclar, por todo lo que aporta más allá de la potencia alcohólica que tiene: aporta sabor, aromas y complejidad, y es casi irreemplazable porque terminás logrando recetas más complejas. Es una bebida que tiene muchos años de historia y por eso está tan arraigada en la humanidad, pero además, el proceso y la delicadeza de su elaboración la hacen super fina y elegante. Recomiendo a quienes quieran entrar este mundo, que empiecen tomándolo en cócteles para bajar la graduación alcohólica y tapar las notas de sabor que son difíciles de interpretar”.

Bajo estos preceptos, Cabado dejó la receta del cóctel Ensayo 101, que puede probarse en la barra que lidera en Nina Los Fuegos, un espacio gastronómico de City Bell.

Ingredientes:

-45 mililitros de whisky escocés.

-22,5 ml miel de merken.

-30 ml jugo de limón.

-Dos láminas de jengibre.

En una coctelera, machacar el jengibre, agregar los ingredientes, llenar de hielo y batir. Servir en un vaso corto con mucho hielo.

Al igual que en otros cócteles, los cítricos acompañan muy bien el sabor del whisky (Eduardo García Gerlach)

Finalmente, Eduardo García Gerlach, premiado alguna vez como mejor bartender de Argentina, afirmó: “El whisky es una bebida sumamente versátil y apreciada en el mundo de la coctelería. Como bebida en sí misma, representa una amplia gama de perfiles de sabor, desde las notas ahumadas, salinas o frutadas de los escoceses hasta los sabores más dulces y aterciopelados de los americanos. Como bartender, el whisky me brinda la oportunidad de explorar estas diferentes características y presentar a mis clientes una experiencia única en cada cóctel”.

De acuerdo a García Gerlach, “en Argentina, el consumo de whisky es considerable y ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. Si bien puede ser menor en comparación con otras bebidas populares como el vino y la cerveza, su demanda ha aumentado debido al interés creciente en la cultura del whisky y a la amplia disponibilidad de marcas internacionales y locales en el mercado”.

Como cierre, el bartender sumó la receta del cóctel con whisky Walking on the beach, que se puede probar en el bar One Six de la ciudad de Santa Fe.

Ingredientes:

-Dos onzas de whisky.

-Dos onzas de jugo de piña.

-Una onza de syrup de canela, realizado previamente con dos partes de azúcar, una de agua y canela en rama a gusto),

Batir y colar en un vaso Old Fashioned con abundante hielo. Por arriba, decorar con bitter Angostura aromático y con piña y romero.

